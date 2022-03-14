Semana começa com quase 2 mil vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão ofertando 1.901 vagas de emprego estágio nesta segunda-feira (14). Há oportunidades para setores como construção civil, indústria, comércio e prestação de serviços.

Para se candidatar, basta o trabalhador procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema a qualquer momento.

Dentre as oportunidades, há vagas disponíveis para mecânicos Crédito: divulgação

Na Grande Vitória, quem quer trabalhar com carteira assinada deve procurar os Sines de Vila Velha (148 vagas), Serra (280), Vitória (138) e Cariacica (203), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (721).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 148

Açougueiro (1)



Ajudante de obras (10)



Armador de ferragens na construção civil (10)



Assistente de vendas (2)



Atendente de lojas (3)



Auxiliar administrativo (4)



Auxiliar de garçom (8)



Auxiliar de limpeza (12)



Auxiliar de linha de produção (1)



Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)



Barman (2)



Carpinteiro (12)



Chefe de Serviço de Limpeza (2)



Consultor de vendas (1)



Esteticista (1)



Gerente comercial (1)



Gerente de agência (2)



Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)



Manicure (5)



Mecânico de automóvel (2)



Mecânico de refrigeração (6)



Motorista de Ambulância (12)



Passadeira de peças confeccionadas (3)



Pedreiro (2)



Recepcionista caixa (1)



Repositor (3)



Supervisor de atendimento ao cliente (1)



Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Técnico em enfermagem (12)



Vendedor de serviços (25)



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 721

Motorista de entrega – CNH C, D ou E (8)



Telemarketing ativo (5)



Operador de forno panela (1)



Operador de empilhador automático (1)



Operador de forno elétrico (1)



Mecânico de manutenção de equipamento (1)



Carpinteiro (11)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de refratários (1)



Operador de abastecimento suprimentos (1)



Auxiliar de departamento de pessoal (1)



Classificar contábil (1)



Auxiliar de faturamento (1)



Auxiliar administrativo (4)



Operador de empilhadeira (4)



Estágio em logística (2)



Analista de rede (2)



Auxiliar de suporte técnico (2)



Designer gráfico (1)



Secretária (1)



Cozinheiro (4)



Ajudante (16)



Estágio em administração (1)



Auxiliar de carga e descarga (6)



Estágio em ciências contábeis (1)



Técnico de TI (2)



Motorista – CNH D (18)



Ajudante de motorista (5)



Padeiro (4)



Motorista carreteiro – CNH E (4)



Atendimento ao público (1)



Auxiliar de instalação e reparo (1)



Assistente técnico operacional (1)



Assistente de marketing digital (1)



Instalador e reparador de acesso à internet (1)



Analista de recursos humanos (1)



Operador de produção (3)



Auxiliar de mecânico (1)



Mecânico de manutenção I (1)



Contador (1)



Oficial de pedreiro (11)



Vendedor (30)



Supervisor de vendas (1)



Lanterneiro (4)



Pedreiro (18)



Armador (15)



Ajudante de obras (45)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Meio oficial de cozinha (6)



Churrasqueiro (1)



Cozinheira (1)



Auxiliar de logística (25)



Auxiliar de cozinha (4)



Auxiliar de produção (19)



Caixa (4)



Atendente (6)



Copeiro (4)



Mecânico C (1)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Técnico em redes de computador (1)



Técnico em segurança do trabalho (3)



Caseiro - vaga para casal (2)



Balconista de açougue (2)



Pintor automotivo (1)



Preparador de veículos (1)



Eletricista automotivo (1)



Consultor comercial (6)



Instalador de acessórios automotivos (1)



Consultor de vendas (10)



Auxiliar de serviços gerais (6)



Borracheiro (1)



Auxiliar de limpeza (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Mecânico automotivo (3)



Eletricista veicular (2)



Operador de equipamentos móveis – CNH D (1)



Caldeireiro (2)



Camareira (6)



Açougueiro (5)



Encarregado de obra (6)



Moleiro de caminhão (2)



Operador de retroescavadeira (10)



Bombeiro hidráulico (20)



Mecânico (1)



Soldador (1)



Ajudante de caminhão (30)



Assistente administrativo e depto de pessoal (1)



Governanta (4)



Promotor de vendas (2)



Motorista – CNH D/E (4)



Estoquista (5)



Auxiliar de depósito (2)



Secretária (1)



Mecânico diesel jr (1)



Encarregado de produção (1)



Auxiliar de estoque (3)



Auxiliar de escritório (1)



Representante de atendimento (60)



Auxiliar de expedição (1)



Operador de patrol (2)



Motorista de caçamba / carro pipa / munk (2)



Supervisor de obras civis (1)



Jardineiro (3)



Separador (1)



Motorista cegonheiro – CNH E (10)



Eletricista de distribuição de rede (4)



Analista de recursos humanos (1)



Assistente técnico de redes (1)



Assistente controlador de fluxo de serviços (1)



Técnico em manutenção predial (1)



Almoxarife (1)



Recepcionista (2)



Ajudante de carga e descarga (4)



Camareira (4)



Auxiliar de lavanderia (3)



Programador de sistemas (1)



Oficial - construção civil (4)



Oficial pleno - construção civil (4)



Analista fiscal (1)



Gerente fiscal e contábil (1)



Projetista (1)



Professor de inglês (1)



Empregada doméstica (1)



Vagas para pessoas com deficiência:

Auxiliar de indústria (3)



Auxiliar de serviços gerais (5)



Operador de produção (3)



Auxiliar administrativo (19)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Merendeira (10)



Auxiliar serviço apoio (10)



Empacotador (1)



Técnico automotivo (1)



Pintor de veículos (1)



Auxiliar administrativo (3)



Estoquista (4)



Auxiliar de depósito (2)



Auxiliar de produção (6)



Representante de atendimento (60)



Açougueiro (2)



Ajudante de motorista (1)



Auxiliar de expedição (2)



SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 280

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)



Ajudante de obras (20)



Ajudante de polimento aço inox (1)



Ajudante de serralheiro (3)



Armador de ferragens na construção civil (13)



Auxiliar administrativo PCD (1)



Auxiliar de limpeza PCD (6)



Auxiliar de marceneiro (2)



Auxiliar de mecânico diesel (1)



Balconista de açougue (3)



Carpinteiro (15)



Costurador de lonas (2)



Costureira industrial (2)



Costureira máquina reta (1)



Cozinheiro (1)



Embalador (3)



Embalador PCD (3)



Encanador industrial (5)



Encarregado de manutenção (1)



Encarregado geral de operações de conservação de vias (1)



Estágio em odontologia (8)



Instrumentista de precisão (10)



Lustrador de moveis (2)



Marceneiro (2)



Mecânico alinhador (1)



Mecânico de auto em geral (1)



Mecânico de direção e freios de automóveis (1)



Mecânico de manutenção de máquinas em geral (5)



Mecânico de motor a diesel (1)



Mecânico diesel (1)



Mestre de produção química (1)



Montador de andaimes (15)



Motorista carreteiro (10)



Motorista de caminhão (2)



Operador de caixa (3)



Operador de jato abrasivo (1)



Operador de máquina perfuratriz (1)



Pedreiro (12)



Pintor de estruturas metálicas (5)



Pintor de metais a pistola (5)



Pintor de obras (10)



Promotor de vendas (8)



Repositor em supermercados (3)



Serralheiro (5)



Soldador TIG (1)



Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos (2)



Técnico de refrigeração (1)



Técnico instrumentista (5)



Técnico segurança trabalho (1)



Telhadista (1)



Torneiro mecânico (20)



Vendedor de serviços (10)



Vendedor porta a porta (1)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 138

Estágio Analista administrativo (1)



Estágio Analista de estudos de mercado (1)



Analista de suporte computacional (1)



Árbitro geral de pista (1)



Atendente de bar (12)



Atendente de lojas (1)



Auxiliar administrativo PCD (1)



Estágio Auxiliar contábil (3)



Auxiliar de cozinha (40)



Auxiliar de mecânico de autos (1)



Auxiliar de nutrição e dietética (2)



Carpinteiro (3)



Comprador (2)



Copeiro de restaurante (8)



Costureira em geral (1)



Empregado doméstico diarista (5)



Garçom (35)



Gerente de restaurante (3)



Gerente de vendas (1)



Lavador de veículos (1)



Maitre (3)



Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração (1)



Mecânico de máquinas pesadas (1)



Mecânico de motor a diesel (1)



Monitor infantil (5)



Motofretista (1)



Oficial de manutenção predial (1)



Operador de retroescavadeira (1)



Operador de telemarketing ativo (1)



SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 203

Armador de ferragens (30)



Auxiliar administrativo (10)



Auxiliar de marceneiro (2)



Estágio Arquiteto de edificações (2)



Balconista de açougue (3)



Cabeleireiro (1)



Carpinteiro (31)



Contador (1)



Eletricista de prédios (6)



Encarregado de operações (2)



Estágio Engenheiro civil (1)



Esteticista (3)



Estoquista (2)



Funileiro montador (14)



Manicure (10)



Mecânico de injeção eletrônica (1)



Merendeiro PCD (5)



Oficial de manutenção (5)



Oficial de manutenção civil (1)



Operador de empilhadeira (2)



Operador de serra mecânica (1)



Passadeira (2)



Pedreiro (32)



Pintor de móveis (1)



Pintor de paredes (2)



Recuperador de crédito (1)



Sinaleiro (2)



Técnico de meio ambiente (1)



Técnico de segurança do trabalho (4)



Tradutor (5)



Vendedor porta a porta (20)



SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 33

Serralheiro (1)



Estágio ensino Técnico ou Superior em TI ou Análise e desenvolvimento de sistemas (2)



Técnico de Telecomunicações (2)



Representante Comercial Autônomo (1)



Técnico de Planejamento de Produção (1)



Pedreiro (2)



Carpinteiro (1)



Armador (1)



Soldador (12)



Mecânico (10)



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 86

Acabador de mármore e granito (1)



Ajudante de carga e descarga (10)



Almoxarife PCD (1)



Analista financeiro (1)



Armador de ferragens (1)



Auxiliar de manutenção PCD (12)



Borracheiro (1)



Carpinteiro (1)



Arrumador de cargas PCD (5)



Coordenador administrativo (1)



Classificador de chapas (1)



Cortador de pedras (1)



Cortador de rochas (1)



Eletricista de instalações industriais (1)



Encarregado de terraplanagem (1)



Encarregado de pavimentação (1)



Fisioterapeuta (1)



Laboratorista de solos (1)



Lanterneiro (1)



Mecânico automotivo (3)



Mecânico a diesel (1)



Motorista carreteiro (1)



Operador de ponte rolante (3)



Operador de telemarketing (20)



Pedreiro (2)



Resinador (2)



Pintor automotivo (3)



Porteiro PCD (3)



Polidor de pedras (1)



Torneiro mecânico (1)



Vigia PCD (2)



SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 24

Ajudante de obras (1)



Ajudante de obras PCD (3)



Estágio auxiliar administrativo (1)



Auxiliar de açougueiro (1)



Auxiliar de corte - jeans (1)



Confeiteiro (1)



Consultor de vendas (3)



Costureira em geral (1)



Costureira - jeans (2)



Costureira pilotista (1)



Encarregado de obras (1)



Estilista (1)



Motorista de automóveis – CNH AB (1)



Motorista de caminhão (3)



Motorista de caminhão basculante (1)



Pedreiro (1)



Topografo (1)



SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 148

Auxiliar administrativo (4)



Atendente comercial PCD (1)



Atendente de restaurante (2)



Auxiliar contábil (1)



Auxiliar de montagem est. Metálica (2)



Auxiliar de pintura industrial (2)



Auxiliar de refrigeração (3)



Borracheiro (1)



Caixa (1)



Caldeireiro industrial (8)



Chapista lanchonete (1)



Consultor de vendas (15)



Eletricista de veículo (1)



Eletricista /eletroeletrônica (1)



Gerente (1)



Mecânico de caminhão (2)



Mecânico de manutenção de veículos (4)



Mecânico de moto (1)



Motoboy (2)



Motorista operador de munck (1)



Oficial pleno armador (20)



Oficial pleno carpinteiro (20)



Operador de escavadeira hidráulica (3)



Operador de guindauto junior (3)



Padeiro (1)



Pedreiro (1)



Pedreiro polivalente (2)



Recepcionista (4)



Soldador industrial (2)



Técnico de edificações (1)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Torneiro mecânico (1)



Trabalhador rural (35)



Vendedor externo (2)



Vendedor interno (5)



SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.