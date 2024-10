Sedu do ES prorroga inscrições para programa de estágio

Vagas são voltadas para alunos de cursos como Artes, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Química, Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Letras e Sociologia

As inscrições para o processo seletivo de estágios da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) foram prorrogadas até o dia 29 de outubro. São 970 vagas para estudantes de licenciatura de instituições públicas e privadas, devidamente regularizadas e conveniadas com a pasta.