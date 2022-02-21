Sebrae abre vagas de emprego no ES com salários de até R$ 5 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo ( Sebrae /ES) está com oportunidades de emprego abertas para profissionais de níveis técnico e superior.

São quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de analista técnico I (nível superior) e assistente I (nível médio). Há opções para diferentes formações profissionais.

Oportunidade de emprego no Sebrae do Espírito Santo Crédito: Pixabay

A remuneração varia de R$ 2.112,06 a R$ 5.093,69. Os profissionais recebem aidna assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2022, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec) . A taxa de participação é de R$ 70 para analista e R$ 50 para assistente. Os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 22 de fevereiro.

O processo seletivo para analista técnico I terá quatro etapas: avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades, entrevista por competências, além de análise curricular e documental. Todas as quatro fases são eliminatórias e classificatórias.