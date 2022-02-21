Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Níveis médio e superior

Sebrae abre vagas de emprego no ES com salários de até R$ 5 mil

Interessados podem se inscrever até 28 de fevereiro; oportunidades são destinadas aos cargos de analista e assistente. Veja detalhes do processo seletivo

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 fev 2022 às 15:29
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com oportunidades de emprego abertas para profissionais de níveis técnico e superior.
São quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de analista técnico I (nível superior) e assistente I (nível médio). Há opções para diferentes formações profissionais.
foto para ilustrar Encontro virtual do Sebrae/ES
Oportunidade de emprego no Sebrae do Espírito Santo Crédito: Pixabay
A remuneração varia de R$ 2.112,06 a R$ 5.093,69. Os profissionais recebem aidna assistência médico-hospitalar, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-educação.
Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro de 2022, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec). A taxa de participação é de R$ 70 para analista e R$ 50 para assistente. Os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 22 de fevereiro. 
O processo seletivo para analista técnico I terá quatro etapas: avaliação de conhecimentos, avaliação de habilidades, entrevista por competências, além de análise curricular e documental. Todas as quatro fases são eliminatórias e classificatórias.
Já os candidatos ao cargo de assistente I passarão por três etapas: avaliação de conhecimentos, entrevista por competências e análise curricular e documental. As duas primeiras etapas são eliminatórias e classificatórias, com a terceira e última sendo apenas eliminatória.

LEIA MAIS

Sines abrem 2.208 oportunidades de emprego e estágio no ES

Saiba as profissões que têm empregos sobrando por falta de mão de obra

25 profissões que vão bombar em 2022 e podem mudar o rumo da sua carreira

Conheça as 14 novas profissões que surgiram após a onda de startups

Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Sebrae Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco e acompanhamentos do restaurante Coronel Picanha, em Vitória
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados