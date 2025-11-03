Saiba como conseguir uma vaga temporária; Veja dicas

Fim de ano

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:09

Lojas lotadas de clientes que buscam comprar presentes e outros produtos na Black Friday e no Natal impulsionam a contratação de mão de obra temporária nos últimos meses do ano. São milhares de vagas disponíveis em empresas de varejo, e-commerce, supermercados, logística e atendimento.

Com o aumento da demanda, também crescem as chances para quem quer conseguir uma posição no mercado de trabalho. Especialistas alertam que esta vaga temporária pode se tornar efetiva se houver dedicação e bom desempenho do profissional.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que a taxa de efetivação esperada varia entre 30% e 40%.

Para a especialista em carreiras, Luciana Roberty, CEO da Jobz, a conquista da vaga e, principalmente a efetivação, não ocorre por acaso. Segundo ela, existem variáveis determinantes, tanto no processo seletivo quanto nas primeiras semanas de trabalho.

“A seleção para temporários costuma ser rápida, objetiva e baseada em critérios de prontidão operacional. Portanto, o candidato precisa demonstrar três aspectos simultâneos: disponibilidade, competência e comportamento”, comenta Luciana.

Ela alerta que as empresas priorizam candidatos que podem iniciar rapidamente, que aceitam escalas rotativas e que trabalham finais de semana e horários estendidos. Isso ocorre porque o temporário é contratado para picos de demanda, e a operação não pode sofrer descontinuidade.

A psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, complementa que o primeiro passo para conquistar uma vaga é atualizar o currículo, destacando experiências anteriores com atendimento, vendas ou trabalho em equipe, além de deixar clara a disponibilidade de horários.

A postura durante a entrevista será um diferencial, segundo Gisélia. Ela comenta que as empresas querem profissionais comunicativos, simpáticos, comprometidos e com energia positiva.

“Demonstrar interesse genuíno pela empresa e disposição para colaborar em diferentes tarefas conta muito. O comportamento conta tanto quanto a experiência: chegar no horário, manter boa aparência, ter atitude de resolver problemas e atender bem o cliente são aspectos que pesam na decisão final do recrutador”, afirma Gisélia.

Confira as dicas

01 Processo seletivo A seleção para temporários costuma ser rápida, objetiva e baseada em critérios de prontidão operacional. O candidato precisa demonstrar disponibilidade, competência e comportamento.

02 Disponibilidade imediata As empresas priorizam candidatos que podem iniciar rapidamente, que aceitam escalas rotativas e que trabalham finais de semana e horários estendidos.

03 Habilidades A maioria das vagas temporárias exige habilidades técnicas simples, mas essenciais, como: atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de estoque ou mesmo noções básicas de vendas ou logística.

04 Currículo Atualizar o currículo, com destaque para experiências anteriores com atendimento, vendas ou trabalho em equipe, além de deixar clara a disponibilidade de horários.

05 Perfil O empregador sempre vai analisar cordialidade, postura, capacidade de trabalhar sob pressão e resolução de problemas simples.

06 Contrato permanente A efetivação ocorre quando o trabalhador confirma desempenhos como produtividade, confiabilidade e aderência cultural. Demonstrar interesse genuíno pela empresa e disposição para colaborar em diferentes tarefas conta muito. O segredo é entregar mais do que o esperado.

07 Comportamento O comportamento conta tanto quanto a experiência: chegar no horário, manter boa aparência, ter atitude de resolver problemas e atender bem o cliente são aspectos que pesam na decisão final do recrutador.

