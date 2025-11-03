Saiba como conseguir uma vaga temporária; Veja dicas

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:09
Lojas lotadas de clientes que buscam comprar presentes e outros produtos na Black Friday e no Natal impulsionam a contratação de mão de obra temporária nos últimos meses do ano. São milhares de vagas disponíveis em empresas de varejo, e-commerce, supermercados, logística e atendimento.
Com o aumento da demanda, também crescem as chances para quem quer conseguir uma posição no mercado de trabalho. Especialistas alertam que esta vaga temporária pode se tornar efetiva se houver dedicação e bom desempenho do profissional.
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que a taxa de efetivação esperada varia entre 30% e 40%.
Para a especialista em carreiras, Luciana Roberty, CEO da Jobz, a conquista da vaga e, principalmente a efetivação, não ocorre por acaso. Segundo ela, existem variáveis determinantes, tanto no processo seletivo quanto nas primeiras semanas de trabalho.
“A seleção para temporários costuma ser rápida, objetiva e baseada em critérios de prontidão operacional. Portanto, o candidato precisa demonstrar três aspectos simultâneos: disponibilidade, competência e comportamento”, comenta Luciana.
Ela alerta que as empresas priorizam candidatos que podem iniciar rapidamente, que aceitam escalas rotativas e que trabalham finais de semana e horários estendidos. Isso ocorre porque o temporário é contratado para picos de demanda, e a operação não pode sofrer descontinuidade.
A psicóloga e diretora de Liderança, Cultura e Diversidade do Ibef-ES, Gisélia Freitas, complementa que o primeiro passo para conquistar uma vaga é atualizar o currículo, destacando experiências anteriores com atendimento, vendas ou trabalho em equipe, além de deixar clara a disponibilidade de horários.
A postura durante a entrevista será um diferencial, segundo Gisélia. Ela comenta que as empresas querem profissionais comunicativos, simpáticos, comprometidos e com energia positiva.
“Demonstrar interesse genuíno pela empresa e disposição para colaborar em diferentes tarefas conta muito. O comportamento conta tanto quanto a experiência: chegar no horário, manter boa aparência, ter atitude de resolver problemas e atender bem o cliente são aspectos que pesam na decisão final do recrutador”, afirma Gisélia.
Processo seletivo
Disponibilidade imediata
Habilidades
Currículo
Perfil
Contrato permanente
Comportamento
