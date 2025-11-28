Qualificação

Prefeitura de Linhares abre 50 vagas para curso de produção de panetone

Treinamento será realizado na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, às 16 horas, na sede da Sala do Empreendedor; aulas serão ministradas pela confeiteira Izabelle Fonseca

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 13:52

Curso para aprender a fazer panetone em Linhares Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o curso gratuito de produção de panetones. São 50 vagas disponíveis.

O treinamento será realizado na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, às 16 horas, na sede da Sala do Empreendedor, que fica na sede do Sindicato Rural de Linhares, no centro da cidade.

As inscrições podem ser feitas por meio do formulário eletrônico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 27 98132-1133.

O curso de panetones será ministrado pela confeiteira Izabelle Fonseca, que vai ensinar técnicas de preparo do produto. Os participantes vão aprender a precificar o produto, a escolher as melhores embalagens, além de conhecer opções de recheios e outros detalhes importantes.

De acordo com a prefeitura, o objetivo da qualificação é ajudar quem quer aumentar a renda no período do Natal. Izabelle trabalha com chocotones artesanais há três anos.

“Vai ser uma oportunidade para repassar um pouco da minha experiência. Depois da Páscoa, o Natal é a data em que mais vendemos, então é uma excelente oportunidade para agregar renda neste fim de ano”, afirma a confeiteira.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Franco Fiorot, explica que o curso surgiu como mais uma oportunidade para que moradores de Linhares tenham acesso ao aprendizado e à geração de renda neste fim de ano, além de fortalecer o empreendedorismo.

“Os cursos do Conecta Empreendedor têm como objetivo incentivar o empreendedorismo local, e neste em específico, de oferecer acesso ás técnicas práticas para produção de panetones e que podem ser comercializadas durante o período natalino, fortalecendo a economia familiar e comunitária”, destaca.

