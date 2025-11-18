Mutirão do emprego oferece mais de 1.500 vagas em Cariacica

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:19
O mutirão de emprego promovido pela Prefeitura de Cariacica vai levar mais de 1.500 vagas de emprego à Praça de Castelo Branco. O evento acontece nesta terça-feira (18) até as 13 horas.
O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde) é reunir em um só espaço diversos serviços municipais e uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.
No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio. Também haverá oportunidades para estágio de ensino médio e superior, além de cadastros para o programa Adolescente Aprendiz e para cursos de qualificação profissional.
Há oportunidades para cargos de auxiliar de produção, encarregado, vendedor, auxiliar de cozinha, mecânico, padeiro, vendedor, estoquista, entre outros postos.
Para participar, o candidato precisa levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. As oportunidades abrangem diversos segmentos e são resultado de um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Cariacica e as empresas participantes, por meio da Agência do Trabalhador.
Os moradores da região também terão acesso a outros serviços essenciais, como Agência do Microcrédito, o Procon Municipal, o Simplifica Cariacica, a Cesan e a unidade móvel da Casa do Empreendedor, oferecendo orientações e atendimentos voltados ao desenvolvimento econômico e social.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o