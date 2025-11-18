Home
Mutirão do emprego oferece mais de 1.500 vagas em Cariacica

No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio

Diná Sanchotene

Repórter / dsanchotene@redegazeta.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:19

Carteira de trabalho digital
Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O mutirão de emprego promovido pela Prefeitura de Cariacica vai levar mais de 1.500 vagas de emprego à Praça de Castelo Branco. O evento acontece nesta terça-feira (18) até as 13 horas.

No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio

Há postos para ajudante de estruturas metálicas, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, carregador de descarregador de caminhões, eletricista, gerente de recursos humanos, entre outras chances

O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde) é reunir em um só espaço diversos serviços municipais e uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio. Também haverá oportunidades para estágio de ensino médio e superior, além de cadastros para o programa Adolescente Aprendiz e para cursos de qualificação profissional.

Há oportunidades para cargos de auxiliar de produção, encarregado, vendedor, auxiliar de cozinha, mecânico, padeiro, vendedor, estoquista, entre outros postos.

Para participar, o candidato precisa levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. As oportunidades abrangem diversos segmentos e são resultado de um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Cariacica e as empresas participantes, por meio da Agência do Trabalhador.

Os moradores da região também terão acesso a outros serviços essenciais, como Agência do Microcrédito, o Procon Municipal, o Simplifica Cariacica, a Cesan e a unidade móvel da Casa do Empreendedor, oferecendo orientações e atendimentos voltados ao desenvolvimento econômico e social.

SERVIÇO

  • Desenvolvimento na Praça
  • Data: Terça-feira (18)
  • Horário: das 8h às 13h
  • Local: Praça de Castelo Branco
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

