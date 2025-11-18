Castelo Branco

Mutirão do emprego oferece mais de 1.500 vagas em Cariacica

No local, estarão presentes recrutadores de RH para realizar entrevistas e contratações imediatas nas áreas de supermercados, logística, construção civil e comércio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:19

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O mutirão de emprego promovido pela Prefeitura de Cariacica vai levar mais de 1.500 vagas de emprego à Praça de Castelo Branco. O evento acontece nesta terça-feira (18) até as 13 horas.

O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde) é reunir em um só espaço diversos serviços municipais e uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

Há oportunidades para cargos de auxiliar de produção, encarregado, vendedor, auxiliar de cozinha, mecânico, padeiro, vendedor, estoquista, entre outros postos.

Para participar, o candidato precisa levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. As oportunidades abrangem diversos segmentos e são resultado de um termo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Cariacica e as empresas participantes, por meio da Agência do Trabalhador.

Os moradores da região também terão acesso a outros serviços essenciais, como Agência do Microcrédito, o Procon Municipal, o Simplifica Cariacica, a Cesan e a unidade móvel da Casa do Empreendedor, oferecendo orientações e atendimentos voltados ao desenvolvimento econômico e social.

SERVIÇO

Desenvolvimento na Praça

Data: Terça-feira (18)

Terça-feira (18) Horário: das 8h às 13h

das 8h às 13h Local: Praça de Castelo Branco

