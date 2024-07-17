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Graduação e pós-graduação

MPF abre oportunidades de estágio com bolsa de até R$ 2 mil no ES

Interessados podem se inscrever até 18 de agosto; os candidatos devem estar matriculados em uma das instituições de ensino superior conveniadas ao MPF/ES
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jul 2024 às 10:28

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 10:28

Ministério Público Federal, Procuradoria da República no ES
Ministério Público Federal, Procuradoria da República no ES Crédito: Fernando Madeira
O Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas para o processo seletivo unificado de estágio. A seleção é aberta para estudantes de graduação e pós-graduação, com bolsas de R$ 1.027,82 e R$ 2.055,65, respectivamente.
A carga horária é de 20 horas semanais. Além da bolsa, o selecionado recebe auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e um seguro contra acidentes pessoais.
De acordo com a instituição, no Espírito Santo, a seleção é aberta a estudantes de nível superior dos cursos de Direito, Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Os alunos de pós-graduação em Direito também podem participar.
Os candidatos devem estar matriculados em uma das instituições de ensino superior conveniadas ao MPF/ES. Entretanto, os estudantes que estão cursando o último semestre da graduação não poderão ser admitidos no estágio.
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva. Conforme as oportunidades forem surgindo,  10% serão reservadas aos estudantes com deficiência, 30% para pessoas que se declararem participantes do sistema de cotas para negros e 10% para quem se declarar participante do sistema de cotas para minorias étnico-raciais e pessoas transgênero.
Na hora de se inscrever, é necessário assinar a declaração específica de opção para participar da seleção pelo sistema de cotas e enviá-la com os demais documentos.
Os interessados podem se inscrever até 18 de agosto, no site do MPF.  É necessário fazer o cadastro no endereço eletrônico  e, na sequência, o candidato deve enviar por e-mail a documentação listrada no edital. É importante lembrar que a inscrição só será efetivada após o envio da documentação.
O processo seletivo contará com prova on-line, que será aplicada no dia 1º de setembro. Os convocados para os testes vão receber o link da plataforma de prova com até 72 horas de antecedência, devendo fazer o acesso no horário a ser informado.
Os estudantes da área do Direito, tanto da graduação quanto da pós-graduação, também farão avaliação discursiva presencial, agendada para o dia 23 de setembro em local e horário a serem definidos.
O programa permite a possibilidade de realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto. A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de publicação do resultado.

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