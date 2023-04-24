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Oportunidades

Mais de 520 vagas de emprego nos Sines do Norte e Noroeste do ES

Há chances para trabalhador rural, vendedor externo, operador de ponte rolante, auxiliar de vidraceiro, auxiliar administrativo e atendente de loja e de lanchonete, entre outras funções

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 13:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 abr 2023 às 13:31
Vitória - ES - Aplicativo Carteira de Trabalho
Posto de trabalho com carteira assinada Crédito: Vitor Jubini
A última semana do mês começa com 521 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os trabalhadores devem procurar uma da unidades nesta segunda-feira (24), conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio. 
Há chances para trabalhador rural, vendedor externo, operador de ponte rolante, auxiliar de vidraceiro, auxiliar administrativo e atendente de loja e de lanchonete, entre outras funções.
Para se candidatar, basta os o candidato ir até os Sines de Aracruz (51), Linhares (205), Nova Venécia (50) e São Mateus (151), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu. 

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 51
  • Atendente de farmácia (1)
  • Auxiliar de pedreiro (1)
  • Carpinteiro (2)
  • Doméstica/cuidadora (2)
  • Farmacêutico horista (1)
  • Maçariqueiro (7)
  • Maçariqueiro (3)
  • Mecânico a diesel (1)
  • Mecânico de guindaste (2)
  • Mecânico diesel (2)
  • Operador de equipamento (10)
  • Operador de loja (1)
  • Pedreiro (13)
  • Soldador MIG (5)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 205
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de obras (10)
  • Ajudante de produção pcd (4)
  • Atendente de lanchonete (1)
  • Atendente de loja (1)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cabeleireiro (3)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de escritório (5)
  • Auxiliar de estoque (3)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de obras (3)
  • Auxiliar de vidraceiro (5)
  • Auxiliar financeiro (1)
  • Auxiliar serviços (2)
  • Barbeiro (3)
  • Cerqueiro (2)
  • Encarregado de obras (2)
  • Entrevistador de campo (3)
  • Estagiário (administrativo) (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Frentista (8)
  • Inspetor de monitoramento (2)
  • Mecânico de caminhão (2)
  • Mestre de obras (2)
  • Motorista de caminhão (2)
  • Oficial (5)
  • Oficial de construção (3)
  • Oficial pleno (5)
  • Oficial polivalente (5)
  • Operador de escavadeira (1)
  • Operador de loja (1)
  • Operador de máquina cnc (8)
  • Operador de motosserra (2)
  • Operador de ponte rolante (8)
  • Pedreiro (11)
  • Recepcionista (1)
  • Serralheiro (5)
  • Servente de obras (9)
  • Supervisor de almoxarifado (1)
  • Topógrafo (1)
  • Trabalhador rural (45)
  • Vendedor externo (10)
  • Vendedor interno (2)
  • Vendedor interno / externo (2)
  • Vendedor prod. agrícolas (1)
  • Zelador / jardinagem (4)
  • Zelador (2)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
  • Vagas: 50
  • Acabador (1)
  • Ajudante de obras (5)
  • Atendente comercial (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de montagem (4)
  • Carpinteiro (1)
  • Consultor externo (5)
  • Coordenador administrativo (1)
  • Eletricista de força e controle (2)
  • Eletricista predial (2)
  • Instalador de equipamentos (2)
  • Instalador de equipamentos de comunicação (1)
  • Montador (2)
  • Motorista (1)
  • Motorista entregador (2)
  • Oficial polivalente (1)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Pedreiro (2)
  • Pedreiro (2)
  • Pedreiro (3)
  • Polidor (1)
  • Representante de negócios (3)
  • Técnico em refrigeração (1)
  • Vendedor externo (5)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 151
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de mecânico (1)
  • Ajudante de motorista (1)
  • Ajudante de padeiro (2)
  • Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
  • Assistente de pessoal (2)
  • Assistente de T.I pcd (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Atendente de posto (1)
  • Atendente de restaurante (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de elétrica (17)
  • Auxiliar de eletricista (3)
  • Auxiliar de mecânico diesel (2)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (6)
  • Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
  • Balconista de farmácia (1)
  • Caldeireiro (4)
  • Carpinteiro (4)
  • Coletor de lixo pcd (1)
  • Confeiteiro (2)
  • Consultor de vendas (1)
  • Cozinheira (1)
  • Cozinheiro (2)
  • Eletricista (19)
  • Eletricista de manutenção (1)
  • Embalador (1)
  • Empregado doméstico (1)
  • Encarregado de manutenção (1)
  • Estágio (área administrativa) (1)
  • Estoquista (2)
  • Fisioterapeuta (1)
  • Frentista (6)
  • Funileiro (1)
  • Garçom (2)
  • Gerente administrativo e financeiro (1)
  • Instalador fotovoltaico (3)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de moto (1)
  • Mecânico de veículos (1)
  • Mecânico soldador (2)
  • Meio oficial caldeiraria (1)
  • Montador automotivo (1)
  • Motorista de caminhão (4)
  • Oficial de manutenção (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de empilhadeira (2)
  • Padeiro (2)
  • Pedreiro (3)
  • Soldador (3)
  • Técnico atendente (6)
  • Técnico de instalação de internet (1)
  • Técnico eletricista (2)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Trabalhador rural (4)
  • Vendedor (11)
  • Vendedor interno (2)

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