Mais de 520 vagas de emprego nos Sines do Norte e Noroeste do ES

Posto de trabalho com carteira assinada Crédito: Vitor Jubini

A última semana do mês começa com 521 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os trabalhadores devem procurar uma da unidades nesta segunda-feira (24), conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Há chances para trabalhador rural, vendedor externo, operador de ponte rolante, auxiliar de vidraceiro, auxiliar administrativo e atendente de loja e de lanchonete, entre outras funções.

Para se candidatar, basta os o candidato ir até os Sines de Aracruz (51), Linhares (205), Nova Venécia (50) e São Mateus (151), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 51

51 Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de pedreiro (1)

Carpinteiro (2)

Doméstica/cuidadora (2)

Farmacêutico horista (1)

Maçariqueiro (7)

Maçariqueiro (3)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de guindaste (2)

Mecânico diesel (2)

Operador de equipamento (10)

Operador de loja (1)

Pedreiro (13)

Soldador MIG (5)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 205

205 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de produção pcd (4)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cabeleireiro (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (5)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de vidraceiro (5)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar serviços (2)

Barbeiro (3)

Cerqueiro (2)

Encarregado de obras (2)

Entrevistador de campo (3)

Estagiário (administrativo) (1)

Farmacêutico (1)

Frentista (8)

Inspetor de monitoramento (2)

Mecânico de caminhão (2)

Mestre de obras (2)

Motorista de caminhão (2)

Oficial (5)

Oficial de construção (3)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador de escavadeira (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquina cnc (8)

Operador de motosserra (2)

Operador de ponte rolante (8)

Pedreiro (11)

Recepcionista (1)

Serralheiro (5)

Servente de obras (9)

Supervisor de almoxarifado (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (45)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (2)

Vendedor interno / externo (2)

Vendedor prod. agrícolas (1)

Zelador / jardinagem (4)

Zelador (2)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 50

50 Acabador (1)

Ajudante de obras (5)

Atendente comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de montagem (4)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Coordenador administrativo (1)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista predial (2)

Instalador de equipamentos (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (1)

Montador (2)

Motorista (1)

Motorista entregador (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro (2)

Pedreiro (3)

Polidor (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.