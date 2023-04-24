Mais de 520 vagas de emprego nos Sines do Norte e Noroeste do ES

A última semana do mês começa com 521 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os trabalhadores devem procurar uma da unidades nesta segunda-feira (24), conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
Há chances para trabalhador rural, vendedor externo, operador de ponte rolante, auxiliar de vidraceiro, auxiliar administrativo e atendente de loja e de lanchonete, entre outras funções.
Para se candidatar, basta os o candidato ir até os Sines de Aracruz (51), Linhares (205), Nova Venécia (50) e São Mateus (151), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu.
Confira as vagas
Sine de Aracruz
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 51
- Atendente de farmácia (1)
- Auxiliar de pedreiro (1)
- Carpinteiro (2)
- Doméstica/cuidadora (2)
- Farmacêutico horista (1)
- Maçariqueiro (7)
- Maçariqueiro (3)
- Mecânico a diesel (1)
- Mecânico de guindaste (2)
- Mecânico diesel (2)
- Operador de equipamento (10)
- Operador de loja (1)
- Pedreiro (13)
- Soldador MIG (5)
Sine de Linhares
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 205
- Açougueiro (1)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de produção pcd (4)
- Atendente de lanchonete (1)
- Atendente de loja (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cabeleireiro (3)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de escritório (5)
- Auxiliar de estoque (3)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de obras (3)
- Auxiliar de vidraceiro (5)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar serviços (2)
- Barbeiro (3)
- Cerqueiro (2)
- Encarregado de obras (2)
- Entrevistador de campo (3)
- Estagiário (administrativo) (1)
- Farmacêutico (1)
- Frentista (8)
- Inspetor de monitoramento (2)
- Mecânico de caminhão (2)
- Mestre de obras (2)
- Motorista de caminhão (2)
- Oficial (5)
- Oficial de construção (3)
- Oficial pleno (5)
- Oficial polivalente (5)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de loja (1)
- Operador de máquina cnc (8)
- Operador de motosserra (2)
- Operador de ponte rolante (8)
- Pedreiro (11)
- Recepcionista (1)
- Serralheiro (5)
- Servente de obras (9)
- Supervisor de almoxarifado (1)
- Topógrafo (1)
- Trabalhador rural (45)
- Vendedor externo (10)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor interno / externo (2)
- Vendedor prod. agrícolas (1)
- Zelador / jardinagem (4)
- Zelador (2)
Sine de Nova Venécia
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
- Vagas: 50
- Acabador (1)
- Ajudante de obras (5)
- Atendente comercial (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de montagem (4)
- Carpinteiro (1)
- Consultor externo (5)
- Coordenador administrativo (1)
- Eletricista de força e controle (2)
- Eletricista predial (2)
- Instalador de equipamentos (2)
- Instalador de equipamentos de comunicação (1)
- Montador (2)
- Motorista (1)
- Motorista entregador (2)
- Oficial polivalente (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro (3)
- Polidor (1)
- Representante de negócios (3)
- Técnico em refrigeração (1)
- Vendedor externo (5)
Sine de São Mateus
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 151
- Açougueiro (1)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de motorista (1)
- Ajudante de padeiro (2)
- Ajudante de pizzaiolo (forneiro) (2)
- Assistente de pessoal (2)
- Assistente de T.I pcd (1)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente de posto (1)
- Atendente de restaurante (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de elétrica (17)
- Auxiliar de eletricista (3)
- Auxiliar de mecânico diesel (2)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviços gerais (6)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Caldeireiro (4)
- Carpinteiro (4)
- Coletor de lixo pcd (1)
- Confeiteiro (2)
- Consultor de vendas (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (2)
- Eletricista (19)
- Eletricista de manutenção (1)
- Embalador (1)
- Empregado doméstico (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Estágio (área administrativa) (1)
- Estoquista (2)
- Fisioterapeuta (1)
- Frentista (6)
- Funileiro (1)
- Garçom (2)
- Gerente administrativo e financeiro (1)
- Instalador fotovoltaico (3)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Mecânico soldador (2)
- Meio oficial caldeiraria (1)
- Montador automotivo (1)
- Motorista de caminhão (4)
- Oficial de manutenção (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de caixa (2)
- Operador de empilhadeira (2)
- Padeiro (2)
- Pedreiro (3)
- Soldador (3)
- Técnico atendente (6)
- Técnico de instalação de internet (1)
- Técnico eletricista (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trabalhador rural (4)
- Vendedor (11)
- Vendedor interno (2)