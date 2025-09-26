De graça

Inscrições abertas para mais de 670 vagas em cursos para área de turismo no ES

Qualificações têm carga horária que variam de 20 a 160 horas; oportunidades são voltadas para segmentos de hospitalidade, hospedagem, turismo e gastronomia

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:32

Já estão abertas as inscrições para 676 vagas em 20 cursos profissionalizantes de graça voltados para a área de turismo no Espírito Santo. As oportunidades serão oferecidas pela Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo Sesc e Senac, nos segmentos de hospitalidade, hospedagem, turismo e gastronomia.

A proposta de qualificação foi lançada nesta sexta-feira (26) durante o Encontro Capixaba de Estratégias para o Turismo (ConectuES), no Hotel Senac Ilha do Boi. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Federação do Comércio (Fecomércio), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional do Comércio (Sesc). A assinatura de cooperação técnica foi assinada durante o encontro.

Os interessados podem se inscrever no site do Senac-ES ou em qualquer uma das unidades da instituição, basta levar um documento com foto.

De acordo com o gerente de educação profissional do Senac, Bruno Emílio Pereira, os cursos têm carga horária que variam de 20 a 160 horas. Há chances para camareira, recepcionista de hotel, garçom, cozinheiro, idiomas, entre outras opções. (Veja a lista de cursos mais abaixo).

O gerente ressalta que a nova escola oferece qualificações que unem teoria e prática, com aulas nas unidades do Senac-ES e imersões nas unidades hoteleiras do Sesc-ES, que têm características múltiplas de espaços de lazer, eventos e práticas esportivas. Ele também comenta que com o fim da reforma do Radium Hotel, em Guarapari, previsto para abril de 2026, todos os cursos serão concentrados no novo espaço, que será a sede da escola.

“Os alunos terão a oportunidade de fazer um turismo social. Isso significa que pessoas que não têm acesso, ou que muitas vezes não tiveram essa possibilidade, de ter contato com o turismo. Elas poderão se hospedar, alimentar, ter vivências de lazer e de aprendizagem nos ambientes do Sesc”, comenta Pereira.

As aulas serão realizadas em unidades de Cariacica, Vila Velha, Aracruz e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, enquanto as imersões acontecerão nas unidades do Sesc de Domingos Martins, Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e no Hotel Senac Ilha do Boi.

A previsão é de que novas oportunidades sejam abertas em breve. Breno Emílio Pereira afirma que a oferta de cursos será constante.

“Além da oferta que temos, poderemos fazer adaptações para atender os setores produtivos, como eventos, restaurantes e hotelaria. O início da operação do Radium Hotel, em Guarapari, vai funcionar como símbolo da Escola Capixaba de Turismo”, explica.

O diretor regional do Sesc, Luiz Toniato, ressalta que a cadeira de turismo é bastante extensa na atividade econômica e que conta com mais de 50 segmentos.

“A Escola vem para treinar todos esses profissionais que vão trabalhar na rede hoteleira, restaurante, comércio, entre outros setores. O Espírito Santo tinha o estigma de ser um estado que não atende bem, mas estamos revertendo esse quadro”, comenta.

O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, avalia que a criação da Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo demonstra o compromisso das entidades com o futuro do setor.

“Estamos colocando em prática uma ideia ousada e necessária. O turismo é uma das engrenagens mais importantes da nossa economia e precisa de profissionais capacitados para atender com qualidade e hospitalidade. Essa escola é um presente para o Espírito Santo e um marco nacional”, afirmou.

O Acordo de Cooperação Técnica entre a Fecomércio, o Senac e o Sesc terá vigência inicial de 5 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, totalizando uma década. O objetivo é estruturar um projeto de longo prazo, capaz de consolidar a escola como referência nacional em hospitalidade e turismo.

Como se inscrever nos cursos da área de turismo?

Os interessados podem se inscrever em qualquer unidade do Senac ou pelo site do Senac.

Onde serão as aulas?

As aulas serão realizadas em unidades de Cariacica, Vila Velha, Aracruz e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, enquanto as imersões acontecerão nas unidades do Sesc de Domingos Martins, Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e no Hotel Senac Ilha do Boi.

Público-alvo da Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo

Jovens e adultos interessados em ingressar ou se qualificar para o mercado de trabalho nos segmentos de turismo, hospitalidade e gastronomia;

Trabalhadores em busca de atualização profissional, reconversão de carreira ou ascensão no setor turístico-hoteleiro;

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, priorizadas pelas políticas sociais das instituições, com foco na promoção da inclusão produtiva e na geração de renda;

Colaboradores das unidades do Sesc-ES e do Senac-ES que atuem nas áreas-fim do projeto e que possam se beneficiar das formações ofertadas como parte de estratégias de desenvolvimento institucional;

Comunidades do entorno das unidades operacionais do Sesc-ES participantes do projeto, fomentando o desenvolvimento territorial sustentável por meio da qualificação profissional e da valorização da cultura local.

Sobre os cursos

São 32 cursos que estão sendo desenvolvidos, porém, há a possibilidade de cocriação de novas ofertas junto com os municípios e o setor produtivo. Inicialmente, estão abertas 676 vagas para 20 cursos diferentes.

Esta é a etapa de implantação, uma fase piloto, e a ampliação da oferta, bem como a garantia da continuidade das turmas e atualização do portfólio, será conduzida e gerida pela Gerência Educacional da Escola Capixaba de Turismo, assegurando evolução constante e alinhamento às demandas do setor.

Quais são os cursos?

Bem receber o turista

Camareira

Técnicas de recepção em meios de hospedagem

Qualidade de atendimento ao turista

Auxiliar de cozinha

Confeiteiro

Inglês avançado

Inglês básico

Inglês intermediário

Língua brasileira de sinais

Preparo de café da manhã para meios de hospedagem

Técnicas para garçom e garçonete

Café colonial

Cozinha capixaba

Cozinha italiana

Preparo de pizza

Técnica de bartender

Aperfeiçoamento para profissionais da cozinha

Bares e restaurante: gestão operacional

