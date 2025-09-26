Inscrições abertas para mais de 670 vagas em cursos para área de turismo no ES

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 14:32
Já estão abertas as inscrições para 676 vagas em 20 cursos profissionalizantes de graça voltados para a área de turismo no Espírito Santo. As oportunidades serão oferecidas pela Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo Sesc e Senac, nos segmentos de hospitalidade, hospedagem, turismo e gastronomia.
A proposta de qualificação foi lançada nesta sexta-feira (26) durante o Encontro Capixaba de Estratégias para o Turismo (ConectuES), no Hotel Senac Ilha do Boi. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Federação do Comércio (Fecomércio), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional do Comércio (Sesc). A assinatura de cooperação técnica foi assinada durante o encontro.
Os interessados podem se inscrever no site do Senac-ES ou em qualquer uma das unidades da instituição, basta levar um documento com foto.
De acordo com o gerente de educação profissional do Senac, Bruno Emílio Pereira, os cursos têm carga horária que variam de 20 a 160 horas. Há chances para camareira, recepcionista de hotel, garçom, cozinheiro, idiomas, entre outras opções. (Veja a lista de cursos mais abaixo).
O gerente ressalta que a nova escola oferece qualificações que unem teoria e prática, com aulas nas unidades do Senac-ES e imersões nas unidades hoteleiras do Sesc-ES, que têm características múltiplas de espaços de lazer, eventos e práticas esportivas. Ele também comenta que com o fim da reforma do Radium Hotel, em Guarapari, previsto para abril de 2026, todos os cursos serão concentrados no novo espaço, que será a sede da escola.
“Os alunos terão a oportunidade de fazer um turismo social. Isso significa que pessoas que não têm acesso, ou que muitas vezes não tiveram essa possibilidade, de ter contato com o turismo. Elas poderão se hospedar, alimentar, ter vivências de lazer e de aprendizagem nos ambientes do Sesc”, comenta Pereira.
As aulas serão realizadas em unidades de Cariacica, Vila Velha, Aracruz e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, enquanto as imersões acontecerão nas unidades do Sesc de Domingos Martins, Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e no Hotel Senac Ilha do Boi.
A previsão é de que novas oportunidades sejam abertas em breve. Breno Emílio Pereira afirma que a oferta de cursos será constante.
“Além da oferta que temos, poderemos fazer adaptações para atender os setores produtivos, como eventos, restaurantes e hotelaria. O início da operação do Radium Hotel, em Guarapari, vai funcionar como símbolo da Escola Capixaba de Turismo”, explica.
O diretor regional do Sesc, Luiz Toniato, ressalta que a cadeira de turismo é bastante extensa na atividade econômica e que conta com mais de 50 segmentos.
“A Escola vem para treinar todos esses profissionais que vão trabalhar na rede hoteleira, restaurante, comércio, entre outros setores. O Espírito Santo tinha o estigma de ser um estado que não atende bem, mas estamos revertendo esse quadro”, comenta.
O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, avalia que a criação da Escola Capixaba de Hospitalidade e Turismo demonstra o compromisso das entidades com o futuro do setor.
“Estamos colocando em prática uma ideia ousada e necessária. O turismo é uma das engrenagens mais importantes da nossa economia e precisa de profissionais capacitados para atender com qualidade e hospitalidade. Essa escola é um presente para o Espírito Santo e um marco nacional”, afirmou.
O Acordo de Cooperação Técnica entre a Fecomércio, o Senac e o Sesc terá vigência inicial de 5 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, totalizando uma década. O objetivo é estruturar um projeto de longo prazo, capaz de consolidar a escola como referência nacional em hospitalidade e turismo.
Os interessados podem se inscrever em qualquer unidade do Senac ou pelo site do Senac.
As aulas serão realizadas em unidades de Cariacica, Vila Velha, Aracruz e no Hotel Escola Senac Ilha do Boi, enquanto as imersões acontecerão nas unidades do Sesc de Domingos Martins, Guarapari, Praia Formosa (Aracruz) e no Hotel Senac Ilha do Boi.
São 32 cursos que estão sendo desenvolvidos, porém, há a possibilidade de cocriação de novas ofertas junto com os municípios e o setor produtivo. Inicialmente, estão abertas 676 vagas para 20 cursos diferentes.
Esta é a etapa de implantação, uma fase piloto, e a ampliação da oferta, bem como a garantia da continuidade das turmas e atualização do portfólio, será conduzida e gerida pela Gerência Educacional da Escola Capixaba de Turismo, assegurando evolução constante e alinhamento às demandas do setor.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o