Mais de 18 mil inscritos

Ifes divulga gabarito das provas de cursos técnicos

Candidatos podem entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro; classificação dos selecionados está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:11

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta segunda-feira (20) o gabarito e o caderno de prova do processo seletivo para cursos técnicos integrados com o ensino médio. Os exames foram aplicados no último domingo para 18.375 candidatos inscritos.

Confira o gabarito

01. E

02. C

03. B

04. B

05. E

06. A

07. D

08. D

09. A

10. B

11. C

12. E

13. D

14. B

15. C

16. C

17. B

18. E

19. B

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. B

26. A

27. C

28. A

29. B

30. A

31. E

32. C

33. D

34. C

35. C

36. E

37. B

38. C

39. C

40. D

Recursos

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro, na área do candidato. Para isso, é necessário acessar o site da instituição.

Se alguma questão for anulada, o seu valor em pontos será dado a favor de todos os participantes da prova. No caso de alteração do gabarito, o ponto da questão será dado apenas a favor dos participantes que marcaram a resposta igual a do gabarito alterado.

Como foram as provas

O exame contou com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Resultado

Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro. Os estudantes vão começar o curso em 2026, conforme o calendário acadêmico do Ifes.

Sobre a seleção de novos alunos

O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.

