Ifes divulga gabarito das provas de cursos técnicos

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:11
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta segunda-feira (20) o gabarito e o caderno de prova do processo seletivo para cursos técnicos integrados com o ensino médio. Os exames foram aplicados no último domingo para 18.375 candidatos inscritos.
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro, na área do candidato. Para isso, é necessário acessar o site da instituição.
Se alguma questão for anulada, o seu valor em pontos será dado a favor de todos os participantes da prova. No caso de alteração do gabarito, o ponto da questão será dado apenas a favor dos participantes que marcaram a resposta igual a do gabarito alterado.
O exame contou com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.
Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro. Os estudantes vão começar o curso em 2026, conforme o calendário acadêmico do Ifes.
O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.
