Ifes divulga gabarito das provas de cursos técnicos

Candidatos podem entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro; classificação dos selecionados está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:11

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou nesta segunda-feira (20) o gabarito e o caderno de prova do processo seletivo para cursos técnicos integrados com o ensino médio. Os exames foram aplicados no último domingo para 18.375 candidatos inscritos.

Confira o gabarito

  • 01. E
  • 02. C
  • 03. B
  • 04. B
  • 05. E
  • 06. A
  • 07. D
  • 08. D
  • 09. A
  • 10. B
  • 11. C
  • 12. E
  • 13. D
  • 14. B
  • 15. C
  • 16. C
  • 17. B
  • 18. E
  • 19. B
  • 20. C
  • 21. A
  • 22. D
  • 23. D
  • 24. D
  • 25. B
  • 26. A
  • 27. C
  • 28. A
  • 29. B
  • 30. A
  • 31. E
  • 32. C
  • 33. D
  • 34. C
  • 35. C
  • 36. E
  • 37. B
  • 38. C
  • 39. C
  • 40. D

Recursos

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro, na área do candidato. Para isso, é necessário acessar o site da instituição. 

Se alguma questão for anulada, o seu valor em pontos será dado a favor de todos os participantes da prova. No caso de alteração do gabarito, o ponto da questão será dado apenas a favor dos participantes que marcaram a resposta igual a do gabarito alterado.

Como foram as provas

O exame contou com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Resultado

Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro. Os estudantes vão começar o curso em 2026, conforme o calendário acadêmico do Ifes. 

Sobre a seleção de novos alunos

O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.

