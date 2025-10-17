Mais de 18 mil inscritos

Ifes aplica provas para cursos técnicos neste domingo (19)

Exames acontecem a partir das 14 horas; candidatos devem consultar os locais dos testes no site da instituição. É necessário chegar com uma hora de antecedência

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:41

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O domingo (19) será de provas para os 18.375 candidatos inscritos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os exames acontecem a partir das 14 horas, em locais divulgados pela instituição.

Os candidatos precisam chegar com uma hora de antecedência do horário marcado para o início da aplicação e levar caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta preta ou azul-escura, e o documento de identificação utilizado na inscrição.

Os participantes estrangeiros precisam apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório. Já a orientação para quem usou a certidão de nascimento para a inscrição é imprimir o cartão de inscrição e apresentar junto à certidão de nascimento.

Será permitido levar lanche e água para consumo durante a prova, mas é proibido usar relógio, óculos escuros ou chapéus, bonés e similares, a menos em caso de atendimento especial pedido na inscrição.

O candidato deverá desativar os alarmes, desligar o aparelho celular e guardá-lo consigo, antes mesmo de entrar na sala para fazer a prova. Não é permitido levar nenhum outro equipamento eletrônico, ainda que desligado, para o ambiente de prova.

O exame contará com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

O gabarito dos testes será divulgado na segunda-feira (20). Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro. Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro.

O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.

