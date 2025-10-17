Ifes aplica provas para cursos técnicos neste domingo (19)

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:41
O domingo (19) será de provas para os 18.375 candidatos inscritos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os exames acontecem a partir das 14 horas, em locais divulgados pela instituição.
Os candidatos precisam chegar com uma hora de antecedência do horário marcado para o início da aplicação e levar caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta preta ou azul-escura, e o documento de identificação utilizado na inscrição.
Os participantes estrangeiros precisam apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório. Já a orientação para quem usou a certidão de nascimento para a inscrição é imprimir o cartão de inscrição e apresentar junto à certidão de nascimento.
Será permitido levar lanche e água para consumo durante a prova, mas é proibido usar relógio, óculos escuros ou chapéus, bonés e similares, a menos em caso de atendimento especial pedido na inscrição.
O candidato deverá desativar os alarmes, desligar o aparelho celular e guardá-lo consigo, antes mesmo de entrar na sala para fazer a prova. Não é permitido levar nenhum outro equipamento eletrônico, ainda que desligado, para o ambiente de prova.
O exame contará com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.
O gabarito dos testes será divulgado na segunda-feira (20). Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro. Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro.
O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.
