Ifes aplica provas para cursos técnicos neste domingo (19)

Exames acontecem a partir das 14 horas; candidatos devem consultar os locais dos testes no site da instituição. É necessário chegar com uma hora de antecedência

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:41

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

O domingo (19) será de provas para os 18.375 candidatos inscritos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os exames acontecem a partir das 14 horas, em locais divulgados pela instituição

Ifes aplica provas para cursos técnicos neste domingo (19)

Os candidatos precisam chegar com uma hora de antecedência do horário marcado para o início da aplicação e levar caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta preta ou azul-escura, e o documento de identificação utilizado na inscrição.

Os participantes estrangeiros precisam apresentar a Carteira de Registro Nacional Migratório. Já a orientação para quem usou a certidão de nascimento para a inscrição é imprimir o cartão de inscrição e apresentar junto à certidão de nascimento.

Será permitido levar lanche e água para consumo durante a prova, mas é proibido usar relógio, óculos escuros ou chapéus, bonés e similares, a menos em caso de atendimento especial pedido na inscrição.

O candidato deverá desativar os alarmes, desligar o aparelho celular e guardá-lo consigo, antes mesmo de entrar na sala para fazer a prova. Não é permitido levar nenhum outro equipamento eletrônico, ainda que desligado, para o ambiente de prova.

O exame contará com 40 questões de múltipla escolha das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

O gabarito dos testes será divulgado na segunda-feira (20). Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 21 e 22 de outubro. Já a classificação dos candidatos está prevista para ser publicada no dia 7 de novembro.

O processo seletivo tem como objetivo preencher 3.292 vagas em cursos técnicos integrados para ingresso no 1º semestre de 2026. Essa modalidade é aquela em que o estudante faz um curso técnico (formação profissional) junto com o ensino médio e, por isso, para se inscrever, precisa ter terminado o ensino fundamental.

