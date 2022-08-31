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Qualificação

Ifes abre 1.140 vagas para curso gratuito de programação de computadores

Inscrições para o curso de Desenvolvimento de Sistemas Web vão até 12 de setembro; podem se inscrever jovens e adultos que tenham o ensino médio completo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 ago 2022 às 17:13

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 17:13

Já estão abertas as inscrições para o curso de qualificação em Desenvolvimento de Sistemas Web. A oferta é de 1.140 vagas, que fazem parte do projeto Reprograme-se, realizado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on).
A qualificação será oferecida pelo campus Cachoeiro de Itapemirim e realizada na modalidade a distância, com apoio presencial nos polos dos municípios de Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
Computador
Qualificação ajuda no ingresso no mercado de tecnologia da informação Crédito: Pixabay
Podem participar jovens e adultos que queiram se profissionalizar, que tenham o ensino médio completo realizado em escolas públicas ou privadas ou que estejam cursando o último ano do ensino médio em escola pública.
As inscrições são de graça e podem ser feitas até 12 de setembro, no endereço eletrônico do programa. 
A seleção dos participantes será feita em duas etapas: sorteio eletrônico e curso de Ambientação, que será realizado no ambiente virtual de aprendizagem. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 23 de setembro.
O projeto Reprograme-se tem como objetivo qualificar jovens e adultos visando a sua inserção no mercado de trabalho para desempenhar funções que envolvam o desenvolvimento de sistemas web. A aula inaugural está marcada para o dia 26 de setembro, às 19 horas.
SERVIÇOS
  • Inscrições: até 12 de setembro, no site. 
  • Vagas: 1.140 para o curso de Desenvolvimento de Sistemas Web.

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