Prefeitura de Vitória abre 88 vagas em cursos de qualificação de graça

As chances são para as seguintes turmas:

Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens

Marketing Digital e E-commerce

Barbeiro

Design de Sobrancelha com Henna

Salgados finos

Técnica de confeitaria básica

Gesseiro

Programador Web.

Há necessidade de confirmação presencial da matrícula. Para os cursos que serão realizados nas dependências do Senac e Senai, as instituições farão contato com os pré-inscritos via SMS, ligação telefônica e e-mail.

A prefeitura informou que os cursos que serão realizados no Centro de Formação Profissional, que fica em Santo Antônio, a matrícula será confirmada no primeiro dia de aula. Os interessados devem ficar atentos aos critérios de idade mínima e de escolarização, para realização dos cursos. As qualificações são voltadas aos moradores da Capital.

As aulas vão começar em setembro, e a apresentação da documentação exigida é imprescindível no momento da matrícula.

CONFIRA OS CURSOS

Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens (12 horas - 3 dias) - 12 Vagas

- 12 Vagas Aulas: de 26/09 a 29/09, das 13h às 17h

Idade mínima: 14 anos

Escolaridade mínima: 1º ano do Ensino Fundamental

Marketing Digital e Ecommerce (36 horas - 9 dias) - 12 Vagas

- 12 Vagas Aulas: de 12/09 a 22/09, das 8h às 12h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

Barbeiro (172 horas - 43 dias) 8 vagas

8 vagas Aulas: de 19/09 a 22/11, das 8h às 12h

Idade mínima: 18 anos

Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo

Design de Sobrancelha com Henna (32 horas - 8 dias) - 8 Vagas

(32 horas - 8 dias) - 8 Vagas Aulas: de 19/09 a28/09, das 13h às 17h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental

Salgados finos (15horas - 5 dias) - 8 Vagas

- 8 Vagas Aulas: de 19/09 a 23/09, das 13:30h às 16:30

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 7º ano

Técnicas de confeitaria básica (40horas - 10 dias) 8 vagas

8 vagas Aulas: de 12/09 a 23/09, das 8h às 12h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 7° ano

Gesseiro (200 horas - 60 dias) 20 vagas

20 vagas Aulas: de 19/09 a 15/12, das 18:30h às 22h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 5° ano

Programador Web (200 horas- 50 dias) 12 vagas

12 vagas Aulas: de 20/09 a 09/12, das 13:30h às 17:30h

Idade mínima: 16 anos

Escolaridade mínima: 9° ano

Necessário conhecimento em informática básica.

SERVIÇO

Pré-Inscrições: nesta terça-feira (30), a partir das 17 horas, na nesta terça-feira (30), a partir das 17 horas, na plataforma Vix Cursos , para moradores de Vitória.

Passo a passo para fazer a pré-inscrição no Vix Cursos:

No campo "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;

• Na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;

• No campo "Local", escolha o espaço onde será o curso: "Senac";

• Escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para saber sobre duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários;

• Clique no botão "Faça sua pré-inscrição";

• Preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";

• Leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.