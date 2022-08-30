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Prefeitura de Vitória abre 88 vagas em cursos de qualificação de graça

Inscrições podem ser feitas nesta terça-feira (30), a partir das 17 horas; oportunidades são para se qualificar como gesseiro, programador web e barbeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2022 às 14:53

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 14:53

A Prefeitura de Vitória vai abrir 88 vagas em cursos de qualificação profissional de graça. Ao todo, são oito opções oferecidas em parceria com o Senac e o Senai. Os interessados podem fazer a pré-inscrição nesta terça -feira (30), a partir das 17h, na plataforma Vix Cursos até o preenchimento de todas as oportunidades.
  • As chances são para as seguintes turmas: 
  • Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens
  • Marketing Digital e E-commerce
  • Barbeiro
  • Design de Sobrancelha com Henna
  • Salgados finos
  • Técnica de confeitaria básica
  • Gesseiro 
  • Programador Web.
Há necessidade de confirmação presencial da matrícula. Para os cursos que serão realizados nas dependências do Senac e Senai, as instituições farão contato com os pré-inscritos via SMS, ligação telefônica e e-mail.
A prefeitura informou que os cursos que serão realizados no Centro de Formação Profissional, que fica em Santo Antônio, a matrícula será confirmada no primeiro dia de aula. Os interessados devem ficar atentos aos critérios de idade mínima e de escolarização, para realização dos cursos. As qualificações são voltadas aos moradores da Capital. 
As aulas vão começar em setembro, e a apresentação da documentação exigida é imprescindível no momento da matrícula.
CONFIRA OS CURSOS
  • Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens (12 horas - 3 dias) - 12 Vagas 
  • Aulas: de 26/09 a 29/09, das 13h às 17h
  • Idade mínima: 14 anos
  • Escolaridade mínima: 1º ano do Ensino Fundamental
  • Marketing Digital e Ecommerce (36 horas - 9 dias) - 12 Vagas
  • Aulas: de 12/09 a 22/09, das 8h às 12h 
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto
  • Barbeiro (172 horas - 43 dias) 8 vagas
  • Aulas: de 19/09 a 22/11, das 8h às 12h
  • Idade mínima: 18 anos 
  • Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo 
  • Design de Sobrancelha com Henna (32 horas - 8 dias) - 8 Vagas
  • Aulas: de 19/09 a28/09, das 13h às 17h
  • Idade mínima: 16 anos 
  • Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental
  • Salgados finos (15horas - 5 dias) - 8 Vagas
  • Aulas: de 19/09 a 23/09, das 13:30h às 16:30
  • Idade mínima: 16 anos 
  • Escolaridade mínima: 7º ano 
  • Técnicas de confeitaria básica (40horas - 10 dias) 8 vagas
  • Aulas: de 12/09 a 23/09, das 8h às 12h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 7° ano
  • Gesseiro (200 horas - 60 dias) 20 vagas
  • Aulas: de 19/09 a 15/12, das 18:30h às 22h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 5° ano
  • Programador Web (200 horas- 50 dias) 12 vagas
  • Aulas: de 20/09 a 09/12, das 13:30h às 17:30h
  • Idade mínima: 16 anos
  • Escolaridade mínima: 9° ano
  • Necessário conhecimento em informática básica.
SERVIÇO
Pré-Inscrições: nesta terça-feira (30), a partir das 17 horas, na plataforma Vix Cursos, para moradores de Vitória.
Passo a passo para fazer a pré-inscrição no Vix Cursos:
No campo "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;
• Na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;
• No campo "Local", escolha o espaço onde será o curso: "Senac";
• Escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para saber sobre duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários;
• Clique no botão "Faça sua pré-inscrição";
• Preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";
• Leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.
  • Documentos obrigatórios
  • Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS) CPF
  • Comprovante de Escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso, ou declaração escolar)
  • Comprovante de Residência atualizado (água, luz, telefone).

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