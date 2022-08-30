Prefeitura de Vitória abre 88 vagas em cursos de qualificação de graça

A Prefeitura de Vitória vai abrir 88 vagas em cursos de qualificação profissional de graça. Ao todo, são oito opções oferecidas em parceria com o Senac e o Senai. Os interessados podem fazer a pré-inscrição nesta terça -feira (30), a partir das 17h, na plataforma Vix Cursos até o preenchimento de todas as oportunidades.
- As chances são para as seguintes turmas:
- Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens
- Marketing Digital e E-commerce
- Barbeiro
- Design de Sobrancelha com Henna
- Salgados finos
- Técnica de confeitaria básica
- Gesseiro
- Programador Web.
Há necessidade de confirmação presencial da matrícula. Para os cursos que serão realizados nas dependências do Senac e Senai, as instituições farão contato com os pré-inscritos via SMS, ligação telefônica e e-mail.
A prefeitura informou que os cursos que serão realizados no Centro de Formação Profissional, que fica em Santo Antônio, a matrícula será confirmada no primeiro dia de aula. Os interessados devem ficar atentos aos critérios de idade mínima e de escolarização, para realização dos cursos. As qualificações são voltadas aos moradores da Capital.
As aulas vão começar em setembro, e a apresentação da documentação exigida é imprescindível no momento da matrícula.
CONFIRA OS CURSOS
- Mídias Sociais e Marketing Digital para Jovens (12 horas - 3 dias) - 12 Vagas
- Aulas: de 26/09 a 29/09, das 13h às 17h
- Idade mínima: 14 anos
- Escolaridade mínima: 1º ano do Ensino Fundamental
- Marketing Digital e Ecommerce (36 horas - 9 dias) - 12 Vagas
- Aulas: de 12/09 a 22/09, das 8h às 12h
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto
- Barbeiro (172 horas - 43 dias) 8 vagas
- Aulas: de 19/09 a 22/11, das 8h às 12h
- Idade mínima: 18 anos
- Escolaridade mínima: Ensino Médio Completo
- Design de Sobrancelha com Henna (32 horas - 8 dias) - 8 Vagas
- Aulas: de 19/09 a28/09, das 13h às 17h
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: 5º ano do Ensino Fundamental
- Salgados finos (15horas - 5 dias) - 8 Vagas
- Aulas: de 19/09 a 23/09, das 13:30h às 16:30
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: 7º ano
- Técnicas de confeitaria básica (40horas - 10 dias) 8 vagas
- Aulas: de 12/09 a 23/09, das 8h às 12h
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: 7° ano
- Gesseiro (200 horas - 60 dias) 20 vagas
- Aulas: de 19/09 a 15/12, das 18:30h às 22h
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: 5° ano
- Programador Web (200 horas- 50 dias) 12 vagas
- Aulas: de 20/09 a 09/12, das 13:30h às 17:30h
- Idade mínima: 16 anos
- Escolaridade mínima: 9° ano
- Necessário conhecimento em informática básica.
SERVIÇO
Pré-Inscrições: nesta terça-feira (30), a partir das 17 horas, na plataforma Vix Cursos, para moradores de Vitória.
Passo a passo para fazer a pré-inscrição no Vix Cursos:
No campo "Modalidade", selecione a capacitação que deseja cursar;
• Na sequência, em "Categoria", escolha a área que deseja cursar;
• No campo "Local", escolha o espaço onde será o curso: "Senac";
• Escolha a capacitação que deseja realizar e clique no botão "Saiba +" para saber sobre duração, horários, dias da semana, vagas, faixa etária, escolaridade, data da matrícula, local e horário da matrícula, documentos necessários;
• Clique no botão "Faça sua pré-inscrição";
• Preencha o formulário e "Confirme a sua pré-inscrição";
• Leia com atenção o comprovante da pré-inscrição.
- Documentos obrigatórios
- Documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS) CPF
- Comprovante de Escolaridade (diploma/certificado de conclusão do curso, ou declaração escolar)
- Comprovante de Residência atualizado (água, luz, telefone).