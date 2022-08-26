EDP abre novas vagas para curso de eletricista de graça no ES

EDP qualifica novos eletricistas para o mercado de trabalho Crédito: Divulgação

EDP , distribuidora de energia do Espírito Santo, está com inscrições abertas para novas turmas da Escola de Eletricistas. Ao todo, são 48 vagas e o curso, que é de graça, será realizado nos municípios da Serra, de São Mateus e de Cachoeiro de Itapemirim.

A qualificação é aberta a candidatos que tenham mais de 18 anos, Ensino Fundamental completo e disponibilidade de horário integral. As aulas serão das 8 às 17 horas.

Os interessados podem se inscrever até 2 de setembro, por meio do link da Escola de Eletricistas

Os alunos receberão também materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.

De acordo com a concessionária, os cursos estão previstos para começar em setembro. A carga horária é de aproximadamente de 500 horas, ou seja, com duração de três meses de duração.

A Escola de Eletricistas tem como foco a qualificação e capacitação na função de eletricista de redes de distribuição de energia. Após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado chancelado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e permanecem no banco de talentos da EDP e de empresas parceiras, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

Os participantes terão aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. A iniciativa tem como objetivo promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança. Ao término do curso, a expectativa é que essas pessoas estejam capacitadas para o mercado de trabalho.

SERVIÇO

Inscrições: até o dia 2 de setembro, no endereço eletrônico da escola.

Vagas: 48 vagas

Locais: O curso acontecerá nas unidades do Senai da Serra, São Mateus e em Cachoeiro de Itapemirim.