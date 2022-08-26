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Até 20 vagas

XP faz processo seletivo no ES para assessores de investimento

Interessados devem fazer a inscrição antecipada para participar da seleção no sábado (27); até o final do ano, a empresa selecionará 480 novos talentos no país
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 ago 2022 às 14:11

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 14:11

Bolsa de Valores opera em alta no Brasil
Bolsa de Valores opera em alta no Brasil Crédito: Pixabay
A XP realiza neste sábado (27) o processo seletivo para contratação de novos talentos no Espírito Santo. Em todo o Brasil, são 480 vagas, sendo em torno de 15 a 20 posições por estado. As oportunidades são para quem quer iniciar sua trajetória profissional ou mudar de área. A ação acontece também em outros Estados.
O XDay é uma oportunidade dos candidatos participarem de dinâmicas e entrevistas com líderes da empresa. Os selecionados recebem ofertas de contratação logo após o encontro.
Antes da etapa presencial deste sábado os candidatos devem realizar um teste para medir aspectos culturais e gravar um vídeo de apresentação. Os interessados podem se inscrever por meio do site
O XDay será realizado na Fucape Business School, que fica na Avenida Fernando Ferrari, 1358, Boa Vista, Vitória.
Os recém-contratados receberão treinamento e imersão de um mês, composto por palestras presenciais e trilhas de conhecimento (discurso, entonação comercial, técnicas de vendas, etc.) até plataforma de produtos XP, mercado financeiro e macroeconomia.
A XP informou que vem reforçando sua presença regional e ampliando as oportunidades locais, entretanto, enfrenta escassez de candidatos para a posição de assessores de investimento.
O objetivo do XDay é atrair talentos com perfil comercial, mas que ainda não estejam envolvidos com o mercado financeiro, e desenvolvê-los internamente através de treinamento e acompanhamento prático.
Segundo Cecília Entringer Perini, líder regional da XP no Espírito Santo, a iniciativa dará maior capilaridade ao time de assessoria, reforçando a estratégia de crescimento e a presença da companhia no estado.
“Criar oportunidades nessa escala para talentos que não estão inseridos no mercado financeiro e formá-los em um ecossistema de alto nível como o da XP, traz uma bagagem única aos profissionais e fortalece nosso processo de expansão. Assim, construímos times mais diversos, agregando mais valor aos nossos clientes e, consequentemente, ampliamos o acesso a investimentos de qualidade para mais pessoas”, destaca Cecília.
A profissão de assessor de investimentos vem ganhando destaque no país nos últimos anos, tendo em vista o aumento do número de brasileiros que buscam melhores opções de investimentos. Em mercados mais maduros, como os Estados Unidos, a profissão está entre as mais desejadas pelos jovens profissionais.
O Brasil conta hoje com mais de 17 mil assessores de investimentos, de acordo com a Associação Nacional das Corretoras de Valores (Ancord). O número é o triplo dos 5,5 mil certificados em 2018. Para os próximos anos, o cenário é favorável ao desenvolvimento da carreira de assessor de investimentos, considerando o movimento dos bancos de redução de custos e agências.

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