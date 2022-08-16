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28 vagas

Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

Oportunidades são para área de comunicação social e tecnologia da informação; interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 ago 2022 às 09:20

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 09:20

Rede Gazeta
Rede Gazeta contrata novos profissionais  Crédito: Carlos Alberto Silva
A Rede Gazeta está com 28 vagas de emprego e estágio abertas nesta semana. Os postos estão disponíveis em cargos operacionais e administrativos. Os selecionados podem trabalhar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.
São 18 chances para profissionais já formados e 10 para estudantes. Para concorrer às oportunidades, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreiras da empresa
CONFIRA AS VAGAS
  • Analista desenvolvedor (Vitória)
  • Analista desenvolvedor web (Vitória)
  • Assistente comercial (Vitória)
  • Contato publicitário (Vitória e Linhares)
  • Estagiário de publicidade e propaganda / marketing / cinema (Vitória)
  • Estagiário em jornalismo (Vitória e Cachoeiro de Itapemirim)
  • Estagiário publicidade e propaganda / jornalismo (Vitória)
  • Ilustrador - editor de mídia audiovisual (Vitória)
  • Operador de câmera (Linhares)
  • Operador de mídia audiovisual (Vitória)
  • Repórter (Cachoeiro de Itapemirim e Linhares)
Rede Gazeta anuncia novas oportunidades de emprego e estágio

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