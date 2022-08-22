Mais de 2.400 vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Os Sines e agências do Trabalhador abrem a semana com 2.458 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. As oportunidades são para diversas áreas profissionais e estão disponíveis nesta segunda-feira (22). Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Há postos para almoxarife, babá, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, eletricista automotivo, pedreiro, costureira, nutricionista, fiscal de loja, analista de planejamento e orçamento, carpinteiro, entre outros.

Cariacica tem o maior número de vagas, 821 opções, sendo 610 na Agência do Trabalhador e 211 no Sine. Há ainda oportunidades nas unidades de Vila Velha (277), Serra (283) e Vitória (199).

No interior do Espírito Santo, os profissionais devem procurar as agências do Sine de Anchieta (63), Aracruz (78), Barra de São Francisco (71), Cachoeiro de Itapemirim (100), Colatina (59) e São Mateus (214), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu. Em Linhares, são 197 postos de trabalho, mas a agência abre somente na terça-feira (23).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 277

277 Açougueiro (2)

Ajudante de obras pcd (4)

Ajudante de obras (1)

Almoxarife (1)

Analista de marketing (1)

Assistente administrativo (1)

Atendente de cafeteria 2

Atendente de lojas pcd (3)

Atendente de lojas (1)

Atendente de telemarketing pcd (100)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza 3

Auxiliar de manutenção predial (2)

Babá (1)

Balconista de açougue (3)

Calceteiro (2)

Carpinteiro (5)

Caseiro (1)

Consultor de vendas (18)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro salgador (1)

Cuidador de idosos (2)

Eletricista (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Engenheiro civil (1)

Estoquista pcd (1)

Estoquista (1)

Fisioterapeuta geral (1)

Garçom (1)

Inspetor de qualidade (3)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico montador (2)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista de furgão ou veículo similar (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro pcd (5)

Pedreiro (11)

Porteiro (4)

Profissional de educação física na saúde (2)

Rasteleiro de asfalto pcd (1)

Recepcionista atendente (5)

Salgadeiro (1)

Serralheiro de ferro (2)

Soldador (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor de serviços (5)

Vendedor interno (59)

Vidraceiro (1)

Vigia pcd (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 610

610 Açougueiro (21)

Ajudante (18)

Ajudante de caminhão (8)

Ajudante de confeitaria (1)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de mecânico - automotivo (1)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (2)

Analista contábil (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista de suprimentos (1)

Analista em marketing (2)

Analista fiscal (1)

Armador (8)

Assistente acadêmico (1)

Assistente de expedição (1)

Assistente de rh/dp (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (11)

Atendente de drogaria (4)

Auxiliar administrativo financeiro (1)

Auxiliar contábil (3)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de expedição noturno (1)

Auxiliar de instalação e manutenção (3)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (11)

Auxiliar de manutenção - predial (3)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de obras (7)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de produção - confeitaria (1)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar fiscal (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico de logística (1)

Balconista (5)

Balconista forneira (1)

Caixa (2)

Caldeireiro maçariqueiro (6)

Camareira (5)

Carpinteiro (1)

Carpinteiro de carreta (1)

Classificador contábil (3)

Conferente (3)

Copeiro (2)

Cortador (1)

Costureira (3)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (7)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção nr (1)

Eletricista mecânico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de embalagem (1)

Encarregado geral (1)

Enfermeiro (5)

Estagiário (a) Ensino Médio (2)

Estagiário(a) em Saúde Bucal (1)

Estágio Nível Superior (2)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estampador (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Faturista (1)

Fiscal de controle de patrimônio (10)

Fresador (1)

Gerente (1)

Impressor de grandes formatos (1)

Inspetor de solda n1 (1)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Maçariqueiro (5)

Mecânico (4)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico montador (1)

Meio oficial de serralheria (1)

Montador de carreta (1)

Montador de carros (1)

Montador de guias e cadeiras (1)

Montador temporário (1)

Motorista A – cnh AD (2)

Motorista carreteiro cnh E (32

Motorista cegonheiro (3)

Motorista cnh AB (3)

Motorista cnh B (1)

Motorista cnh D (18)

Motorista cnh D/E (2)

Motorista de caminhão (4)

Motorista entregador cnh D (2)

Motorista entregador (1)

Nutricionista (1)

Oficial (4)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador atacarejo frente de loja (20)

Operador de caixa (6)

Operador de câmara fria (2)

Operador de caminhão munck (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de equipamentos móveis (1)

Operador de logística (1)

Operador de loja (7)

Operador de máquinas (4)

Operador de monitoramento (1)

Operador de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro oficial (3)

Pintor de carreta (1)

Pintor industrial (2)

Projetista (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (5)

Serralheiro (5)

Soldador (2)

Soldador de chaparia (6)

Street - captador de clientes (1)

Técnico de enfermagem (8)

Técnico de infra estrutura cabista (2)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em manutenção predial (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Televendas (1)

Torneiro mecânico (2)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador educacional (1)

Vendedor (17)

Vendedor de peças - interno (1)

Vendedor externo (9)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor interno (1)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (12)

Ajudante de caminhão (2)

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de motorista (2)

Assistente acadêmico (1)

Assistente de departamento de pessoal (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de açougueiro (6)

Auxiliar de padaria e confeitaria (3)

Auxiliar de serviço gerais (2)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar departamento fiscal (2)

Auxiliar logístico (3)

Auxiliar técnico de logística (1)

Classificador contábil (2)

Conferente (4)

Embalador (2)

Merendeira (1)

Motorista cegonheiro (3)

Operador atacarejo frente de loja (10)

Operador de call center - ativo e receptivo (18)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de telemarketing (10)

Promotor de vendas (2)

Televendas (1)

Vendedor interno (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 283

283 Ajudante de cozinha (5)

Ajudante de serralheiro (6)

Analista de mercado (1)

Armador de ferragens na construção (10)

Assistente de serviço de contabilidade - departamento pessoal (1)

Assistente fiscal- para escritorio de contabilidade (1)

Atendente central telemarketing (60)

Atendente de lanchonete (10)

Auxiliar contábil - estágio (1)

Auxiliar de armazenamento pcd (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de limpeza pcd (7)

Auxiliar de linha de produção pcd (2)

Auxiliar de linha de produção (25)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Balconista (2)

Barman (1)

Borracheiro (2)

Carregador de veículos e transporte pcd (2)

Chapista de lanchonete (1)

Confeiteiro (2)

Costureira pilotista (2)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (a) pcd (1)

Cozinheiro(a) (1)

Eletricista de iluminação pública (3)

Eletricista (1)

Estampador em silk (1)

Fiscal de loja (8)

Inspetor de obras (3)

Jardineiro pcd (1)

Laboratorista de solos (2)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecânico de suspensão - moleiro (2)

Mecânico de veículos automotores a diesel (1)

Mecânico diesel (3)

Motorista carreteiro pcd (3)

Motorista de caminhão guincho munck (2)

Motorista de transporte de carga (0)

Nutricionista (1)

Oficial e manutenção civil (5)

Operador de máquina perfuratriz hilti (1)

Operador de máquinas de costura/bordado (1)

Operador de máquinas fixas (2)

Operador de mistura - tratamentos químicos e afins (2)

Operador de processo de produção pcd (2)

Operador industrial nível 1 (12)

Passador de roupa (1)

Pedreiro de acabamento (10)

Pedreiro (10)

Pintor eletrostático (1)

Representante comercial (1)

Serralheiro (1)

Serralheiro de ferro (2)

Serralheiro (13)

Técnico segurança trabalho pcd (1)

Trabalhador rural - caseiro (1)

Vendedor de serviços (22)

Vendedor interno ((8)

Vendedor porta a porta (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 199

199 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro - comércio (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (13)

Ajustador mecânico de manutenção (4)

Analista de planejamento e orçamento (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente central telemarketing (50)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de garçom (1)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Camareira de hotel (8)

Carpinteiro (11)

Comprador (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (3)

Eletricista (4)

Encarregado de carpintaria (1)

Estampador de tecido (1)

Gerente comercial (1)

Instrumentista de laboratório - manutenção (2)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Merendeiro (5)

Motofretista (2)

Motorista entregador (1)

Oficial de manutenção predial (2)

Operador de betoneira (1)

Operador de caixa (2)

Operador de telemarketing ativo (40)

Pedreiro (4)

Pesquisador de preços (2)

Pintor industrial (1)

Serralheiro (2)

Servente de obras (6)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor de serviços (8)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 211

211 Açougueiro (2)

Analista de estoque (1)

Analista fiscal (1)

Armador de ferros (20)

Assistente de controladoria (1)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de compras (1)

Atendente de balcão (1)

Auxiliar de limpeza pcd (10)

Auxiliar de fabricação de artefatos de cimento (1)

Auxiliar nos serviços de alimentação (4)

Barista (2)

Carpinteiro (20)

Embalador (2)

Fiscal de loja (3)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Forneiro de padaria (2)

Frentista (10)

Garçom (10)

Marceneiro (10)

Pedreiro (26)

Pedreiro de edificações (1)

Recuperador de crédito (41)

Repositor de mercadorias (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico de análise química (1)

Técnico eletrônico (3)

Vendedor interno (32)

Vagas: 63

63 Acoplador/encanador industrial (6)

Ajudante de padeiro (1)

Assistente técnico (1)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar controle de qualidade (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Caldeireiro pcd (1)

Encarregado de operações pcd (2)

Instrumentista pcd (1)

Mecânico manutenção pcd (6)

Motorista operador de munck pcd (1)

Lixador - biselador (6)

Operador estação tratamento de efluentes pcd (23)

Soldador tig pcd (3)

Técnico em Planejamento pcd (2)

Técnico em segurança do trabalho pcd (1)

Tradutor (3)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 78

78 Ajudante de cozinha (2)

Analista de contratos (1)

Assistente de produção (1)

Assistente de produção-construção civil (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Consultor de vendas (6)

Consultor de vendas (3)

Eletricista FC (6)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de limpeza (1)

Engenheiro de estruturas navais (1)

Engenheiro de máquinas navais (1)

Estágio - área Construção Civil (1)

Estágio auxiliar administrativo (1)

Gerente de construção (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico (3)

Mecânico automotivo (1)

Montador de andaimes (15)

Montador de móveis (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Pintor de airless (1)

Representante comercial autônomo (1)

Supervisor de comissionamento/engenheiro de comissionamento (10)

Supervisor de elétrica (1)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (2)

Vigilante (6)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 71

Ajudante de entrega (2)

Ajudante de padeiro e confeitaria (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente contábil (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar de organização de estoque (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção (26)

Auxiliar pós vendas (1)

Entregador e auxiliar (1)

Expedição pcd (1)

Marketing digital (1)

Mecânico industrial (1)

Mecânico industrial (1)

Montador de móveis (1)

Motorista de entrega (2)

Operador de caixa (1)

Operador de escavadeira hidráulica (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Pedreiro (1)

Polidor (1)

Produção (3)

Recepcionista (1)

Resinador (1)

Técnico de Informática (1)

Técnico de segurança (1)

Vendedor (3)

Vendedor externo (2)

Zelador (2)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 96

96 Açougueiro (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Cercamento (4)

Copeira (1)

Costureira (15)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (2)

Eletromecânica (1)

Entregador (1)

Faxineiro administrativo (1)

Fiscal de loja (1)

Garçom (2)

Gerente (1)

Gerente trainee (1)

Lanterneiro (1)

Lombador (5)

Mecânico - eletricista (1)

Mecânico (1)

Mecânico torneiro (1)

Monitor de xadrez (1)

Montador de móveis (1)

Oleiro (1)

Operador de caixa (3)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro oficial pleno (7)

Pinto (11)

Polidor de máquinas de 3 cabeças (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Segurança feminino (1)

Serralheiro de esquadria (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador MIG (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Vendedor (1)

Vendedor (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 100

100 Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de eletricista (1)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de pátio (1)

Ajudante de pizzaiolo (1)

Almoxarife (1)

Assistente de mídias sociais (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Chapeiro (2)

Cozinheiro (1)

Costureira de reparação (1)

Costureira de roupas e bordadeira (2)

Dedetizador (1)

Eletricista de instalações (2)

Faxineiro pcd (5)

Gesseiro (1)

Mecânico de automóveis (2)

Mecânico de diesel (11)

Mecânico de instalações industriais (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de automóveis (1)

Operador de caixa (2)

Operador de máquina a fio diamantado (2)

Operador de telemarketing (4)

Padeiro (1)

Pedreiro (6)

Pintor de obras (3)

Porteiro pcd (1)

Repositor de mercadorias (2)

Representante comercial (2)

Serrador de pedra (1)

Serralheiro de ferro (3)

Líder de vendas (5)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico agricola/vendedor (1)

Profissional de vendas no setor de rochas (3)

Vendedor de exportação de rochas (1)

Vendedor porta a porta (5)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 59

59 Auxiliar administrativo pcd (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de obras pcd (3)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de acabamento manual - confecção (1)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de lustração (1)

Ajudante de obras (3)

Ajudante florestal (5)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Costureira (1)

Eletricista (1)

Encarregado administrativo (1)

Funileiro (1)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de motos (1)

Montador de veículo (1)

Motorista de caminhão (5)

Motorista carreteiro (1)

Movimentador de mercadoria (10)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquinas industriais (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (1)

Recepcionista (1)

Representante comercial (1)

Secretária (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Topógrafo (1)

Vendedor loja (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 197

197 Agrotécnico (1)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (1)

Analista de agronegócios (1)

Atendente setor de balões (2)

Atendente setor personalizado (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de servicos gerais (6)

Auxiliar tecnico redes externa (6)

Carpinteiro (2)

Chapista ou auxiliar (2)

Churrasqueiro (1)

Conferente (1)

Costureira (3)

Cozinheira (2)

Decorador de festa (4)

Eletricista predial (1)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obras (11)

Entregador de gás (2)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Ferreiro/armador (4)

Garçonete (1)

Garçom (2)

Instalador equip/comunicação (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista de entrega (20)

Office boy (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (8)

Pedreiro oficial (10)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista de hotel (2)

Representante vendas externa (1)

Secretaria (1)

Seringueiro (1)

Servente de obras (7)

Supervisor técnico planejamento (1)

Técnico de meio ambiente (1)

Técnico em mecânica (1)

Técnico manutenção de informática (1)

Técnico mecanico refrigeraçao (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural (44)

Tratorista (2)

Vendedor de festa (4)

Vendedor externo (5)

Vendedor interno (1)

Zelador (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.