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Oportunidades

20 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Aracruz, São Mateus e Sooretama
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 ago 2022 às 12:13

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:13

Imetame
Imetame tem vagas de trabalho  Crédito: Monique Moro Machado/Divulgação Imetame
Quem está à procura de emprego ou estágio já pode se candidatar nas mais de 230 vagas abertas em 20 indústrias do Espírito Santo. As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nas páginas de carreira dessas organizações.
Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus e Sooretama.
A indústria de confecção fitness e praia Ative está com 30 vagas para costureira. A fábrica vai reforçar o quadro de colaboradores para ampliar a produção de verão. A unidade funciona em Vila Velha.
Na Vale, das sete vagas abertas, seis são destinadas exclusivamente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Ative, indústria de confecção fitness e praia
Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem por Whatsapp para o número (27) 99822-0999.
  • Vagas: 30 para Vila Velha
  • Costureira overloque
  • Costureira colarete
  • Costureira reta
Fibrasa
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vaga: para Serra
  • Assistente de RH
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, até 20 de agosto, para o e-mail [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Assistente de televendas
  • Representante comercial
Suzano
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Analista operações florestais (vaga temporária)
  • Assistente administrativo
  • Consultor de meio ambiente
ArcelorMittal Tubarão
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Serra
  • Cientista de dados
Samarco
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Anchieta
  • Engenheiro de processos - pleno
Imetame
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Aracruz
  • Imetame Porto
  • Assistente de produção
  • Fiscal de dragagem
  • Caldeireiro
  • Encarregado de terraplanagem (transporte)
  • Mecânico diesel
  • Imetame Metalmecânica
  • Eletricista automotivo
  • Motorista operador de equipamentos
  • Motorista operador de equipamentos (guindaste)
  • Mecânico diesel
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Supervisor de rigging
  • Analista (gestão de pessoas)
  • Supervisor escalador
  • Topógrafo
  • Motorista (carreteiro)
  • Coordenador de comunicação
  • Encanador
  • Mecânico montador
  • Caldeireiro
  • Almoxarife
  • Técnico meio ambiente
  • Assistente de produção
  • Técnico de acompanhamento e controle
  • Técnico (inspetor de solda)
  • Eletricista de manutenção
  • Imetame Energia
  • Eletricista
  • Operador de produção
  • Analista (reservatório de óleo e gás)
  • Técnico (medição fiscal)
  • Especialista (sondas terrestres)
  • Especialista (ferramenta MWD)
  • Operador de equipamentos (torrista - onshore)
  • Operador de equipamentos (plataformista de produção onshore)
Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Analista de sistemas sênior
  • Analista de marketing de produtos
  • Analista de projetos
  • Assistente administrativo pcd
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Coordenador de produção - rotomoldagem
  • Estagiário (a) de Recursos Humanos
  • Estagiário de Engenharia de Produto e Qualidade
  • Estagiário Nível Técnico
  • Operador de televendas
  • Operador de televendas pcd
  • Técnico de suporte em TI pcd
Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 7 para Vitória
  • Técnico controle integrado II - manutenção - vaga afirmativa para mulheres.
  • Engenheiro (a) especialista – projeto capital – ferrovia
  • Supervisor (a) de controle de utilidades de pelotização – operação de insumos – vaga preferencial para mulheres
  • Analista de excelência operacional pleno – gestão de pelotização – vaga preferencial para mulheres
  • Operador máquinas operatrizes especializado – manutenção – vaga preferencial para mulheres.
  • Técnico de controle de processo II – porto – vaga preferencial para mulheres
  • Soldador I - supervisão de utilidades (vaga afirmativa para mulheres)
Nestlé
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Vila Velha
  • Estágio em RH
Estaleiro Jurong
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Analista de sistema desenvolvedor
  • Engenheiro de estruturas navais
  • Engenheiro de máquinas navais
  • Analista de contratos
  • Gerente de construção
Brinox
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 60 para Linhares
  • Abastecedor de produção 
  • Assistente de compras 
  • Assistente de logística | almoxarifado 
  • Assistente de produção 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção 
  • Operador de empilhadeira | almoxarifado
  • Operador de máquinas 
Real Café
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Viana
  • Analista de recrutamento e seleção
  • Assistente administrativo
  • Auxiliar de produção
  • Classificador de café Jr
  • Estágio em Ensino Superior
  • Técnico manutenção mecânica PL
Diaço
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Soldador
  • Operador de máquinas
Biancogrês
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 46 para Serra
  • Promotor de vendas (Vila Velha)
  • Aprendiz industrial ceramista
  • Analista comercial
  • Oficial de manutenção civil
  • Jovem Aprendiz
  • Operador de produção
  • Estagiário Administração/Logística
  • Estagiário em Engenharia Mecânica
  • Estagiário em Engenharia Elétrica
  • Estagiário Engenharia de Produção
WEG
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Linhares
  • Ajudante de produção
Coopeavi
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Sooretama
  • Auxiliar de produção pecuária
Marcopolo
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para São Mateus
  • Almoxarife
  • Auxiliar de produção
  • Controlador de produção
  • Desenhista projetista 
  • Estágio Contabilidade (fiscal)
  • Operador de máquinas automatizadas
  • Programador de máquinas
  • Soldador montador de produção
  • Técnico eletrônico
Zucchi Stones
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Auxiliar de produção
  • Analista de dados
  • Auditor interno
  • Encarregado de almoxarifado
  • Eletricista
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para [email protected], de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.
  • Vagas: para Cariacica
  • Mecânico de manutenção de equipamentos 
  • Operação laminação 
  • Estágio técnico em mecânica 
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