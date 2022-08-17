20 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus e Sooretama.
A indústria de confecção fitness e praia Ative está com 30 vagas para costureira. A fábrica vai reforçar o quadro de colaboradores para ampliar a produção de verão. A unidade funciona em Vila Velha.
Na Vale, das sete vagas abertas, seis são destinadas exclusivamente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.
CONFIRA AS VAGAS
Ative, indústria de confecção fitness e praia
Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem por Whatsapp para o número (27) 99822-0999.
- Vagas: 30 para Vila Velha
- Costureira overloque
- Costureira colarete
- Costureira reta
Fibrasa
- Vaga: para Serra
- Assistente de RH
Argalit
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, até 20 de agosto, para o e-mail [email protected].
- Vagas: para Serra
- Assistente de televendas
- Representante comercial
Suzano
- Vagas: para Aracruz
- Analista operações florestais (vaga temporária)
- Assistente administrativo
- Consultor de meio ambiente
ArcelorMittal Tubarão
- Vaga: para Serra
- Cientista de dados
Samarco
- Vaga: para Anchieta
- Engenheiro de processos - pleno
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Imetame Porto
- Assistente de produção
- Fiscal de dragagem
- Caldeireiro
- Encarregado de terraplanagem (transporte)
- Mecânico diesel
- Imetame Metalmecânica
- Eletricista automotivo
- Motorista operador de equipamentos
- Motorista operador de equipamentos (guindaste)
- Mecânico diesel
- Técnico de segurança do trabalho
- Supervisor de rigging
- Analista (gestão de pessoas)
- Supervisor escalador
- Topógrafo
- Motorista (carreteiro)
- Coordenador de comunicação
- Encanador
- Mecânico montador
- Caldeireiro
- Almoxarife
- Técnico meio ambiente
- Assistente de produção
- Técnico de acompanhamento e controle
- Técnico (inspetor de solda)
- Eletricista de manutenção
- Imetame Energia
- Eletricista
- Operador de produção
- Analista (reservatório de óleo e gás)
- Técnico (medição fiscal)
- Especialista (sondas terrestres)
- Especialista (ferramenta MWD)
- Operador de equipamentos (torrista - onshore)
- Operador de equipamentos (plataformista de produção onshore)
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista de sistemas sênior
- Analista de marketing de produtos
- Analista de projetos
- Assistente administrativo pcd
- Auxiliar de serviços gerais
- Coordenador de produção - rotomoldagem
- Estagiário (a) de Recursos Humanos
- Estagiário de Engenharia de Produto e Qualidade
- Estagiário Nível Técnico
- Operador de televendas
- Operador de televendas pcd
- Técnico de suporte em TI pcd
Vale
- Vagas: 7 para Vitória
- Técnico controle integrado II - manutenção - vaga afirmativa para mulheres.
- Engenheiro (a) especialista – projeto capital – ferrovia
- Supervisor (a) de controle de utilidades de pelotização – operação de insumos – vaga preferencial para mulheres
- Analista de excelência operacional pleno – gestão de pelotização – vaga preferencial para mulheres
- Operador máquinas operatrizes especializado – manutenção – vaga preferencial para mulheres.
- Técnico de controle de processo II – porto – vaga preferencial para mulheres
- Soldador I - supervisão de utilidades (vaga afirmativa para mulheres)
Nestlé
- Vaga: para Vila Velha
- Estágio em RH
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Analista de sistema desenvolvedor
- Engenheiro de estruturas navais
- Engenheiro de máquinas navais
- Analista de contratos
- Gerente de construção
Brinox
- Vagas: 60 para Linhares
- Abastecedor de produção
- Assistente de compras
- Assistente de logística | almoxarifado
- Assistente de produção
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Operador de empilhadeira | almoxarifado
- Operador de máquinas
Real Café
- Vagas: para Viana
- Analista de recrutamento e seleção
- Assistente administrativo
- Auxiliar de produção
- Classificador de café Jr
- Estágio em Ensino Superior
- Técnico manutenção mecânica PL
Diaço
- Vagas: para Serra
- Soldador
- Operador de máquinas
Biancogrês
- Vagas: 46 para Serra
- Promotor de vendas (Vila Velha)
- Aprendiz industrial ceramista
- Analista comercial
- Oficial de manutenção civil
- Jovem Aprendiz
- Operador de produção
- Estagiário Administração/Logística
- Estagiário em Engenharia Mecânica
- Estagiário em Engenharia Elétrica
- Estagiário Engenharia de Produção
WEG
- Vagas: para Linhares
- Ajudante de produção
Coopeavi
- Vaga: para Sooretama
- Auxiliar de produção pecuária
Marcopolo
- Vagas: para São Mateus
- Almoxarife
- Auxiliar de produção
- Controlador de produção
- Desenhista projetista
- Estágio Contabilidade (fiscal)
- Operador de máquinas automatizadas
- Programador de máquinas
- Soldador montador de produção
- Técnico eletrônico
Zucchi Stones
- Vagas: para Serra
- Auxiliar de produção
- Analista de dados
- Auditor interno
- Encarregado de almoxarifado
- Eletricista
Simec Cariacica
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para [email protected], de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.
- Vagas: para Cariacica
- Mecânico de manutenção de equipamentos
- Operação laminação
- Estágio técnico em mecânica
20 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio