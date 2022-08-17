20 indústrias do ES abrem novas vagas de emprego e estágio

Imetame tem vagas de trabalho Crédito: Monique Moro Machado/Divulgação Imetame

Quem está à procura de emprego ou estágio já pode se candidatar nas mais de 230 vagas abertas em 20 indústrias do Espírito Santo. As contratações são imediatas e os interessados devem enviar o currículo por e-mail ou fazer o cadastro nas páginas de carreira dessas organizações.

Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar em Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus e Sooretama.

A indústria de confecção fitness e praia Ative está com 30 vagas para costureira. A fábrica vai reforçar o quadro de colaboradores para ampliar a produção de verão. A unidade funciona em Vila Velha.

Na Vale, das sete vagas abertas, seis são destinadas exclusivamente para mulheres. Todas as oportunidades estão descritas mais abaixo.

CONFIRA AS VAGAS

Ative, indústria de confecção fitness e praia

Como se candidatar: os interessados devem enviar mensagem por Whatsapp para o número (27) 99822-0999.

Vagas: 30 para Vila Velha

30 para Vila Velha Costureira overloque

Costureira colarete

Costureira reta

Fibrasa

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vaga: para Serra

para Serra Assistente de RH

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo, até 20 de agosto, para o e-mail [email protected]. os interessados devem enviar o currículo, até 20 de agosto, para o e-mail

Vagas: para Serra

para Serra Assistente de televendas

Representante comercial

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: para Aracruz

para Aracruz Analista operações florestais (vaga temporária)

Assistente administrativo

Consultor de meio ambiente

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: para Serra

para Serra Cientista de dados

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: para Anchieta

para Anchieta Engenheiro de processos - pleno

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Aracruz

para Aracruz Imetame Porto

Assistente de produção

Fiscal de dragagem

Caldeireiro

Encarregado de terraplanagem (transporte)

Mecânico diesel

Imetame Metalmecânica

Eletricista automotivo

Motorista operador de equipamentos

Motorista operador de equipamentos (guindaste)

Mecânico diesel

Técnico de segurança do trabalho

Supervisor de rigging

Analista (gestão de pessoas)

Supervisor escalador

Topógrafo

Motorista (carreteiro)

Coordenador de comunicação

Encanador

Mecânico montador

Caldeireiro

Almoxarife

Técnico meio ambiente

Assistente de produção

Técnico de acompanhamento e controle

Técnico (inspetor de solda)

Eletricista de manutenção

Imetame Energia

Eletricista

Operador de produção

Analista (reservatório de óleo e gás)

Técnico (medição fiscal)

Especialista (sondas terrestres)

Especialista (ferramenta MWD)

Operador de equipamentos (torrista - onshore)

Operador de equipamentos (plataformista de produção onshore)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Serra

para Serra Analista de sistemas sênior

Analista de marketing de produtos

Analista de projetos

Assistente administrativo pcd

Auxiliar de serviços gerais

Coordenador de produção - rotomoldagem

Estagiário (a) de Recursos Humanos

Estagiário de Engenharia de Produto e Qualidade

Estagiário Nível Técnico

Operador de televendas

Operador de televendas pcd

Técnico de suporte em TI pcd

Vale

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 7 para Vitória

7 para Vitória Técnico controle integrado II - manutenção - vaga afirmativa para mulheres.

Engenheiro (a) especialista – projeto capital – ferrovia

Supervisor (a) de controle de utilidades de pelotização – operação de insumos – vaga preferencial para mulheres

Analista de excelência operacional pleno – gestão de pelotização – vaga preferencial para mulheres

Operador máquinas operatrizes especializado – manutenção – vaga preferencial para mulheres.

Técnico de controle de processo II – porto – vaga preferencial para mulheres

Soldador I - supervisão de utilidades (vaga afirmativa para mulheres)

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: para Vila Velha

para Vila Velha Estágio em RH

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Aracruz

para Aracruz Analista de sistema desenvolvedor

Engenheiro de estruturas navais

Engenheiro de máquinas navais

Analista de contratos

Gerente de construção

Brinox

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Vagas: 60 para Linhares

60 para Linhares Abastecedor de produção

Assistente de compras

Assistente de logística | almoxarifado

Assistente de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de produção

Operador de empilhadeira | almoxarifado

Operador de máquinas

Real Café

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Vagas: para Viana

para Viana Analista de recrutamento e seleção

Assistente administrativo

Auxiliar de produção

Classificador de café Jr

Estágio em Ensino Superior

Técnico manutenção mecânica PL

Diaço

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vagas: para Serra

para Serra Soldador

Operador de máquinas

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 46 para Serra

46 para Serra Promotor de vendas (Vila Velha)

Aprendiz industrial ceramista

Analista comercial

Oficial de manutenção civil

Jovem Aprendiz

Operador de produção

Estagiário Administração/Logística

Estagiário em Engenharia Mecânica

Estagiário em Engenharia Elétrica

Estagiário Engenharia de Produção

WEG

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Linhares

para Linhares Ajudante de produção

Coopeavi

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vaga: para Sooretama

para Sooretama Auxiliar de produção pecuária

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para São Mateus

para São Mateus Almoxarife

Auxiliar de produção

Controlador de produção

Desenhista projetista

Estágio Contabilidade (fiscal)

Operador de máquinas automatizadas

Programador de máquinas

Soldador montador de produção

Técnico eletrônico

Zucchi Stones

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: para Serra

para Serra Auxiliar de produção

Analista de dados

Auditor interno

Encarregado de almoxarifado

Eletricista

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no [email protected], de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida. os interessados devem fazer o cadastro no site ou enviar e-mail para, de acordo com a indicação. No campo “Assunto”, é importante informar o nome da função pretendida.

Vagas: para Cariacica

para Cariacica Mecânico de manutenção de equipamentos

Operação laminação

Estágio técnico em mecânica