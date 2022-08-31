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Oportunidades

Sine da Serra visita Jacaraípe com mais de 500 vagas de emprego nesta quarta

Agência do Trabalhador estará na Arena Jacaraípe, das 13 às 17 horas; para se candidatar, é necessário levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 ago 2022 às 10:22

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 10:22

Agência do Trabalhador móvel da Serra (sine da Serra)
Agência do Trabalhador Móvel da Serra leva vagas de emprego aos bairros Crédito: Edson Reis/PMS
A Agência do Trabalhador Móvel da Serra estará nesta quarta-feira (31) em Jacaraípe com mais de 500 vagas de emprego para os moradores da região. Os postos são para cargos como vendedor, auxiliar de serviços gerais, atendente de central de telemarketing, motorista, costureira, pedreiro e eletricista.
A van do Sine vai estacionar na Arena Jacaraípe, das 13h às 17 horas. Para se candidatar, é necessário levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho. A ação tem como objetivo facilitar o acesso às vagas de emprego por parte de quem está fora do mercado de trabalho.
Segundo a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Seter) do município, são cerca de 551 vagas, destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para quem não tem experiência, assim como para pessoas com deficiência (PCDs).
Os cargos com os maiores números de vagas são o de auxiliar de serviços gerais, com 199 chances, e atendente de central de telemarketing (60) e mecânico de manutenção (45).
Além das oportunidades de emprego, a unidade móvel também contará com orientações para recebimento de seguro desemprego e para carteira de trabalho.
SERVIÇO
  • Data: 31 de agosto
  • Horário: 13h às 17h
  • Local: Jacaraípe, na Arena Jacaraípe - Estância Monazítica
CONFIRA AS VAGAS DESTA QUARTA
  • Açougueiro (1)
  • Agente de pátio (4)
  • Ajudante de cozinha (3)
  • Ajudante de motorista (6)
  • Ajudante de serralheiro (2)
  • Analista administrativo (1)
  • Analista de mercado  (1)
  • Armador de ferragens na construção (13)
  • Assistente de serviço de contabilidade (1)
  • Assistente fiscal (1)
  • Atendente de lanchonete (4)
  • Atendente de telemarketing (100)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar contábil - estágio (1)
  • Auxiliar de carga e descarga (30)
  • Auxiliar de dedetizador (2)
  • Auxiliar de lavanderia (2)
  • Auxiliar de limpeza pcd (4)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de linha de produção (20)
  • Auxiliar de linha de produção pcd (3)
  • Auxiliar de manutenção predial (5)
  • Auxiliar de mecânico (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (199)
  • Auxiliar em mesa restaurantes pcd (3)
  • Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
  • Auxiliar técnico de refrigeração (1)
  • Balconista de açougue (5)
  • Calceteiro (2)
  • Carpinteiro (3)
  • Chefe de serviço de limpeza - encarregada de higienização hospitalar (10)
  • Costureira (1)
  • Costureira pelotista (2)
  • Cozinheiro (1)
  • Cumim (2)
  • Dedetizador (1)
  • Eletricista automotivo- linha pesada (1)
  • Embalador a mão (2)
  • Estampador em silk (1)
  • Faxineiro (30)
  • Gerente de supermercado (5)
  • Jardineiro pcd (1)
  • Mecânico de manutenção (65)
  • Mecânico de refrigeração (2)
  • Mecânico diesel caminhão (1)
  • Mecânico eletricista de automóveis (1)
  • Motorista automóveis-cnh d (1)
  • Oficial e manutenção civil (5)
  • Operador de caixa (5)
  • Operador de câmera fria (1)
  • Operador de máquina extrusão (2)
  • Operador de máquinas de costura/bordado (1)
  • Operador de máquinas fixas (2)
  • Operador de rolo de asfalto (1)
  • Operador eletromecânico (2)
  • Pedreiro (19)
  • Pintor eletrostático (1)
  • Pintor industrial automotivo (1)
  • Promotor de vendas (17)
  • Recepcionista atendente (1)
  • Repositor flv (5)
  • Repositor em supermercado (7)
  • Salgadeiro (1)
  • Serralheiro com experiência em comunicação visual (1)
  • Serralheiro (5)
  • Técnico agrícola (1)
  • Técnico de planejamento pcd (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Técnico mecânico (3)
  • Técnico segurança trabalho pcd (1)
  • Trabalhador de pavimentação (1)
  • Trabalhador rural - caseiro (1)
  • Vendedor de pista (5)
  • Vendedor externo (1)
  • Vendedor porta a porta (2)

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