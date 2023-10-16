Grupo Carone vai contratar 160 colaboradores em Vitória e Serra

O Grupo Carone vai contratar 160 novos colaboradores em novos mutirões que serão realizados esta semana. Os interessados devem ficar atentos ao dia de apresentação nas unidades onde ocorrem os processos seletivos.

Na Serra, o atendimento ocorre nesta terça-feira (17), das 9 horas às 13h30 no Sempre Tem de Jardim Limoeiro, que fica na Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 545, Jardim Limoeiro.

Os postos são para açougueiro (6), balconista de perecíveis (2), padeiro (3), operador de carrinhos (5), repositor de mercadorias (9) , operador de caixa (4), auxiliar de açougueiro (3), balconista de padaria (3), fiscal de controle patrimonial (9), fiscal de caixa (2), auxiliar de padaria (10), auxiliar de serviços gerais (2), auxiliar de confeitaria (8), pizzaiolo (3), auxiliar de pizzaiolo (5) e auxiliar de logística (6). Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD)

Em Vitória, as entrevistas serão realizadas nesta quinta-feira (19), das 9 horas às 13h30, no Sempre Tem de Jardim Camburi, localizado na Rua Carlos Gomes Lucas, Jardim Camburi.

Na Capital, as vagas são para operador de caixa (20), padeiro (3), operador de carrinhos (4), repositor de mercadorias (8), auxiliar de açougueiro (3), balconista de padaria (12), balconista de perecíveis (16), apoio frente de loja (2), fiscal de controle patrimonial (4), auxiliar de padaria (2), auxiliar de confeitaria (2), pizzaiolo (2) e auxiliar de pizzaiolo (2). Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência. (PCD).