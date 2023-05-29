Grande Vitória tem mais de 3.500 vagas de emprego e estágio nesta segunda

A semana começa com3.574 vagas de emprego e estágio abertas nas agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória. Nesta segunda-feira (29), as oportunidades são para cargos como ajudante de obras, armador de ferragens (construção civil), bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, eletricista auxiliar e pedreiro.
Para se candidatar, basta os candidatos procurarem uma das unidades, de acordo com o modelo de trabalho de cada uma delas. É necessário levar os documentos pessoais. Segundo as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.
Os postos estão nos Sines da Serra (1.038), Vila Velha (972), Vitória (359) e Cariacica (403), além das agências do Trabalhador de Cariacica (711) e de Emprego de Viana (91).
Confira as vagas
Sine de Vila Velha
Como se candidatar: os interessados devem procurar a sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 972
- Agente de pesquisa (1)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)
- Ajudante de eletricista (4)
- Ajudante de obras (115)
- Analista de marketing (1)
- Apontador de obras (5)
- Armador de ferragens na construção civil (105)
- Armador de ferros (2)
- Assistente de vendas (3)
- Atendente de lanchonete (4)
- Atendente de lojas (60)
- Atendente de padaria (10)
- Atendente do setor de frios e laticínios (10)
- Auditor fiscal (em contabilidade) (10)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Auxiliar de logística (5)
- Auxiliar em saúde bucal (1)
- Bombeiro hidráulico (100)
- Camareira de hotel (1)
- Carpinteiro (108)
- Carpinteiro de obras (5)
- Churrasqueiro (1)
- Comprador (1)
- Costureira em geral (1)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (10)
- Eletricista (102)
- Eletricista auxiliar (100)
- Embalador, a mão (10)
- Entregador de gás (ajudante de caminhão) (1)
- Fiscal de loja (3)
- Gerente comercial (2)
- Instalador de equipamentos de comunicação (5)
- Lavadeiro, em geral (1)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de caixa (15)
- Operador de empilhadeira (1)
- Passador de guarnição (1)
- Passador de roupas em geral (1)
- Pedreiro (112)
- Pintor de veículos (reparação) (1)
- Promotor de vendas (2)
- Recepcionista atendente (1)
- Servente de obras (1)
- Soldador (2)
- Técnico de alimentos (1)
- Técnico de suporte de ti (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (9)
Agência do Trabalhador de Cariacic
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 711
- Açougueiro (13)
- Administrador operacional (1)
- Agente de negócios (3)
- Ajudante de caminhão (9)
- Ajudante de carga e descarga (22)
- Ajudante de expedição (5)
- Ajudante de motorista (4)
- Ajudante de padeiro (11)
- Ajudante de serralheiro (1)
- Ajudante de serviços gerais (1)
- Alimentador de produção (4)
- Analista de compras (1)
- Analista de marketing (1)
- Analista de pcp jr (1)
- Armador de ferragens (4)
- Armador pleno (3)
- Artífice (2)
- Assistente administrativo (3)
- Assistente financeiro (2)
- Assistente técnico comercial (1)
- Atendente (3)
- Atendente júnior (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar administrativo comercial (1)
- Auxiliar de carga e descarga (4)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de departamento pessoal (2)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de estoque (3)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de fabricação (60)
- Auxiliar de lavanderia (4)
- Auxiliar de obras (6)
- Auxiliar de obras (ajudante) (5)
- Auxiliar de produção (27)
- Auxiliar de produção para metalúrgica (2)
- Auxiliar de programação (1)
- Auxiliar de recepção (1)
- Auxiliar de rh (1)
- Auxiliar de serviços gerais (45)
- Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)
- Auxiliar departamento pessoal (1)
- Auxiliar mecânico (2)
- Auxiliar mecânico automotivo (2)
- Balconista (1)
- Balconista de açougue (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro linha pesada (1)
- Caldeireiro (20)
- Caldeireiro de bancada (5)
- Camareira (7)
- Carpinteiro (6)
- Carpinteiro pleno (3)
- Conferente de carga e descarga (1)
- Consultora de vendas (1)
- Coordenador pós venda (1)
- Cozinheira (2)
- Diarista (40)
- Eletricista (3)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista mecânico (1)
- Eletricista mecânico de refrigeração (2)
- Eletricista predial (1)
- Embalador (10)
- Empacotador (8)
- Empregada doméstica (2)
- Estágio em laboratório (1)
- Estágio técnico ou superior em administração (1)
- Estágio técnico ou superior em logística (1)
- Farmacêutico (2)
- Fiscal de loja (12)
- Gerente de suprimentos (1)
- Jardineiro operador de roçadeira (2)
- Lubrificador (2)
- Manobrista (1)
- Mecânico (22)
- Mecânico (caminhão diesel) (1)
- Mecânico de manutenção (11)
- Mecânico de motor diesel e gasolina (1)
- Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)
- Meio oficial (1)
- Montador soldador mig/er (1)
- Montador soldador tig/er (1)
- Motoboy (1)
- Motorista (2)
- Motorista cnh D (4)
- Motorista entregador (2)
- Nutricionista produção (1)
- Oficial pleno (2)
- Operador de logística (1)
- Operador de loja (2)
- Operador de máquina (5)
- Operador de máquina extrusora (1)
- Operador de perecíveis (3)
- Operador de prensa e dobradeira (1)
- Operador de telemarketing (10)
- Operador de tesoura (1)
- Operador máquina argola (1)
- Operadora de caixa (1)
- Pedreiro (6)
- Pintor de marcenaria (1)
- Pintor junior (1)
- Porteiro (1)
- Professor de musculação (1)
- Programador de manutenção (1)
- Recepcionista (5)
- Recepcionista noturno (1)
- Repositor de flv (5)
- Serralheiro (2)
- Soldador (2)
- Soldador eletrodo (30)
- Soldador mig mag (18)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de manutenção externo (2)
- Técnico em cftv (1)
- Técnico em instalação de câmeras e alarmes (1)
- Técnico em segurança eletrônica (1)
- Vendedor (22)
- Vendedor de consórcio (4)
- Vendedor interno e externo e vendas por telefone (10)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Administrativo (4)
- Ajudante de caminhão (6)
- Assistente de atendimento (2)
- Assistente de estoque junior (3)
- Assistente de operações (1)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente jurídico (1)
- Atendente de loja (9)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de serviços gerais – (banheirista) (8)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carregador (4)
- Coordenador pós venda (1)
- Embalador (6)
- Lubrificador (1)
- Operador de teleatendimento (33)
- Operador de telemarketing (10)
- Serralheiro jr (4)
- Técnico de enfermagem (2)
- Técnico de manutenção externo (2)
Sine da Serra
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 1.098
- Açougueiro (18)
- Ajudante de açougueiro (comércio) pcd (8)
- Ajudante de carga e descarga (6)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (20)
- Ajudante de cozinha (3)
- Ajudante de obras (24)
- Ajudante de pátio de sucata (11)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Alinhador de direção (1)
- Almoxarife (1)
- Analista de contas (1)
- Analista de custos (1)
- Analista de mercado internacional (1)
- Armador de ferros (20)
- Artífice de manutenção (4)
- Assistente administrativo (1)
- Assistente de mídias sociais (1)
- Atendente balconista (1)
- Atendente de lojas e mercado (30)
- Atendente de lojas pcd (4)
- Atendente de telemarketing (25)
- Atendente do setor de frios e laticínios (5)
- Auxiliar administrativo pcd (13)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
- Auxiliar de armazenamento (10)
- Auxiliar de custos (1)
- Auxiliar de depósito pcd (2)
- Auxiliar de estoque (40)
- Auxiliar de lavanderia (3)
- Auxiliar de limpeza (165)
- Auxiliar de linha de produção pcd (5)
- Auxiliar de linha de produção (11)
- Auxiliar de logística pcd (6)
- Auxiliar de logística (30)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (4)
- Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)
- Auxiliar de mecânico de autos (2)
- Auxiliar financeiro (2)
- Auxiliar mecânico (exceto de veículos automotores (1)
- Auxiliar operacional de logística (52)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (4)
- Caixa supermercado (2)
- Caldeireiro (chapas de ferro e aço ) (5)
- Caldeireiro montador (24)
- Camareira de hotel (2)
- Carpinteiro de obras (1)
- Carpinteiro (20)
- Caseiro (agricultura) (2)
- Chefe de serviço de limpeza (7)
- Churrasqueiro (estágio) (1)
- Churrasqueiro (2)
- Conferente de logistica (10)
- Consultor de vendas (2)
- Copeiro (1)
- Cortador de roupas (1)
- Costureira (7)
- Cozinheiro industrial (1)
- Desenhista projetista mecânico (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Embalador (5)
- Empacotador a mão (15)
- Empacotador, a mão pcd (12)
- Encanador (58)
- Encarregado de almoxarifado (1)
- Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais (3)
- Encarregado de manutenção (1)
- Encarregado de obras (3)
- Encarregado de soldagem (6)
- Escriturário (1)
- Ferramenteiro (1)
- Fiscal de caixa (2)
- Fiscal de prevenção de perdas pcd (8)
- Forrador de móveis (1)
- Fresador cnc (1)
- Garçom (1)
- Gerente de administração financeira (1)
- Inspetor de linha de produção (3)
- Jardineiro (4)
- Maçariqueiro (6)
- Mandrilhador (1)
- Marceneiro (1)
- Marteleteiro (5)
- Mecânico (24)
- Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)
- Mecânico de manutenção de empilhadeiras(estágio) (2)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (5)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (3)
- Mecânico de manutenção de máquinas (10)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico de suspensão (1)
- Mecânico de veículos (2)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico montador pcd (2)
- Mestre de caldeiraria (12)
- Montador (1)
- Montador pcd (1)
- Montador de acessórios (2)
- Montador de andaimes (edificações) (14)
- Montador de estruturas metálicas (6)
- Motofretista (4)
- Motorista carreteiro (2)
- Motorista operador de betoneira (1)
- Oficial de manutenção civil (1)
- Operador de caixa pcd (6)
- Operador de caixa (78)
- Operador de câmaras frias (2)
- Operador de empilhadeira-elétrica (10)
- Operador de fresadora (usinagem de madeira) (1)
- Operador de máquina de arame (3)
- Operador de máquina extrusora de fibra de vidro (1)
- Operador de máquinas agrícolas (1)
- Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)
- Operador de retro -escavadeira (5)
- Operador de vendas (lojas) pcd (10)
- Operador de vendas (loja) (2)
- Padeiro (5)
- Pedreiro (meio oficial) (25)
- Pedreiro (oficial polivalente) (10)
- Pedreiro (10)
Sine de Vitória
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 359
- Açougueiro (7)
- Ajudante de açougueiro (comércio) (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria pcd (2)
- Ajudante de confeiteiro (2)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de motorista (2)
- Ajudante de obras (13)
- Assistente de tráfego rodoviário (1)
- Atendente central telemarketing (4)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente de farmácia - balconista pcd (12)
- Atendente de lanchonete (4)
- Atendente de lojas pcd (1)
- Auxiliar de barman (2)
- Auxiliar de cozinha (8)
- Auxiliar de garçom pcd (1)
- Auxiliar de garçom (3)
- Auxiliar de limpeza (21)
- Auxiliar de limpeza pcd (2)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Auxiliar de montagem de transformadores (8)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar técnico de montagem (2)
- Balconista (3)
- Chapeiro (10)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas (60)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheiro de restaurante (5)
- Cozinheiro geral (4)
- Cumim (5)
- Demonstrador de mercadorias (1)
- Eletricista (1)
- Estoquista (1)
- Fonoaudiólogo geral (1)
- Garçom (3)
- Jardineiro (4)
- Lavador de veículos (1)
- Operador de caixa (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (14)
- Pedreiro de alvenaria (1)
- Porteiro (20)
- Recepcionista atendente (1)
- Recepcionista auxiliar de secretária (100)
- Servente de obras pcd (1)
- Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) (2)
- Técnico de edificações (4)
- Técnico de laboratório de água e esgotos (1)
- Técnico de planejamento e programação da manutenção (1)
- Técnico em administração (3)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor interno (2)
- Vigia (1)
Sine de Cariacica
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 403
- Açougueiro (5)
- Agente de recrutamento (1)
- Agente de vendas de passagens (30)
- Analista de recursos humanos (1)
- Armador de ferros (4)
- Arrematadeira (1)
- Atendente de lanchonete (50)
- Auxiliar de armazenamento (80)
- Auxiliar de contabilidade (1)
- Auxiliar de expedição (200)
- Auxiliar de limpeza pcd (8)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Carpinteiro (1)
- Instalador de linhas de comunicação (4)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Operador de extrusora (1)
- Programador de usinagem (1)
- Promotor de vendas pcd (2)
- Técnico de edificações (4)
- Técnico de rede (4)
Agência de Emprego de Viana
Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.
- Vagas: 91
- Ajudante de câmara fria (3)
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Ajudante de mecânico (2)
- Almoxarife (2)
- Assistente de logística (2)
- Assistente operacional (2)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de logística (10)
- Auxiliar de obras (10)
- Auxiliar prático (3)
- Conferente (3)
- Conferente com habilitação D; (3)
- Encarregado de restaurante (1)
- Engenheiro de construção civil (1)
- Estagiário em logística (2)
- Estagiário na construção civil (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Motorista Categoria D (5)
- Motorista categoria E (5)
- Movimentador de mercadorias (2)
- Oficial pleno bombeiro (6)
- Oficial pleno pedreiro (6)
- Representante comercial (1)
- Serralheiros (5)
- Vendedor (5)
- Vendedor externo (2)