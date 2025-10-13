Oportunidades

Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (14)

Evento é uma oportunidade para busca um primeiro emprego e também para pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:11

Celular com Carteira de Trabalho Digital Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Feirão da Empregabilidade vai oferecer mais de 1.000 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado nesta terça-feira, 14 de outubro, na Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, em Cariacica. As contratações serão imediatas.

A iniciativa é da escola Grau Técnico e conta com a participação de mais de 15 empresas parceiras.

Os postos são para cargos como:

Vendedor

Caixa

Atendente

Açougueiro

Repositor

Embalador

Auxiliar administrativo

Estoquista

Balconista

Entre outras funções.

O interessado poderá ter contrato via CLT, estágio ou freelance, a depender a vaga ofertada.

Os participantes serão encaminhadod diretamente para atendimento com as empresas parceiras, que estarão realizando entrevistas e seleções presenciais.

O evento contará ainda com orientações sobre o mercado de trabalho e processos seletivos, além de serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como atualização da carteira de vacinação, medição de pressão arterial, massagem relaxante e outros atendimentos voltados à qualidade de vida.

“Nosso objetivo é conectar trabalhadores desempregados às empresas com demanda de contratação. Há chances de contratação imediata, ocasião em que faremos o direcionamento do candidato direto para o empregador”, explica Isabella Lira, gestora da Grau Técnico.

Ela ressalta ainda que o feirão é uma oportunidade tanto para quem busca um primeiro emprego quanto para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho.

SERVIÇO

Feirão de Empregabilidade Grau Técnico

Local: Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica

Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica Horário: das 9h às 14h

das 9h às 14h Data : 14/10 (terça-feira)

: 14/10 (terça-feira) Informações: (27) 99941-7724

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta