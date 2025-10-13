Home
>
Empregos
>
Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (14)

Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (14)

Evento é uma oportunidade para busca um primeiro emprego e também para pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:11

Carteira de trabalho digital
Celular com Carteira de Trabalho Digital Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Feirão da Empregabilidade vai oferecer mais de 1.000 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado nesta terça-feira, 14 de outubro, na Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, em Cariacica. As contratações serão imediatas.

Recomendado para você

Evento é uma oportunidade para busca um primeiro emprego e também para pessoas que querem se recolocar no mercado de trabalho

Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (14)

Interessados devem ter idade mínima conforme o curso escolhido e idade máxima de 29 anos; morar no município onde a qualificação será realizada; entre outros requisitos

Inscrições aberta para 157 vagas em cursos de qualificação para jovens do ES

Há oportunidades para atendente, estagiário, vendedor, motorista, embalador, porteiro, lixador de peças de metal, pizzaiolo, entre outros postos

ES tem mais de 6.180 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

A iniciativa é da escola Grau Técnico e conta com a participação de mais de 15 empresas parceiras.

Os postos são para cargos como:

  • Vendedor
  • Caixa
  • Atendente
  • Açougueiro
  • Repositor
  • Embalador
  • Auxiliar administrativo
  • Estoquista
  • Balconista
  • Entre outras funções. 

O interessado poderá ter contrato via CLT, estágio ou freelance, a depender a vaga ofertada.

Os participantes serão encaminhadod diretamente para atendimento com as empresas parceiras, que estarão realizando entrevistas e seleções presenciais.

O evento contará ainda com orientações sobre o mercado de trabalho e  processos seletivos, além de serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como atualização da carteira de vacinação, medição de pressão arterial, massagem relaxante e outros atendimentos voltados à qualidade de vida.

“Nosso objetivo é conectar trabalhadores desempregados às empresas com demanda de contratação. Há chances de contratação imediata, ocasião em que faremos o direcionamento do candidato direto para o empregador”, explica Isabella Lira, gestora da Grau Técnico.

Ela ressalta ainda que o feirão é uma oportunidade tanto para quem busca um primeiro emprego quanto para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho.

SERVIÇO

  • Feirão de Empregabilidade Grau Técnico
  • Local: Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, Cariacica
  • Horário: das 9h às 14h
  • Data: 14/10 (terça-feira)
  • Informações: (27) 99941-7724
Confira dicas para aproveitar o potencial das redes sociais para conseguir emprego e sondar vagas no mercado de trabalho

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

ES tem mais de 6.180 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

Empresa na Serra abre novas oportunidades de emprego

Obras para universalizar saneamento no ES vão gerar 20 mil vagas de emprego

Fábrica de sorvete abre novas oportunidades de emprego no Sul do ES

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Carteira de Trabalho Mercado de trabalho

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais