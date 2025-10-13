Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas em Cariacica nesta terça-feira (14)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:11
O Feirão da Empregabilidade vai oferecer mais de 1.000 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. O evento será realizado nesta terça-feira, 14 de outubro, na Avenida Mário Gurgel, nº 5, Vila Capixaba, em Cariacica. As contratações serão imediatas.
A iniciativa é da escola Grau Técnico e conta com a participação de mais de 15 empresas parceiras.
Os postos são para cargos como:
O interessado poderá ter contrato via CLT, estágio ou freelance, a depender a vaga ofertada.
Os participantes serão encaminhadod diretamente para atendimento com as empresas parceiras, que estarão realizando entrevistas e seleções presenciais.
O evento contará ainda com orientações sobre o mercado de trabalho e processos seletivos, além de serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como atualização da carteira de vacinação, medição de pressão arterial, massagem relaxante e outros atendimentos voltados à qualidade de vida.
“Nosso objetivo é conectar trabalhadores desempregados às empresas com demanda de contratação. Há chances de contratação imediata, ocasião em que faremos o direcionamento do candidato direto para o empregador”, explica Isabella Lira, gestora da Grau Técnico.
Ela ressalta ainda que o feirão é uma oportunidade tanto para quem busca um primeiro emprego quanto para quem deseja uma recolocação no mercado de trabalho.
