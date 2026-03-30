Oportunidades

ES tem mais de 6.570 vagas de emprego nesta segunda-feira (30)

Há postos para analista contábil, atendente de telemarketing, auxiliar de laboratório de análises clínicas, expedidor de mercadorias, soldador, entre outras chances

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:17

Vagas para soldador no Sine Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.576 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (30). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.215. Há oportunidades para analista contábil, atendente de telemarketing, auxiliar de laboratório de análises clínicas, expedidor de mercadorias, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.034, sendo 86 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para recepcionista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de secretaria, operador de retroescavadeira, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.140. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, carpinteiro, conferente de carga e descarga, técnico em saúde bucal, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 272. Há oportunidades para ajudante de motorista, analista administrativo, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, operador de caixa, soldador, técnico de edificações, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 1.342. Há oportunidades para agente de pátio, amarrador, auxiliar de logística, auxiliar operacional de logística, bombeiro hidráulico, frentista, maqueiro hospitalar, operador de telemarketing, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 284. Há oportunidades para ajudante de obras, zelador, pintor, supervisor de unidade de academia, professor de musculação, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 218. Há oportunidades para alimentador de linha de produção, auxiliar de logística, encarregado de produção, manicure e pedicure, mecânico industrial, motorista carreteiro, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 195. Há oportunidades para açougueiro, atendente de lojas de mercado, conferente de controle de produção, embalador a mão, estivador, operador de caixa, supervisor de controle patrimonial de mercado, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 100. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, ajudante de reflorestamento, cozinheira escolar, mergulhador, pedreiro, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 150. Há oportunidades para agente de serviços, auxiliar de produção, cuidador de idoso, eletricista industrial, motorista de caminhão, pedreiro, técnico de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 325. Há oportunidades para agente funerário, assistente de planejamento e manutenção, ajudante de cozinha, auxiliar de manutenção, assistente de qualidade, auxiliar de obras, analista de recursos humanos, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 61. Há oportunidades para operador de caixa, ajudante de produção, estoquista, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 97. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, atendente de lanchonete, auxiliar de costura, cortador de pedras, fiscal de loja, instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 143. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de prático, eletricista de manutenção, encarregado de conservação de rodovias, oficial polivalente, entre outras chances. Veja as vagas.

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