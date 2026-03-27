Oportunidades

Mutirão de emprego oferece vagas para profissionais da Saúde no ES

Ação será desenvolvida pela Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), que administra seis hospitais no Estado; veja como participar

Publicado em 27 de março de 2026 às 15:30

Hospital Evangélico contrata diversos profissiona Crédito: Divulgação

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes) vai realizar, nos dias 31 de março e 1º de abril, um mutirão de emprego para selecionar novos profissionais que atuarão nas unidades hospitalares administradas pela entidade.

A ação acontece no Boulevard Shopping, em Vila Velha. Os interessados devem se dirigir até a entrada D do centro de compras e levar apenas o CPF. A equipe de Recursos Humanos distribuirá senhas das 10h às 14h.

As oportunidades são para os cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem.

Ao todo, a Aebes é responsável pela gestão dos seguintes hospitais: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá (HESMJ), Hospital Evangélico de Santa Leopoldina (HESL) e Maternidade Municipal de Cariacica (MMC).

A gerente de Recursos Humanos da Aebes, Milsa Nunes, ressalta que, durante os dois dias, serão recrutados profissionais aposentados, pessoas que já possuem outro vínculo de trabalho e desejam complementar a renda, além daqueles que desejam retornar ao mercado de trabalho. Também há vagas para pessoas com deficiência.

SERVIÇO

Ação de emprego da Aebes

Data: 31/03 e 01/04 (terça e quarta-feira)

31/03 e 01/04 (terça e quarta-feira) Local: Boulevard Shopping Vila Velha -Rodovia do Sol, 5000, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha (Entrada D)

Boulevard Shopping Vila Velha -Rodovia do Sol, 5000, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha (Entrada D) Horário: 10h às 14h (entrega de senhas)

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