Empresas no ES abrem 1.445 vagas; maioria é para obras e supermercados

Empresas no Espírito Santo estão com 1.445 vagas de emprego abertas nos mais diversos segmentos. A maior oferta de oportunidades está disponível em supermercados e obras, mas há ainda chance para quem quer trabalhar na indústria, prestação de serviço, comércio, entre outros.
A Rede Extrabom se prepara para abrir cinco novas lojas em Guarapari, que deverão criar 700 postos de trabalho. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções.
Os interessados, que já podem cadastrar o currículo, devem ter mais de 18 anos. É desejável terem ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana e feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.
Já a Rede OK Superatacado está com cinco vagas de emprego para suas unidades em Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Há chances para açougueiro e repositor de perecíveis.
No Carone, são 92 chances para diversas lojas da Grande Vitória, com vagas para balconista de padaria, auxiliar de pizzaiolo, operador de empilhadeira, padeiro, confeiteiro, entre outras. Oportunidades ainda no Grupo Big, antigo Walmart, com duas vagas, além da formação de cadastro de reserva.
CONSTRUÇÃO CIVIL
Também é grande o número de vagas em novas obras da construção civil. Quatro construtoras anunciaram novos empreendimentos na Grande Vitória e os interessados já podem começar a distribuir os currículos.
A Kemp vai contratar cerca de 30 profissionais, como pedreiro e carpinteiro. As obras do edifício que será construído na Praia de Itaparica, em Vila Velha, vão começar até dezembro.
A RS Construtora está com aproximadamente 150 vagas de emprego abertas para as obras do seu novo empreendimento na Praia do Canto, em Vitória, que começam ainda neste ano.
Há oportunidades também na Morar Construtora. A previsão da empresa é que, até o final deste ano, sejam contratados 200 trabalhadores para as obras em execução na Grande Vitória.
Outro lançamento imobiliário vai abrir 60 empregos diretos durante a construção. A obra será feita pela construtora Épura, na Praia do Canto, e está prevista para ser entregue até outubro de 2023.
OUTRAS OPORTUNIDADES
Comércio, indústria e prestação de serviços também estão com vagas de trabalho abertas no Espírito Santo. As oportunidades estão na Leroy Merlin (Vitória), Autoglass (Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Serra), Eco 101 (Guarapari, Ibiraçu e Serra), Suzano (Cachoeiro e Aracruz), Picpay (Vitória) e Vale.
No Sine de Anchieta, estão disponíveis 202 vagas, a maior parte delas para trabalhar na área da Samarco.
CONFIRA AS VAGAS
OK SUPERATACADO
Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículos para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 5
- Açougueiro
- Repositor de perecíveis.
REDE EXTRABOM
Como se candidatar: Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas (www.extrabom.com.br e www.atacadovem.com.br). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
- Vagas: 700
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Fiscal de loja
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista
- Gerente de loja
- Entre outras funções
CARONE
Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo em qualquer loja do Grupo Carone/Sempre Tem ou enviar por e-mail: [email protected].
- Vagas: 92
- Açougueiro (5)
- Ajudante de recebimento de mercadoria (5)
- Analista de comunicação interna (1)
- Auxiliar de encarregado de açougue (1)
- Auxiliar de padaria e confeitaria (4)
- Auxiliar de pizzaiolo (2
- Balconista padaria/perecíveis (15)
- Estagiário de psicologia (2)
- Estagiário de TI (1)
- Fiscal de controle patrimonial (7)
- Operador de supermercado (12)
- Auxiliar de açougueiro (3)
- Repositor (18)
- Motorista carreteiro (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Padeiro (1)
- Auxiliar de logística - separador (8)
- confeiteiro (2)
GRUPO BIG
- Vagas: 2, além da formação de cadastro de reserva
- Operador de loja (2)
- Gerente de loja
- PCD
- Auxiliar de perecíveis
- Encarregado de área
- Farmacêutico
- Vendedor de cartões
- Peixeiro
- Padeiro
- Açougueiro
- Promotor de vendas
- Vendedor (interno)
KEMP ENGENHARIA
Como se candidatar: Interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa www.kempengenharia.com.br.
- Vagas: 30
- Pedreiro de acabamento
- Auxiliar de obra
- Armador
- Pintor
- Carpinteiro
RS CONSTRUTORA
Como se candidatar: Para se inscrever é só enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vagas: 150
- Carpinteiro
- Pedreiro
- Eletricista
- Entre outras
MORAR CONSTRUTORA
Como se candidatar: Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
- Vagas: 200
- Pedreiro
- Auxiliar de obra
- Armador
- Carpinteiro
- Eletricista
- Encarregado de obra
CONSTRUTORA ÉPURA
Como se candidatar: Os interessados nas vagas devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: 60
- Carpinteiro
- Armador
- Auxiliar de obras
- Pedreiro
- Almoxarife
- Encarregado de obras
LEROY MERLIN
Como se candidatar: Os interessados devem se cadastrar no site.
- Vagas:
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
- Operador de logística | full time
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência | PCD
- Técnico de manutenção
- Vendedor de projetos - cozinhas planejadas
- Vendedor de projetos - decoração
- Vendedor de projetos - jardinagem
- Vendedor de projetos - materiais de construção
- vendedor de projetos - mundo acabamento
AUTOGLASS
- Vagas:
- Agente de televendas
- Agile coach
- Almoxarife TI
- Analista de Data Center
- Analista de importação e exportação
- Analista de Pricing
- Analista de telecomunicações
- Analista de treinamento
- Aplicador de película
- Assistente de departamento pessoal
- Auxiliar de produção
- Consultor fiscal contábil
- DevBucket
- Estagiário de contabilidade
- Estagiário - Refaturamento
- Executivo de contas
- Líder de equipe de compras
- Líder de equipe de vendas
- Motorista E
- Operador de estoque
- Programador Junior, Pleno e Sênior
- Serralheiro
- Técnico de planejamento de obras
- Técnico de planejamento de produção Jr.
- UX designer
- Vendedor interno
- Vendedor sênior
- Vistoriador
ECO 101
- Vagas: 4
- Operador de tráfego (2)
- Técnico de campo (1)
- Recepcionista (1)
SUZANO
Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no site
Vagas área florestal
- Mecânica (o)
- Motorista comboista
- Operadora (o) máquinas florestais
- Supervisor pcp florestal
- Técnica (o) operações florestais
- Técnica (o) silvicultura II
Vagas área industrial:
- Analista químico
- Consultor processos
- Estagiário (a) de meio ambiente
- Estagiário (a) de operações industriais
- Estagiário (a) de produção de celulose
- Estagiário(a) de produção celulose
Vagas área de sustentabilidade
- Analista sustentabilidade PL (temporária)
PICPAY
Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Analista de Dados Sênior
- Data Engineer - Pleno
- Desenvolvedor Android Pleno
- Desenvolvedor iOS Pleno
- Desenvolvedor iOS Sênior
- Desenvolvedor Java Pleno
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- DevOps
- Lider de Chargeback
- Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno
VALE
Como se cadastrar: Os interessados devem fazer o cadastro no site
- Vagas:
- Analista de manutenção pleno confiabilidade porto
- Analista financeiro pleno financeiro usina e pelotização
- Analista qualidade senior qualidade ferrovia
- Assistente administrativo I
SINE DE ANCHIETA
Como se inscrever: Os profissionais que atenderem aos requisitos dos cargos devem procurar a unidade, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta. Telefone: (28) 3536-3488.
- Vagas: 202
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Ajudante de cozinha (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Garçom (1)
- Atendente (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Encarregado de pavimentação (1)
- Almoxarife (5)
- Técnico de planejamento (1)
- Mecânico de auto em geral (1)
- Vendedor de comércio varejista (2)
- Motorista entregador (1)
- Mecânico de manutenção de motocicletas (1)
- Operador de rolo compactor (2)
- Marceneiro (2)
- Barbeiro (1)
- Eletricista (5)
- Eletrotécnico (5)
- Supervisor de área de operação elétrica (1)
- Caldeireiro (1)
- Serralheiro (1)
- Consultor de vendas (2)
- Balconista de farmácia (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Administrador de compras (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Auxiliar de rastreamento (1)
- Recepcionista de hotel (1)
- Almoxarife operador (1)
- Auxiliar de limpeza industrial (55)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Soldador tig (1)
- Desenhista projetista mecânico (1)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Vidraceiro (1)