Empresas no ES abrem 1.445 vagas; maioria é para obras e supermercados

Oportunidades para quem quer um trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

Empresas no Espírito Santo estão com 1.445 vagas de emprego abertas nos mais diversos segmentos. A maior oferta de oportunidades está disponível em supermercados e obras, mas há ainda chance para quem quer trabalhar na indústria, prestação de serviço, comércio, entre outros.

A Rede Extrabom se prepara para abrir cinco novas lojas em Guarapari, que deverão criar 700 postos de trabalho. As oportunidades são para os cargos de repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, fiscal de loja, açougueiro, padeiro, estoquista, gerente de loja, entre outras funções.

Os interessados, que já podem cadastrar o currículo, devem ter mais de 18 anos. É desejável terem ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário de comércio, incluindo finais de semana e feriados. Algumas vagas dispensam obrigatoriedade de experiência no comércio.

Já a Rede OK Superatacado está com cinco vagas de emprego para suas unidades em Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Há chances para açougueiro e repositor de perecíveis.

No Carone, são 92 chances para diversas lojas da Grande Vitória, com vagas para balconista de padaria, auxiliar de pizzaiolo, operador de empilhadeira, padeiro, confeiteiro, entre outras. Oportunidades ainda no Grupo Big, antigo Walmart, com duas vagas, além da formação de cadastro de reserva.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Também é grande o número de vagas em novas obras da construção civil. Quatro construtoras anunciaram novos empreendimentos na Grande Vitória e os interessados já podem começar a distribuir os currículos.

A Kemp vai contratar cerca de 30 profissionais, como pedreiro e carpinteiro. As obras do edifício que será construído na Praia de Itaparica, em Vila Velha, vão começar até dezembro.

A RS Construtora está com aproximadamente 150 vagas de emprego abertas para as obras do seu novo empreendimento na Praia do Canto, em Vitória, que começam ainda neste ano.

Há oportunidades também na Morar Construtora. A previsão da empresa é que, até o final deste ano, sejam contratados 200 trabalhadores para as obras em execução na Grande Vitória.

Outro lançamento imobiliário vai abrir 60 empregos diretos durante a construção. A obra será feita pela construtora Épura, na Praia do Canto, e está prevista para ser entregue até outubro de 2023.

OUTRAS OPORTUNIDADES

Comércio, indústria e prestação de serviços também estão com vagas de trabalho abertas no Espírito Santo. As oportunidades estão na Leroy Merlin (Vitória), Autoglass (Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Serra), Eco 101 (Guarapari, Ibiraçu e Serra), Suzano (Cachoeiro e Aracruz), Picpay (Vitória) e Vale.

No Sine de Anchieta, estão disponíveis 202 vagas, a maior parte delas para trabalhar na área da Samarco.

CONFIRA AS VAGAS

OK SUPERATACADO

Como se candidatar: Os interessados devem enviar currículos para o e-mail: [email protected]. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail:

Vagas: 5

Açougueiro

Repositor de perecíveis.

REDE EXTRABOM

Como se candidatar: Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( Os candidatos devem cadastrar o currículo no site das respectivas empresas ( www.extrabom.com.br www.atacadovem.com.br ). Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

Vagas: 700

Repositor

Operador de empilhadeira

Operador de caixa

Fiscal de loja

Açougueiro

Padeiro

Estoquista

Gerente de loja

Entre outras funções

CARONE

Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo em qualquer loja do Grupo Carone/Sempre Tem ou enviar por e-mail: [email protected]. Os interessados podem entregar o currículo em qualquer loja do Grupo Carone/Sempre Tem ou enviar por e-mail:

Vagas: 92

92 Açougueiro (5)

Ajudante de recebimento de mercadoria (5)

Analista de comunicação interna (1)

Auxiliar de encarregado de açougue (1)

Auxiliar de padaria e confeitaria (4)

Auxiliar de pizzaiolo (2

Balconista padaria/perecíveis (15)

Estagiário de psicologia (2)

Estagiário de TI (1)

Fiscal de controle patrimonial (7)

Operador de supermercado (12)

Auxiliar de açougueiro (3)

Repositor (18)

Motorista carreteiro (1)

Operador de empilhadeira (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Padeiro (1)

Auxiliar de logística - separador (8)

confeiteiro (2)

GRUPO BIG

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no : Os interessados devem cadastrar o currículo no site

Vagas: 2, além da formação de cadastro de reserva

2, além da formação de cadastro de reserva Operador de loja (2)

Gerente de loja

PCD

Auxiliar de perecíveis

Encarregado de área

Farmacêutico

Vendedor de cartões

Peixeiro

Padeiro

Açougueiro

Promotor de vendas

Vendedor (interno)

KEMP ENGENHARIA

Como se candidatar: Interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa Interessados devem cadastrar o currículo no site da empresa www.kempengenharia.com.br

Vagas: 30

30 Pedreiro de acabamento

Auxiliar de obra

Armador

Pintor

Carpinteiro

RS CONSTRUTORA

Como se candidatar: Para se inscrever é só enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Para se inscrever é só enviar o currículo para o e-mail

Vagas: 150

150 Carpinteiro

Pedreiro

Eletricista

Entre outras

MORAR CONSTRUTORA

Como se candidatar: Os currículos podem ser encaminhados para o Os currículos podem ser encaminhados para o site ou entregues em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.

Vagas: 200

200 Pedreiro

Auxiliar de obra

Armador

Carpinteiro

Eletricista

Encarregado de obra

CONSTRUTORA ÉPURA

Como se candidatar: Os interessados nas vagas devem cadastrar o currículo no Os interessados nas vagas devem cadastrar o currículo no site

Vagas: 60

60 Carpinteiro

Armador

Auxiliar de obras

Pedreiro

Almoxarife

Encarregado de obras

LEROY MERLIN

Como se candidatar: Os interessados devem se cadastrar no Os interessados devem se cadastrar no site.

Vagas:

Coordenador comercial

Gerente comercial

Operador de logística | full time

Operador de loja

Profissionais com deficiência | PCD

Técnico de manutenção

Vendedor de projetos - cozinhas planejadas

Vendedor de projetos - decoração

Vendedor de projetos - jardinagem

Vendedor de projetos - materiais de construção

vendedor de projetos - mundo acabamento

AUTOGLASS

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no : Os interessados devem cadastrar o currículo no site.

Vagas:

Agente de televendas

Agile coach

Almoxarife TI

Analista de Data Center

Analista de importação e exportação

Analista de Pricing

Analista de telecomunicações

Analista de treinamento

Aplicador de película

Assistente de departamento pessoal

Auxiliar de produção

Consultor fiscal contábil

DevBucket

Estagiário de contabilidade

Estagiário - Refaturamento

Executivo de contas

Líder de equipe de compras

Líder de equipe de vendas

Motorista E

Operador de estoque

Programador Junior, Pleno e Sênior

Serralheiro

Técnico de planejamento de obras

Técnico de planejamento de produção Jr.

UX designer

Vendedor interno

Vendedor sênior

Vistoriador

ECO 101

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 4

4 Operador de tráfego (2)

Técnico de campo (1)

Recepcionista (1)

SUZANO

Como se candidatar: Os interessados devem cadastrar o currículo no Os interessados devem cadastrar o currículo no site

Vagas área florestal

Mecânica (o)

Motorista comboista

Operadora (o) máquinas florestais

Supervisor pcp florestal

Técnica (o) operações florestais

Técnica (o) silvicultura II

Vagas área industrial:

Analista químico

Consultor processos

Estagiário (a) de meio ambiente

Estagiário (a) de operações industriais

Estagiário (a) de produção de celulose

Estagiário(a) de produção celulose

Vagas área de sustentabilidade

Analista sustentabilidade PL (temporária)

PICPAY

Como se candidatar: Os interessados podem fazer o cadastro no Os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Analista de Dados Sênior

Data Engineer - Pleno

Desenvolvedor Android Pleno

Desenvolvedor iOS Pleno

Desenvolvedor iOS Sênior

Desenvolvedor Java Pleno

Desenvolvedor PHP - Pleno

DevOps

Lider de Chargeback

Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno

VALE

Como se cadastrar: Os interessados devem fazer o cadastro no Os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas:

Analista de manutenção pleno  confiabilidade porto

Analista financeiro pleno  financeiro usina e pelotização

Analista qualidade senior  qualidade ferrovia

Assistente administrativo I

SINE DE ANCHIETA

Como se inscrever: Os profissionais que atenderem aos requisitos dos cargos devem procurar a unidade, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta. Telefone: (28) 3536-3488.