Empresas abrem 300 vagas de emprego mesmo com a crise

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns setores continuam investindo na contratação de novos profissionais. Ao todo, estão abertas quase 300 vagas em áreas como saúde e tecnologia da informação. Em destaque, profissões como técnico de enfermagem, enfermeiros, programadores, analistas de sistemas, balconista de farmácia, entre outras.
Além disso, outros setores como indústria e comércio também mantém o ritmo de contratações como é o caso da Leroy Merlin (Vitória), Autoglass (Vila Velha) e Café Cacique (Linhares). Há ainda chances disponíveis em empresas de recrutamento e seleção.
A área mais aquecida no mercado atualmente, segundo especialistas, é a de tecnologia da informação. Os salários podem chegar a R$ 8 mil, como é o caso das oportunidades oferecidas pela Sankhya, empresa que atua na gestão de negócios. A oferta é de três vagas, mas com o projeto de extensão outras oportunidades serão abertas até o final do ano.
O diretor da companhia, Renato William, afirma que o setor de tecnologia está sendo menos afetado com a crise. Segundo ele, a remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 8 mil mensais.
O segmento segue em crescimento, mesmo no cenário atual. Desde o início da pandemia conseguimos manter as contratações planejadas e outras mais ainda poderão ocorrer até o final do ano, afirma.
A gerente de RH da ISH Tecnologia, Luciana Vaz, afirma que desde o início da pandemia, 42 profissionais foram contratados para trabalhar no Espírito Santo e em outros Estados. No momento, a empresa está com 24 oportunidades abertas.
As maiores demandas são para áreas de segurança da informação, gestão de projetos e comercial. São várias chances em diferentes perfis para atender os novos projetos fechados durante a pandemia. Além da formação técnica, buscamos profissionais que tenham atitudes inovadoras, com bom relacionamento interpessoal e estejam preocupados em crescer junto com a empresa, destaca.
A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, está com duas vagas abertas: uma para coordenador de faturamento e outra para coordenador administrativo. Ambas exigem formação superior em Administração ou áreas afins e conhecimento avançado em Excel.
Já a Mindworks, empresa de tecnologia, está com 11 vagas abertas para analista de infraestrutura, operador de redes e técnico de suporte. Todas os cargos são atuar em Vitória, na sede da empresa.
O Picpay vai contratar 60 novos profissionais para a unidade de Vitória. As chances são para as áreas de Engenharia, Dados, Infra-Cloud, Marketing e Operações. Os colaboradores da fintech vão trabalhar em home office.
Para a diretora da Selecta, empresa de recrutamento e seleção, Vânia Goulart, o setor de TI já atravessava um momento de aquecimento, mesmo antes da atual crise. As pessoas estão cada vez mais conectadas, o que provoca uma demanda maior por programadores, por exemplo. A tecnologia já estava em alta e agora triplicou, avalia.
Conforme a diretora da Psico Store, Martha Zouain, as profissões que a pandemia colocou em evidência devem seguir com alta demanda de profissionais no mercado. Segundo ela, muitas das transformações atuais já eram especuladas para o futuro, o que aconteceu é que a pandemia acelerou esse processo.
O distanciamento social fez as profissões da área da tecnologia, que já seguiam em alta, serem ainda mais valorizadas, já que as empresas passaram a depender do trabalho remoto e das vendas online. Essa tendência deve continuar forte e influenciar no mercado com a ampliação das vagas de trabalho nessas áreas, explica.
SAÚDE
A diretora da Center RH, Eliana Machado, acredita que o combate à pandemia também acelerou as contratações de profissionais da área da Saúde. A empresa de recrutamento e seleção está com oportunidades para auxiliar e balconista de farmácia.
A DM Consultoria de Gestão de Pessoas está com mais de 30 vagas abertas para área da saúde, inclusive com chances para trabalhar em outros Estados.
A Rede Meridional, composta por hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha, São Mateus, entre outros; oferece 86 oportunidades de trabalho para profissionais com vários níveis de escolaridade.
CONFIRA AS VAGAS
ISH TECNOLOGIA
Vagas: 24 para atuação em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
- Cargos:
- Analista de Segurança da Informação
- Analista de Suporte
- Analista de Suporte Jr
- Consultor de TI Senior
- Cyber Defense Analyst
- Cyber Defense Incident Responder
- Cyber Defense Infrastructure Specialist Jr
- Executivo de Contas PL
- Senior Account Manager
Currículos: Os interessados podem se cadastrar no site da empresa ou no perfil do Linkedin.
MINDWORKS
Vagas: 11. Todas as vagas são para Vitória, na sede da empresa.
- Cargos:
- Analista de Infraestrutura
- Operador de Redes
- Técnico de suporte
Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para: [email protected].
PICPAY
Vagas: 60 para trabalhar em home office
- Cargos:
- Analista Treinamento e Desenvolvimento Sr.
- Desenvolvedor PHP - Pleno
- Team Leader - Data Analytics
Currículo: Para candidatar-se acesse a página de recrutamento do Picpay.
LOGA INTERNET
Vagas: 2. As oportunidades são para atuação no município de Vila Velha.
- Cargos:
- Coordenador de Faturamento
- Coordenador Administrativo
Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.
SANKHYA-ES
Vagas: 3
- Cargos:
- Gestor de Projetos (1)
- Analistas de Implantação de ERP (2).
Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o e-mail : [email protected]
AUTOGLASS
Vagas: oportunidades para 5 cargos, todas para Vila Velha.
- Cargos:
- Agente de limpeza
- Agente de televendas / atendimento
- Analista fiscal
- DevBucket - banco de talentos para programador
- Programador
Currículo: Podem ser cadastrados a página de recrutamento da Autoglass.
JEQUITIBÁ
Vagas: formação de cadastro de reserva.
- Cargo:
- Cuidador de idosos
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected].
REDE MERIDIONAL
Vagas: 46
- Cargos:
- Técnico de laboratório (3)
- Faturista (3)
- Técnico de enfermagem (30)
- Enfermeiro (10)
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.
DM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Vagas: Estão abertas cerca de 30 vagas nas áreas da Saúde (para atuar em SP, ES e MG) e Tecnologia (para atuação no ES).
- Cargos:
- Técnico de enfermagem
- Nutricionista
- Fisioterapeuta
- Enfermeiro
- Analista de Sistema / Desenvolvedor Java
Currículos: Os interessados enviar currículo para [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
CENTER RH
Vagas: 4
- Cargos:
- Auxiliar de farmácia (1)
- Balconista de farmácia (1)
- Desenvolvedor React Mern (1)
- Vendedor de produtos e serviços automobilísticos (1)
- Técnico de Redes (2)
Currículo: os cadastros podem ser feitas no site da Center RH.
PSICOESPAÇO
Vagas: 32, para funções de vários níveis de escolaridade e diversos segmentos.
- Cargos:
- Analista de Controladoria Jr
- Analista de Back Office
- Analista de Custos
- Analista de Depto Fiscal
- Analista de DP
- Assistente Administrativo Atendimento (Área Hospitalar)
- Assistente de Atendimento
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Estoque
- Auxiliar de Estoque e Expedição
- Auxiliar de Expedição
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Vendas
- Auxiliar Técnico (Eletrotécnica)
- Eletrotécnico/Eletromecânico
- Enfermeiro
- Gerente de Fazenda
- Gerente de TI
- Instalador Júnior
- Pessoas com Deficiência (PCD)
- Programador Pleno
- Supervisor de TI
- Supervisora Operacional
- Suporte de TI
- Técnico de Enfermagem
- Técnico de Instalações
- Técnico de Panificação
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Técnico em Atendimento/Vendas
- Vendedor Externo
- Técnico Administrativo (RH)
Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço.
SELECTA
Vagas 9 para empresas com atuação nos segmentos de plano de saúde, informática e comércio.
- Cargos:
- Account Manager / Especialistas
- Atendente
- Designer
- Supervisor(a) de Atendimento - Saúde
- Assistente de Mídia - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição
- Auxiliar Operacional - Administradoras: Planos de Saúde e Previdência Privada
- Redator Publicitário - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição
Currículo: os interessados podem fazer o cadastro no site da Selecta
LEROY MERLIN
Vagas: oportunidades para seis cargos.
- Cargos:
- Fiscal de caixa
- Gerente comercial
- Gerente de gestão de loja
- Operador de logística
- Profissional com deficiência
- Supervisor de logística
Currículo: os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da Leroy Merlin.
CAFÉ CACIQUE
Vagas: 4. O salário é de R$ 3,8 mil.
- Cargo:
- Eletromecânico
Currículo: deve ser enviado com o título "eletromecânico" para [email protected]
RHOPEN
Vagas: 62, com oportunidades para o ES e para outros Estados.
- Cargos:
- Técnico especializado em produção
- Analista de desenvolvimento de desenvolvimento tecnológico master técnico em eletromecânica
- Analista de controles integrados
- Analista de desenvolvimento tecnológico master
- Analista de gestão de desempenho sênior
- Analista de meio ambiente sênior - PCD
- Analista de negócios master
- Analista operacional de manutenção preditiva
- Analista operacional
- Coordenador de geotecnia e topografia
- Coordenador de PCM
- Coordenador de planejamento e gestão de manutenção portuária
- Coordenador de saúde ocupacional
- Coordenador de segurança do trabalho
- Engenheiro de confiabilidade
- Engenheiro de implantação de projetos master
- Engenheiro de manutenção de usina de beneficiamento
- Engenheiro de manutenção
- Engenheiro de minas master
- Engenheiro de minas sênior
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Engenheiro elétrica
- Engenheiro eletrônica e de telecomunicações sênior
- Engenheiro equipamentos de mina
- Supervisor de engenharia de implantação de obras
- Supervisor de hidráulica
- Supervisor de infraestrutura de mina
- Supervisor de manutenção corretiva e ou preventiva - (Área Portuária)
- Supervisor de manutenção corretiva
- Supervisor de manutenção de equipamentos pesados
- Supervisor de manutenção de processos portuários
- Supervisor de manutenção eletroeletrônica
- Supervisor de manutenção - pelotização
- Supervisor de manutenção preventiva
- Supervisor de operação de mina
- Supervisor de usina de tratamento
- Supervisora de produção
- Técnico eletroeletrônica
- Técnico especializado manutenção
- Técnico planejamento programação e manutenção
- Supervisor de manutenção de equipamentos pesados
- Gerente de filial
- Vendedor sênior
- Técnico especializado em manutenção
- Desenvolvedor Full Stack
- Técnico mina e geologia
- Engenheiro master geotécnico
- Supervisor de usina tratamento
- Consultor de vendas
- Técnico de segurança do trabalho
- Supervisor de qualidade e gestão integrada
- Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente
- Engenheiro de automação
- Operador junior de expedição
- Engenheiro de suporte ao produto sênior
- Supervisor comercial
- Auxiliar comercial
- Comprador
- Analista de credito e cobrança líder
Currículo: deve ser cadastrado no site Rhopen RH.