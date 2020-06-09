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Oportunidade

Empresas abrem 300 vagas de emprego mesmo com a crise

Áreas da Tecnologia da Informação e Saúde estão aquecidas durante a pandemia. Remuneração pode chegar a R$ 8 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 15:50

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 15:50

carteira de trabalho
Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada  Crédito: Ministério do Trabalho/Divulgação
Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns setores continuam investindo na contratação de novos profissionais. Ao todo, estão abertas quase 300 vagas em áreas como saúde e tecnologia da informação. Em destaque, profissões como técnico de enfermagem, enfermeiros, programadores, analistas de sistemas, balconista de farmácia, entre outras.
Além disso, outros setores como indústria e comércio também mantém o ritmo de contratações como é o caso da Leroy Merlin (Vitória), Autoglass (Vila Velha) e Café Cacique (Linhares). Há ainda chances disponíveis em empresas de recrutamento e seleção.
A área mais aquecida no mercado atualmente, segundo especialistas, é a de tecnologia da informação. Os salários podem chegar a R$ 8 mil, como é o caso das oportunidades oferecidas pela Sankhya, empresa que atua na gestão de negócios. A oferta é de três vagas, mas com o projeto de extensão outras oportunidades serão abertas até o final do ano.
O diretor da companhia, Renato William, afirma que o setor de tecnologia está sendo menos afetado com a crise. Segundo ele, a remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 8 mil mensais.
O segmento segue em crescimento, mesmo no cenário atual. Desde o início da pandemia conseguimos manter as contratações planejadas e outras mais ainda poderão ocorrer até o final do ano, afirma.

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A gerente de RH da ISH Tecnologia, Luciana Vaz, afirma que desde o início da pandemia, 42 profissionais foram contratados para trabalhar no Espírito Santo e em outros Estados. No momento, a empresa está com 24 oportunidades abertas.
As maiores demandas são para áreas de segurança da informação, gestão de projetos e comercial. São várias chances em diferentes perfis para atender os novos projetos fechados durante a pandemia. Além da formação técnica, buscamos profissionais que tenham atitudes inovadoras, com bom relacionamento interpessoal e estejam preocupados em crescer junto com a empresa, destaca.
A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, está com duas vagas abertas: uma para coordenador de faturamento e outra para coordenador administrativo. Ambas exigem formação superior em Administração ou áreas afins e conhecimento avançado em Excel.
Já a Mindworks, empresa de tecnologia, está com 11 vagas abertas para analista de infraestrutura, operador de redes e técnico de suporte. Todas os cargos são atuar em Vitória, na sede da empresa.

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O Picpay vai contratar 60 novos profissionais para a unidade de Vitória. As chances são para as áreas de Engenharia, Dados, Infra-Cloud, Marketing e Operações. Os colaboradores da fintech vão trabalhar em home office.
Para a diretora da Selecta, empresa de recrutamento e seleção, Vânia Goulart, o setor de TI já atravessava um momento de aquecimento, mesmo antes da atual crise. As pessoas estão cada vez mais conectadas, o que provoca uma demanda maior por programadores, por exemplo. A tecnologia já estava em alta e agora triplicou, avalia.
Conforme a diretora da Psico Store, Martha Zouain, as profissões que a pandemia colocou em evidência devem seguir com alta demanda de profissionais no mercado. Segundo ela, muitas das transformações atuais  já eram especuladas para o futuro, o que aconteceu é que a pandemia acelerou esse processo.
O distanciamento social fez as profissões da área da tecnologia, que já seguiam em alta, serem ainda mais valorizadas, já que as empresas passaram a depender do trabalho remoto e das vendas online. Essa tendência deve continuar forte e influenciar no mercado com a ampliação das vagas de trabalho nessas áreas, explica.

SAÚDE

A diretora da Center RH, Eliana Machado, acredita que o combate à pandemia também acelerou as contratações de profissionais da área da Saúde. A empresa de recrutamento e seleção está com oportunidades para auxiliar e balconista de farmácia.
A DM Consultoria de Gestão de Pessoas está com mais de 30 vagas abertas para área da saúde, inclusive com chances para trabalhar em outros Estados.
A Rede Meridional, composta por hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha, São Mateus, entre outros; oferece 86 oportunidades de trabalho para profissionais com vários níveis de escolaridade.

CONFIRA AS VAGAS

ISH TECNOLOGIA
Vagas: 24 para atuação em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
  • Cargos:
  • Analista de Segurança da Informação
  • Analista de Suporte
  • Analista de Suporte Jr
  • Consultor de TI Senior
  • Cyber Defense Analyst
  • Cyber Defense Incident Responder
  • Cyber Defense Infrastructure Specialist Jr
  • Executivo de Contas PL
  • Senior Account Manager
Currículos: Os interessados podem se cadastrar no site da empresa ou no perfil do Linkedin

MINDWORKS

Vagas: 11. Todas as vagas são para Vitória, na sede da empresa.
  • Cargos:
  • Analista de Infraestrutura
  • Operador de Redes
  • Técnico de suporte 
Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para: [email protected].

PICPAY

Vagas: 60 para trabalhar em home office
  • Cargos: 
  • Analista Treinamento e Desenvolvimento Sr.
  • Desenvolvedor PHP - Pleno
  • Team Leader - Data Analytics
Currículo: Para candidatar-se acesse a página de recrutamento do Picpay.
Sede da PicPay em Vitória
Sede da PicPay em Vitória Crédito: PicPay | Divulgação

LOGA INTERNET

Vagas: 2. As oportunidades são para atuação no município de Vila Velha.
  • Cargos:
  • Coordenador de Faturamento
  • Coordenador Administrativo
Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto.

SANKHYA-ES

Vagas: 3
  • Cargos:
  • Gestor de Projetos (1)
  • Analistas de Implantação de ERP (2).
Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o e-mail : [email protected]

AUTOGLASS

Vagas: oportunidades para 5 cargos, todas para Vila Velha.
  • Cargos: 
  • Agente de limpeza 
  • Agente de televendas / atendimento 
  • Analista fiscal
  • DevBucket - banco de talentos para programador
  • Programador
Currículo: Podem ser cadastrados a página de recrutamento da Autoglass.

JEQUITIBÁ

Vagas: formação de cadastro de reserva.
  • Cargo:
  • Cuidador de idosos
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected].

REDE MERIDIONAL

Vagas: 46
  • Cargos:
  • Técnico de laboratório (3)
  • Faturista (3)
  • Técnico de enfermagem (30)
  • Enfermeiro (10)
Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

DM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Vagas: Estão abertas cerca de 30 vagas nas áreas da Saúde (para atuar em SP, ES e MG) e Tecnologia (para atuação no ES).
  • Cargos: 
  • Técnico de enfermagem
  • Nutricionista
  • Fisioterapeuta
  • Enfermeiro
  • Analista de Sistema / Desenvolvedor Java
Currículos: Os interessados enviar currículo para [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.

CENTER RH

Vagas: 4
  • Cargos:
  • Auxiliar de farmácia (1)
  • Balconista de farmácia (1)
  • Desenvolvedor React Mern (1)
  • Vendedor de produtos e serviços automobilísticos (1)
  • Técnico de Redes (2)
Currículo: os cadastros podem ser feitas no site da Center RH.

PSICOESPAÇO

Vagas: 32, para funções de vários níveis de escolaridade e diversos segmentos.
  • Cargos:
  • Analista de Controladoria Jr 
  • Analista de Back Office
  • Analista de Custos
  • Analista de Depto Fiscal
  • Analista de DP 
  • Assistente Administrativo Atendimento (Área Hospitalar)
  • Assistente de Atendimento
  • Auxiliar Administrativo 
  • Auxiliar de Estoque 
  • Auxiliar de Estoque e Expedição 
  • Auxiliar de Expedição 
  • Auxiliar de Produção 
  • Auxiliar de Vendas 
  • Auxiliar Técnico (Eletrotécnica) 
  • Eletrotécnico/Eletromecânico 
  • Enfermeiro 
  • Gerente de Fazenda 
  • Gerente de TI 
  • Instalador Júnior
  • Pessoas com Deficiência (PCD)
  • Programador Pleno
  • Supervisor de TI 
  • Supervisora Operacional 
  • Suporte de TI
  • Técnico de Enfermagem  
  • Técnico de Instalações 
  • Técnico de Panificação 
  • Técnico de Segurança do Trabalho 
  • Técnico em Atendimento/Vendas 
  • Vendedor Externo 
  • Técnico Administrativo (RH) 
Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço.

SELECTA

Vagas 9 para empresas com atuação nos segmentos de plano de saúde, informática e comércio.
  • Cargos:
  • Account Manager / Especialistas 
  • Atendente  
  • Designer 
  • Supervisor(a) de Atendimento - Saúde
  • Assistente de Mídia - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição
  • Auxiliar Operacional - Administradoras: Planos de Saúde e Previdência Privada
  • Redator Publicitário - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição
Currículo: os interessados podem fazer o cadastro no site da Selecta
Data: 06/01/2020 - ES - Vtória - Empresa Leroy Merlin no bairro de Goiabeiras - Foto: Carlos Alberto Silva
 Leroy Merlin está com vagas para Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

LEROY MERLIN

Vagas: oportunidades para seis cargos.
  • Cargos: 
  • Fiscal de caixa
  • Gerente comercial
  • Gerente de gestão de loja
  • Operador de logística 
  • Profissional com deficiência
  • Supervisor de logística
Currículo: os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da Leroy Merlin.

CAFÉ CACIQUE

Vagas: 4. O salário é de R$ 3,8 mil.
  • Cargo:
  • Eletromecânico 
Currículo: deve ser enviado com o título "eletromecânico" para [email protected]

RHOPEN

Vagas: 62, com oportunidades para o ES e para outros Estados.
  • Cargos: 
  • Técnico especializado em produção
  • Analista de desenvolvimento de desenvolvimento tecnológico master técnico em eletromecânica
  • Analista de controles integrados 
  • Analista de desenvolvimento tecnológico master 
  • Analista de gestão de desempenho sênior 
  • Analista de meio ambiente sênior - PCD
  • Analista de negócios master 
  • Analista operacional de manutenção preditiva
  • Analista operacional
  • Coordenador de geotecnia e topografia
  • Coordenador de PCM
  • Coordenador de planejamento e gestão de manutenção portuária 
  • Coordenador de saúde ocupacional
  • Coordenador de segurança do trabalho 
  • Engenheiro de confiabilidade 
  • Engenheiro de implantação de projetos master
  • Engenheiro de manutenção de usina de beneficiamento 
  • Engenheiro de manutenção
  • Engenheiro de minas master
  • Engenheiro de minas sênior
  • Engenheiro de segurança do trabalho 
  • Engenheiro elétrica
  • Engenheiro eletrônica e de telecomunicações sênior 
  • Engenheiro equipamentos de mina
  • Supervisor de engenharia de implantação de obras
  • Supervisor de hidráulica
  • Supervisor de infraestrutura de mina
  • Supervisor de manutenção corretiva e ou preventiva - (Área Portuária) 
  • Supervisor de manutenção corretiva 
  • Supervisor de manutenção de equipamentos pesados 
  • Supervisor de manutenção de processos portuários
  • Supervisor de manutenção eletroeletrônica 
  • Supervisor de manutenção - pelotização 
  • Supervisor de manutenção preventiva
  • Supervisor de operação de mina 
  • Supervisor de usina de tratamento 
  • Supervisora de produção 
  • Técnico eletroeletrônica 
  • Técnico especializado manutenção
  • Técnico planejamento programação e manutenção
  • Supervisor de manutenção de equipamentos pesados
  • Gerente de filial
  • Vendedor sênior
  • Técnico especializado em manutenção
  • Desenvolvedor Full Stack
  • Técnico mina e geologia 
  • Engenheiro master  geotécnico 
  • Supervisor de usina tratamento
  • Consultor de vendas 
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Supervisor de qualidade e gestão integrada
  • Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente
  • Engenheiro de automação 
  • Operador junior de expedição
  • Engenheiro de suporte ao produto sênior 
  • Supervisor comercial
  • Auxiliar comercial
  • Comprador
  • Analista de credito e cobrança líder
Currículo: deve ser cadastrado no site Rhopen RH.

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