Empresas abrem 300 vagas de emprego mesmo com a crise

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho/Divulgação

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns setores continuam investindo na contratação de novos profissionais. Ao todo, estão abertas quase 300 vagas em áreas como saúde e tecnologia da informação. Em destaque, profissões como técnico de enfermagem, enfermeiros, programadores, analistas de sistemas, balconista de farmácia, entre outras.

Além disso, outros setores como indústria e comércio também mantém o ritmo de contratações como é o caso da Leroy Merlin (Vitória), Autoglass (Vila Velha) e Café Cacique (Linhares). Há ainda chances disponíveis em empresas de recrutamento e seleção.

A área mais aquecida no mercado atualmente, segundo especialistas, é a de tecnologia da informação. Os salários podem chegar a R$ 8 mil, como é o caso das oportunidades oferecidas pela Sankhya, empresa que atua na gestão de negócios. A oferta é de três vagas, mas com o projeto de extensão outras oportunidades serão abertas até o final do ano.

O diretor da companhia, Renato William, afirma que o setor de tecnologia está sendo menos afetado com a crise. Segundo ele, a remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 8 mil mensais.

O segmento segue em crescimento, mesmo no cenário atual. Desde o início da pandemia conseguimos manter as contratações planejadas e outras mais ainda poderão ocorrer até o final do ano, afirma.

A gerente de RH da ISH Tecnologia, Luciana Vaz, afirma que desde o início da pandemia, 42 profissionais foram contratados para trabalhar no Espírito Santo e em outros Estados. No momento, a empresa está com 24 oportunidades abertas.

As maiores demandas são para áreas de segurança da informação, gestão de projetos e comercial. São várias chances em diferentes perfis para atender os novos projetos fechados durante a pandemia. Além da formação técnica, buscamos profissionais que tenham atitudes inovadoras, com bom relacionamento interpessoal e estejam preocupados em crescer junto com a empresa, destaca.

A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, está com duas vagas abertas: uma para coordenador de faturamento e outra para coordenador administrativo. Ambas exigem formação superior em Administração ou áreas afins e conhecimento avançado em Excel.

Já a Mindworks, empresa de tecnologia, está com 11 vagas abertas para analista de infraestrutura, operador de redes e técnico de suporte. Todas os cargos são atuar em Vitória, na sede da empresa.

O Picpay vai contratar 60 novos profissionais para a unidade de Vitória. As chances são para as áreas de Engenharia, Dados, Infra-Cloud, Marketing e Operações. Os colaboradores da fintech vão trabalhar em home office.

Para a diretora da Selecta, empresa de recrutamento e seleção, Vânia Goulart, o setor de TI já atravessava um momento de aquecimento, mesmo antes da atual crise. As pessoas estão cada vez mais conectadas, o que provoca uma demanda maior por programadores, por exemplo. A tecnologia já estava em alta e agora triplicou, avalia.

Conforme a diretora da Psico Store, Martha Zouain, as profissões que a pandemia colocou em evidência devem seguir com alta demanda de profissionais no mercado. Segundo ela, muitas das transformações atuais já eram especuladas para o futuro, o que aconteceu é que a pandemia acelerou esse processo.

O distanciamento social fez as profissões da área da tecnologia, que já seguiam em alta, serem ainda mais valorizadas, já que as empresas passaram a depender do trabalho remoto e das vendas online. Essa tendência deve continuar forte e influenciar no mercado com a ampliação das vagas de trabalho nessas áreas, explica.

SAÚDE

A diretora da Center RH, Eliana Machado, acredita que o combate à pandemia também acelerou as contratações de profissionais da área da Saúde. A empresa de recrutamento e seleção está com oportunidades para auxiliar e balconista de farmácia.

A DM Consultoria de Gestão de Pessoas está com mais de 30 vagas abertas para área da saúde, inclusive com chances para trabalhar em outros Estados.

A Rede Meridional, composta por hospitais em Cariacica, Serra, Vila Velha, São Mateus, entre outros; oferece 86 oportunidades de trabalho para profissionais com vários níveis de escolaridade.

CONFIRA AS VAGAS

ISH TECNOLOGIA

Vagas: 24 para atuação em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Cargos:

Analista de Segurança da Informação

Analista de Suporte

Analista de Suporte Jr

Consultor de TI Senior

Cyber Defense Analyst

Cyber Defense Incident Responder

Cyber Defense Infrastructure Specialist Jr

Executivo de Contas PL

Senior Account Manager

Currículos: Os interessados podem se cadastrar no Os interessados podem se cadastrar no site da empresa ou no perfil do Linkedin

MINDWORKS

Vagas: 11. Todas as vagas são para Vitória, na sede da empresa.

Cargos:

Analista de Infraestrutura

Operador de Redes

Técnico de suporte

Currículo: Os interessados podem enviar o currículo para: [email protected]. Os interessados podem enviar o currículo para:

PICPAY

Vagas: 60 para trabalhar em home office

Cargos:

Analista Treinamento e Desenvolvimento Sr.

Desenvolvedor PHP - Pleno

Team Leader - Data Analytics

Sede da PicPay em Vitória Crédito: PicPay | Divulgação

LOGA INTERNET

Vagas: 2. As oportunidades são para atuação no município de Vila Velha.

Cargos:

Coordenador de Faturamento

Coordenador Administrativo

Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], com o nome do cargo no campo do assunto. : Os interessados devem enviar currículo para o e-mail, com o nome do cargo no campo do assunto.

SANKHYA-ES

Vagas: 3

Cargos:

Gestor de Projetos (1)

Analistas de Implantação de ERP (2).

Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o e-mail : [email protected] Os interessados podem enviar currículo para o e-mail :

AUTOGLASS

Vagas: oportunidades para 5 cargos, todas para Vila Velha.

Cargos:

Agente de limpeza

Agente de televendas / atendimento

Analista fiscal

DevBucket - banco de talentos para programador

Programador

JEQUITIBÁ

Vagas: formação de cadastro de reserva.

Cargo:

Cuidador de idosos

Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected]. deve ser enviado para o e-mail

REDE MERIDIONAL

Vagas: 46

Cargos:

Técnico de laboratório (3)

Faturista (3)

Técnico de enfermagem (30)

Enfermeiro (10)

Currículo: deve ser enviado para o e-mail [email protected], sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto. : deve ser enviado para o e-mail, sem esquecer de colocar o nome da vaga no assunto.

DM DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Vagas: Estão abertas cerca de 30 vagas nas áreas da Saúde (para atuar em SP, ES e MG) e Tecnologia (para atuação no ES).

Cargos:

Técnico de enfermagem

Nutricionista

Fisioterapeuta

Enfermeiro

Analista de Sistema / Desenvolvedor Java

Currículos: Os interessados enviar currículo para [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados enviar currículo para, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.

CENTER RH

Vagas: 4

Cargos:

Auxiliar de farmácia (1)

Balconista de farmácia (1)

Desenvolvedor React Mern (1)

Vendedor de produtos e serviços automobilísticos (1)

Técnico de Redes (2)



Currículo: os cadastros podem ser feitas no site da os cadastros podem ser feitas no site da Center RH

PSICOESPAÇO

Vagas: 32, para funções de vários níveis de escolaridade e diversos segmentos.

Cargos:

Analista de Controladoria Jr

Analista de Back Office

Analista de Custos

Analista de Depto Fiscal

Analista de DP

Assistente Administrativo Atendimento (Área Hospitalar)

Assistente de Atendimento

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Estoque e Expedição

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Vendas



Auxiliar Técnico (Eletrotécnica)

Eletrotécnico/Eletromecânico

Enfermeiro

Gerente de Fazenda

Gerente de TI

Instalador Júnior

Pessoas com Deficiência (PCD)

Programador Pleno

Supervisor de TI

Supervisora Operacional

Suporte de TI

Técnico de Enfermagem

Técnico de Instalações

Técnico de Panificação

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico em Atendimento/Vendas

Vendedor Externo

Técnico Administrativo (RH)

Currículo: Interessados devem realizar o cadastro no site da Interessados devem realizar o cadastro no site da Psicoespaço

SELECTA

Vagas 9 para empresas com atuação nos segmentos de plano de saúde, informática e comércio.

Cargos:

Account Manager / Especialistas

Atendente

Designer

Supervisor(a) de Atendimento - Saúde

Assistente de Mídia - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição

Auxiliar Operacional - Administradoras: Planos de Saúde e Previdência Privada

Redator Publicitário - Comércio: Alimentos e Bebidas, Distribuição

Currículo: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site da Selecta

Leroy Merlin está com vagas para Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

LEROY MERLIN

Vagas: oportunidades para seis cargos.

Cargos:

Fiscal de caixa

Gerente comercial

Gerente de gestão de loja

Operador de logística

Profissional com deficiência

Supervisor de logística

Currículo: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de recrutamento da Leroy Merlin

CAFÉ CACIQUE

Vagas: 4. O salário é de R$ 3,8 mil.

Cargo:

Eletromecânico

Currículo: deve ser enviado com o título "eletromecânico" para [email protected] deve ser enviado com o título "eletromecânico" para

RHOPEN

Vagas: 62, com oportunidades para o ES e para outros Estados.

Cargos:

Técnico especializado em produção

Analista de desenvolvimento de desenvolvimento tecnológico master técnico em eletromecânica

Analista de controles integrados

Analista de desenvolvimento tecnológico master

Analista de gestão de desempenho sênior

Analista de meio ambiente sênior - PCD

Analista de negócios master

Analista operacional de manutenção preditiva

Analista operacional

Coordenador de geotecnia e topografia

Coordenador de PCM

Coordenador de planejamento e gestão de manutenção portuária

Coordenador de saúde ocupacional

Coordenador de segurança do trabalho

Engenheiro de confiabilidade

Engenheiro de implantação de projetos master

Engenheiro de manutenção de usina de beneficiamento

Engenheiro de manutenção

Engenheiro de minas master

Engenheiro de minas sênior

Engenheiro de segurança do trabalho

Engenheiro elétrica

Engenheiro eletrônica e de telecomunicações sênior

Engenheiro equipamentos de mina

Supervisor de engenharia de implantação de obras

Supervisor de hidráulica

Supervisor de infraestrutura de mina

Supervisor de manutenção corretiva e ou preventiva - (Área Portuária)

Supervisor de manutenção corretiva

Supervisor de manutenção de equipamentos pesados

Supervisor de manutenção de processos portuários

Supervisor de manutenção eletroeletrônica

Supervisor de manutenção - pelotização

Supervisor de manutenção preventiva

Supervisor de operação de mina



Supervisor de usina de tratamento

Supervisora de produção

Técnico eletroeletrônica

Técnico especializado manutenção



Técnico planejamento programação e manutenção

Supervisor de manutenção de equipamentos pesados

Gerente de filial

Vendedor sênior

Técnico especializado em manutenção

Desenvolvedor Full Stack

Técnico mina e geologia

Engenheiro master  geotécnico

Supervisor de usina tratamento

Consultor de vendas

Técnico de segurança do trabalho

Supervisor de qualidade e gestão integrada

Técnico em segurança do trabalho e meio ambiente

Engenheiro de automação

Operador junior de expedição

Engenheiro de suporte ao produto sênior

Supervisor comercial

Auxiliar comercial

Comprador

Analista de credito e cobrança líder