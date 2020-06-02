Empresa do Paraná vai investir R$ 5,3 milhões em fábrica no ES e criar empregos

Fábrica de papelão da P2A em Sabáudia, no Paraná Crédito: P2A/Divulgação

investimento de R$ 5,3 milhões em uma fábrica. Ela vai produzir papel ondulado para embalagens, que será voltado principalmente para atender o setor moveleiro. A empresa paranaense P2A vai se instalar no município de Linhares e fazer um. Ela vai produzir, que será voltado principalmente para atender o setor moveleiro.

A perspectiva é que a unidade comece a operar a partir de janeiro de 2021 e crie mais de 30 empregos diretos e outros 50 indiretos.

O empreendimento vai ser instalado no distrito de Bebedouro, às margens da ES 440, e terá uma área construída de 2.500 metros quadrados, considerando o galpão principal e galpões auxiliares.

O diretor comercial, Alexandre da Fonseca, contou à coluna que a P2A é a maior fabricante desse tipo de produto no mercado nacional. De acordo com ele, a companhia - que tem 10 anos de atuação - já fornecia para empresas da região Norte capixaba. Para ele, a decisão de investir no Estado vai ajudar a reduzir os custos de embalagem para o setor e possibilitar que a P2A conquiste mais clientes do polo moveleiro da cidade.

Na primeira fase do negócio, a previsão é que sejam produzidas 1.000 toneladas por mês do papel ondulado, também chamado de fanfold. “O polo local é carente de matéria-prima. No ramo de papel ondulado não tem nenhum fabricante no Espírito Santo. Então, estamos acreditando muito em Linhares. Tanto pelas empresas que já estão instaladas quanto pelas grandes que estão chegando. Por isso, queremos crescer pelo menos 100% no primeiro ano”, afirmou Fonseca ao citar que além de atender Linhares e região, a empresa pretende fornecer em um raio de até 200 quilômetros.

Questionado se a pandemia do novo coronavírus não poderia ser um empecilho para o desenvolvimento do projeto, o diretor garantiu que não.

"Nós imaginamos que o investimento tem que ser feito neste momento. Porque na hora em que a economia voltar, e acreditamos que isso vai acontecer em 2021, nós estaremos prontos para atender a esse mercado. Enquanto isso, vamos investir, treinar a mão de obra e nos preparar" Alexandre da Fonseca - Diretor comercial da P2A Embalagens

Papelão ondulado é fabricado pela P2A, empresa que vai instalar fábrica em Linhares Crédito: P2A/Divulgação

EMPRESA JÁ PLANEJA EXPANSÃO

A largada foi dada para a primeira fase do projeto, mas a P2A já está com planos de expansão e de olho em uma segunda etapa, em que o empreendimento terá o foco na produção de caixas de papelão menores.

A ideia é atender setores de ramos como o alimentício, de café, de doces e até o de produtos eletrônicos. De acordo com Fonseca, o cronograma previsto para iniciar essa fase é 2022.

O executivo lembra que a empresa pretende trabalhar junto a associações, com o objetivo de comprar papelão de catadores locais. “A empresa se preocupa com o meio ambiente e 90% da matéria-prima é reciclada e, 100% da nossa produção será de papel ondulado 100% reciclado, que não gera resíduos ao meio ambiente.”

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon , comemorou a confirmação do negócio. Para ele, empreendimentos como esse vão ajudar no desenvolvimento do município, especialmente no período pós-pandemia. Ele lembrou que, além da P2A, vários outros negócios mantiveram seus projetos e investimentos, mesmo em meio ao cenário adverso.