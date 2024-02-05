De churrasqueiro a pedreiro: Sines têm 3.654 vagas de emprego no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.654 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (5). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 434. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, churrasqueiro, conferente de carga e descarga, técnico orçamentista de obras na construção civil, entre outras chances. 434. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, churrasqueiro, conferente de carga e descarga, técnico orçamentista de obras na construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 562, das quais 55 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para barbeiro, vendedor, eletromecânico, conferente, motorista entregador, caixa, repositor, frentista, entre outros postos. 562, das quais 55 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para barbeiro, vendedor, eletromecânico, conferente, motorista entregador, caixa, repositor, frentista, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.029. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, barman, cozinheiro, fiscal de prevenção de perdas, entre outras chances. 1.029. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, barman, cozinheiro, fiscal de prevenção de perdas, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 477. Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, bombeiro hidráulico, pedreiro, promotor de vendas, representante técnico de vendas, soldador, vendedor interno, entre outras chances. 477. Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de almoxarifado, bombeiro hidráulico, pedreiro, promotor de vendas, representante técnico de vendas, soldador, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 192. Há oportunidades para ajudante de logística, auxiliar de mecânico, motofrentista, operador de caixa, auxiliar de produção, jardineiro, repositor em supermercados, motorista de caminhão, entre outras chances. 192. Há oportunidades para ajudante de logística, auxiliar de mecânico, motofrentista, operador de caixa, auxiliar de produção, jardineiro, repositor em supermercados, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 43. Há oportunidades para secretária doméstica, auxiliar de obras, oficial polivalente, eletricista, soldador, mecânico montador, gerente de ótica, funileiro montador, balconista de frios e laticínios, entre outros postos. 43. Há oportunidades para secretária doméstica, auxiliar de obras, oficial polivalente, eletricista, soldador, mecânico montador, gerente de ótica, funileiro montador, balconista de frios e laticínios, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 46. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar de escritório, coletor de materiais recicláveis, controlador de pragas, cortador de roupas, mecânico eletricista de automóveis, operador de empilhadeira, entre outras chances. 46. Há oportunidades para aplicador de resinas em pisos, auxiliar de escritório, coletor de materiais recicláveis, controlador de pragas, cortador de roupas, mecânico eletricista de automóveis, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 115. Há oportunidades para ajudante de ar condicionado split, ajudante geral, cadastrador de campo, chefe de máquinas, marinheiro de convés, instrutor de pilates, soldador escalador, trocador de óleo, vidraceiro, entre outras chances. 115. Há oportunidades para ajudante de ar condicionado split, ajudante geral, cadastrador de campo, chefe de máquinas, marinheiro de convés, instrutor de pilates, soldador escalador, trocador de óleo, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 185. Há oportunidades para armador, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, colorista, consultor de comércio, encarregado de obras, pedreiro, serralheiro, servente de obras, entre outras chances. 185. Há oportunidades para armador, auxiliar de obras, auxiliar de linha de produção, colorista, consultor de comércio, encarregado de obras, pedreiro, serralheiro, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 262. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de padaria, atendente de padeiro, ajudante de produção, balconista, bombeiro hidráulico, embalador, mecânico automotivo, operador de caixa, entre outras chances. 262. Há oportunidades para ajudante de eletricista, auxiliar de padaria, atendente de padeiro, ajudante de produção, balconista, bombeiro hidráulico, embalador, mecânico automotivo, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 196 Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, pizzaiolo, trabalhador volante, entre outras chances. 196 Há oportunidades para auxiliar de produção, atendente de balcão, conservador de ferrovia, costureira, mecânico de equipamentos móveis, operador de máquinas leves, pizzaiolo, trabalhador volante, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]