De bordadeira a mecânico: semana começa com 825 vagas no ES

Oportunidades de trabalho para soldador no Espírito Santo Crédito: Pixabay

A semana começa com 825 vagas de emprego disponíveis nas agências do Sine de todo o Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Há chances para cargos como bordadeira, costureira, eletromecânico, mecânico, pintor, auxiliar de limpeza, porteiro, técnico em segurança do trabalho, soldador, analista contábil, zelador e vidraceiro.

Os interessados devem ficar atentos ao atendimento de cada agência. É bom lembrar que as vagas podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

A maior oferta de vagas está disponível no Sine de Vila Velha, com 172 chances em 41 profissões diferentes, incluindo postos exclusivos para pessoas com deficiência. Já no Sine da Serra, são 118 vagas e na Agência do Trabalhador de Cariacica, 130.

No interior do Estado, o Sine de Linhares começa a semana 103 vagas de emprego. Os destaques são oportunidades de trabalho para costureira de máquina industrial com experiência, trabalhador rural/braçal e vendedor interno.

O Sine de Anchieta tem 74 vagas disponíveis, sendo 59 delas para trabalhar na área da Samarco . Neste caso, as chances são para motorista de caminhão-guincho (1), operador de empilhadeira (1), auxiliar de limpeza industrial (55) e técnico em segurança do trabalho (2).

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CONFIRA AS VAGAS

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a unidade não está realizando atendimento ao público. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail: [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a unidade não está realizando atendimento ao público. Os interessados devem enviar o currículo por e-mail:, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 91

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Atendente de balcão (1)

Ajudante de padeiro (1)

Assistente de RH (1)

Auditor de produtos (1)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de produção PCD (5)

Capoteiro (1)

Consultor de vendas (4)

Cozinheiro (1)

Dentista (1)

Designer de sobrancelhas (1)

Educador Físico (1)

Educador Físico - estágio (1)

Fisioterapeuta (1)

Fisioterapeuta - estágio (1)

Garçom (7)

Mecânico de colhedora (5)

Montador de móveis (1)

Motoboy (10)

Motorista de caçamba (3)

Motorista de comboio (1)

Operador de máquinas fixas (4)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de colhedora (3)

Pedreiro (2)

Recepcionista (7)

Representante comercial (2)

Soldador (1)

Tosador (1)

Tratorista agrícola (1)

Vendedor interno (1

Vendedor interno (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Avenida Governador Lindenberg, nº 660, no Centro, das das 8 às 13 horas. Os telefones de contato são os (27) 3372 2131 e 3372 3230.

Vagas: 103

Açougueiro (2)

Almoxarife (1)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente /garçom (1)

Ajudante de pintura automotiva (2)

Assistente de loja pcd (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de elétrica para caminhão (1)

Auxiliar mecânico de moto (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (1)

Confeiteiro (1)

Costureira de máquina industrial (20)

Cozinheiro (1)

Eletromecânico (1)

Encarregado de fazenda (1)

Estoquista (1)

Entregador (1)(

Ferramenteiro CDR (2)

Garçom (5)

Instalador e reparador de internet (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de moto (1)

Mecânico de trator (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista operador de guindaste (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de trator de esteira (2)

Padeiro (3)

Pintor automotivo (1)

Projetista de móveis (1)

Recepcionista (6)

Serralheiro de alumínio (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em automação (1)

Técnico informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural/braçal (12)

Trabalhador rural (1)

Trabalhador rural no cacau (4)

Tratorista (3)

Vendedor interno (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: Os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 12 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/Nº, Centro, Anchieta.

Vagas: 74

Administrador de compras (1)

Auxiliar de laboratorista de solo (1)

Auxiliar de limpeza industrial (55)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de rastreamento (1)

Balconista (1)

Balconista de farmácia (1)

Desenhista projetista mecânico (1)

Estagiário (1)

Motorista de caminhão-guincho (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de retro-escavadeira (1)

Recepcionista de hotel (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador TIG (1)

Supervisor de logística (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] . Não esqueça de informar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas: 3

Motorista de material de construção (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Operador de instalação de ar condicionado (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. Não esqueça de informar o nome do cargo no campo do assunto. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:. Não esqueça de informar o nome do cargo no campo do assunto.

Vagas 134

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção (31)

Analista contábil (1)

Auxiliar de marketing superior em marketing (1)

Auxiliar de operador de máquinas para madeira (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de depósito (1)

Auxiliar técnico (2)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar limpeza (1)

Auxiliar logística (1)

Atendente/balconista (3)

Atendente para restaurante (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Confeiteiro (1)

Conferente de carga (5)

Consultor comercial júnior (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Cortador de roupas (1)

Cozinheira (5)

Eletricista (2)

Eletricista industrial (1)

Encarregado de logística (1)

Encarregado de produção (1)

Estoquista (2)

Gerente de qualidade (1)

Gerente de vendas (1)

Lavador de carros (1)

Marceneiro (3)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de caminhões (1)

Montador de móveis (1)

Motoboy (1)

Motorista de táxi (1)

Motorista de caminhão (1)

Motorista carreteiro (2)

Movimentador de mercadoria (5)

Operador de caixa (1)

Operador de máquina de corte multi fio (2)

Padeiro (1)

Piscineiro (1)

Repositor (1)

Representante comercial (1)

Salgadeira (1)

Serrador de granitos (2)

Soldador (2)

Supervisor de vendas (2)

Técnico agrícola/agropecuário (4)

Técnico em telecomunicações (1)

Telemarketing ativo (1)

Telemarketing receptivo (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (1)

Zelador (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 130, sendo 7 para pessoas com deficiência (PcD)

Açougueiro (1)

Arrematadeira (2)

Assistente de logística (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de estamparia (3)

Auxiliar de estoque /compras (1)

Auxiliar de expedição (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (3)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Babá (2)

Balconista de açougue (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Borracheiro (1)

Casal para trabalhar como caseiro (2)

Caseiro (1)

Conferente (2)

Coordenador de equipe (1)

Coordenador de merchandising (1)

Cortador de tecidos (2)

Costureira (3)

Cumim  auxiliar de garçom (6)

Empacotador (4)

Entregador de veículos (1)

Estágio técnico em segurança do trabalho (2)

Estampador de tecidos (2)

Estoquista (2)

Farmacêutico (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Gestor ou analista de importação e exportação (1)

Jardineiro (2)

Manipulador de cosméticos (1)

Mecânico de carreta (1)

Mecânico de empilhadeira (1)

Mecânico de suspensão (1)

Mosqueadeira (2)

Motorista carreteiro (15)

Motorista CNH D (1)

Motorista de distribuição (2)

Motorista entregador (1)

Motorista operador (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Orientador comercial (1)

Pedreiro (2)

Pintor veicular (1)

Polidor automotivo (3)

Serralheiro (3)

Soldador MIG (1)

Técnico (1)

Técnico em instalações de videomonitoramento e alarmes (4)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de consórcio (3)

Zeladora (1)

Vagas para PCD:

Auxiliar de produção (2)

Embalador (2)

Operador de produção (1)

Recepcionista/ administrativo (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, levando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. O atendimento é feito das 8 às 17 horas.

Vagas: 118, sendo 6 para pessoas com deficiência.

Acabador de mármore e granito (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de cozinha (2)

Alinhador de direção (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de logística (1)

Auxiliar de armazenamento (6)

Auxiliar de limpeza (9)

Auxiliar de linha de produção (4)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Barbeiro (1)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (1)

Chefe de cozinha (2)

Conferente de logística (1)

Copeiro (10)

Cortador de roupas (1)

Costureira (4)

Cozinheira industrial (1)

Eletricista de instalações de veículos (1)

Eletrotécnico (1)

Encarregado de estoque (1)

Farmacêutico (1)

Forrador de sofá (2)

Marceneiro de móveis (3)

Mecânico de manutenção de caminhão (2)

Mecânico de suspensão (2)

Mecânico de veículos (1)

Mecânico diesel (1)

Montador de móveis (1)

Motorista carreteiro (5)

Motorista de caminhão- operador de munck (6)

Nutricionista (1)

Oficial carpinteiro (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de motoniveladora (1)

Operador de processo de produção (10)

Operador de retro-escavadeira (1)

Operador de serra circular (1)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (1)

Passador de roupas (1)

Prensista - operador de prensa dobradeira chapas metálicas (1)

Porteiro (1)

Serralheiro (2)

Técnico em nutrição (7)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

Vagas para PCD:

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de armazenamento (2)

Auxiliar de limpeza (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mail [email protected] ou no telefone (27) 3139-9904. Em consequência da pandemia do novo Coronavírus, o atendimento ao trabalhador está ocorrendo via WhatsApp: (27) 98882-3987. Mais informações também serão obtidas no e-mailou no telefone (27) 3139-9904.