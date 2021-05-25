Construção civil abre 140 vagas de trabalho em novas obras no ES

Três construtoras anunciaram recentemente novos empreendimentos no Espírito Santo. Para que as obras sejam executadas, serão abertos, ao menos, 140 postos de trabalho na Grande Vitória, com chances para profissionais de vários níveis de escolaridade.
A maior oferta de vagas estará disponível na MRV. A empresa vai construir um condomínio na região de Manguinhos, na Serra. Ao todo, serão 80 empregos para serventes, pedreiros, carpinteiros e pintores. Os interessados devem procurar o Sine da Serra.
Já a Morar Construtora tem oportunidades abertas para as obras e para o setor administrativo. São 25 e 14 vagas, respectivamente. Há chances para cargos como técnico em segurança do trabalho, assistente financeiro, eletricista, encarregado de obra e pedreiro. Os novos empreendimentos serão construídos em Vila Velha e na Serra.
Em Vitória, a iUrban Empreendimentos tem previsão de contratar 21 profissionais nos próximos 60 dias. As chances são para carpinteiro, pedreiro, auxiliar e armador.
CONFIRA AS VAGAS
MRV
Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência do Sine da Serra, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
- Vagas: 80
- Servente
- Pedreiro
- Carpinteiro
- Pintor
Morar Construtora
Como se candidatar: para as vagas administrativas, os interessados precisam fazer o cadastro no site. Já os interessados em trabalhar nas obras devem levar o currículo ou preencher a ficha disponível nos canteiros de obra que ficam em Vila Velha (Santa Paula II e Ataíde) e Serra (Balneário de Carapebus e Jardim Limoeiro).
- Vagas para área administrativa: 14
- Corretor de imóveis
- Estágio de Engenharia ou Arquitetura
- Estágio obrigatório em Engenharia Civil
- Técnico em segurança do trabalho
- Coordenador de obras
- Estagiário de Engenharia Civil
- Assistente financeiro/cobrança
- Estágio em marketing
- Consultor de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
- Encarregado de obras
- Coordenador de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
- Assistente de cobrança
- Vagas para obras: 25
- Auxiliar de obra - Serra (5)
- Carpinteiro – Serra (3)
- Eletricista – Serra (5)
- Encarregado de Obra – Serra (1)
- Pedreiro – Serra (3)
- Pintor – Serra (3)
- Pedreiro – Vila Velha (5)
iUrban Empreendimentos
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 21
- Carpinteiro (6)
- Pedreiro (5)
- Auxiliar (6)
- Armador (4)