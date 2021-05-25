Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades de emprego

Construção civil abre 140 vagas de trabalho em novas obras no ES

Chances são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade e estão disponíveis na Grande Vitória. Veja como se inscrever

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:03
Construção civil
Construção civil tem chances de trabalho Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Três construtoras anunciaram recentemente novos empreendimentos no Espírito Santo. Para que as obras sejam executadas, serão abertos, ao menos, 140 postos de trabalho na Grande Vitória, com chances para profissionais de  vários níveis de escolaridade.
A maior oferta de vagas estará disponível na MRV. A empresa vai construir um condomínio na região de Manguinhos, na Serra. Ao todo, serão 80 empregos para serventes, pedreiros, carpinteiros e pintores. Os interessados devem procurar o Sine da Serra.
Já a Morar Construtora tem oportunidades abertas para as obras e para o setor administrativo. São 25 e 14 vagas, respectivamente. Há chances para cargos como técnico em segurança do trabalho, assistente financeiro, eletricista, encarregado de obra e pedreiro. Os novos empreendimentos serão construídos em Vila Velha e na Serra.
Em Vitória, a iUrban Empreendimentos tem previsão de contratar 21 profissionais nos próximos 60 dias. As chances são para carpinteiro, pedreiro, auxiliar e armador.

CONFIRA AS VAGAS

MRV

Como se candidatar: os candidatos devem procurar a agência do Sine da Serra, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
  • Vagas: 80
  • Servente
  • Pedreiro
  • Carpinteiro
  • Pintor

Morar Construtora

Como se candidatar: para as vagas administrativas, os interessados precisam fazer o cadastro no site. Já os interessados em trabalhar nas obras devem levar o currículo ou preencher a ficha disponível nos canteiros de obra que ficam em Vila Velha (Santa Paula II e Ataíde) e Serra (Balneário de Carapebus e Jardim Limoeiro).
  • Vagas para área administrativa: 14
  • Corretor de imóveis
  • Estágio de Engenharia ou Arquitetura
  • Estágio obrigatório em Engenharia Civil
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Coordenador de obras
  • Estagiário de Engenharia Civil 
  • Assistente financeiro/cobrança
  • Estágio em marketing
  • Consultor de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
  • Encarregado de obras
  • Coordenador de vendas (Campos dos Goytacazes - RJ)
  • Assistente de cobrança
  • Vagas para obras: 25
  • Auxiliar de obra - Serra (5)
  • Carpinteiro – Serra (3)
  • Eletricista – Serra (5)
  • Encarregado de Obra – Serra (1)
  • Pedreiro – Serra (3)
  • Pintor – Serra (3)
  • Pedreiro – Vila Velha (5)

iUrban Empreendimentos

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 21
  • Carpinteiro (6)
  • Pedreiro (5)
  • Auxiliar (6)
  • Armador (4)

LEIA MAIS

Sines reúnem 1.846 vagas para quem procura emprego no ES

Nova fábrica de barita para setor de petróleo vai gerar 300 empregos no ES

Com novos lançamentos, construtoras abrirão 6 mil empregos no ES em 2021

Supermercados que serão abertos no ES vão criar 1,5 mil empregos

21 empresas vão investir R$ 2,4 bi e criar quase 10 mil empregos em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Serra Vila Velha Vitória (ES) Morar Construtora
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados