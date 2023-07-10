Confira vagas de emprego em cidades do Norte e Noroeste do ES

Oportunidades de emprego para pedreiros Crédito: Freepik

As agências do Sine do Norte e Noroeste do Espírito Santo têm 880 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (10). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 597. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de carga e descarga de mercadoria, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista auxiliar, recepcionista, entre outras. 597. Há oportunidades para agente de pesquisa, ajudante de carga e descarga de mercadoria, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista auxiliar, recepcionista, entre outras. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 958, das quais 103 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para porteiro, auxiliar de expedição, estoquista, padeiro, operador de caixa, caldeireiro, eletromecânico, auxiliar de almoxarifado, entre outros. 958, das quais 103 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para porteiro, auxiliar de expedição, estoquista, padeiro, operador de caixa, caldeireiro, eletromecânico, auxiliar de almoxarifado, entre outros. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 589. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista de contas, analista financeiro, auxiliar de mecânico de autos, carpinteiro, controlador de acesso, corretor de imóveis, garçom, mecânico de manutenção de máquina industrial, entre outras. 589. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista de contas, analista financeiro, auxiliar de mecânico de autos, carpinteiro, controlador de acesso, corretor de imóveis, garçom, mecânico de manutenção de máquina industrial, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 475. Há oportunidades para vendedor de plano de saúde, técnico em manutenção de equipamentos de informática, pedreiro de acabamento, jardineiro, gerente de restaurante, motofrentista, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras. 475. Há oportunidades para vendedor de plano de saúde, técnico em manutenção de equipamentos de informática, pedreiro de acabamento, jardineiro, gerente de restaurante, motofrentista, empregado doméstico nos serviços gerais, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 250. Há oportunidades para açougueiro, atendente de farmácia, dedetizador, desenhista, embalador, promotor de vendas, técnico planejamento de obras, vendedor porta a porta, supervisor de logística, entre outras. Veja as vagas.

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Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 133. Há oportunidades para ajudante de obras, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, sinaleiro de trânsito, líder de logística, vendedor interno, entre outras. 133. Há oportunidades para ajudante de obras, carpinteiro, encarregado de obras, pedreiro, sinaleiro de trânsito, líder de logística, vendedor interno, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 197. Há oportunidades para assistente técnico de tubulação naval, auxiliar administrativo, engenheiro de estrutura, engenheiro de projetos, ferramenteiro, maçariqueiro, montador de estruturas, soldador, técnico instrumentista, entre outras. 197. Há oportunidades para assistente técnico de tubulação naval, auxiliar administrativo, engenheiro de estrutura, engenheiro de projetos, ferramenteiro, maçariqueiro, montador de estruturas, soldador, técnico instrumentista, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 393. Há oportunidades para almoxarife, apontador, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, garçonete, operador de retroescavadeira, técnico de meio ambiente, zelador, pedreiro, servente, entre outras. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 189. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de elétrica, carpinteiro, chefe de pista (posto), eletricista, oficial de construção civil, promotor de vendas, técnico atendente, entre outras. 189. Há oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de elétrica, carpinteiro, chefe de pista (posto), eletricista, oficial de construção civil, promotor de vendas, técnico atendente, entre outras. Veja as vagas.

Balcão de oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 31. Há oportunidades para eletricista automotivo, nutricionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de açougueiro, vidraceiro, supervisor civil técnico de edificações, entre outras. 31. Há oportunidades para eletricista automotivo, nutricionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de açougueiro, vidraceiro, supervisor civil técnico de edificações, entre outras. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.