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Economia

ES é o estado que mais gera empregos no Brasil

Vale destacar que todos os segmentos econômicos contabilizaram saldos positivos na criação de novos postos de trabalho em maio

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 00:30

Públicado em 

05 jul 2023 às 00:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

A economia capixaba apresentou crescimento de 1,63% na geração de novos postos de trabalho formal no último mês de maio, resultado acima da média nacional (+0,36%), conforme apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com esse resultado o Espírito Santo apresentou o melhor desempenho entre os estados brasileiros.
Em meio à polarização e radicalização política que se estabeleceu no país nos últimos anos, as lideranças capixabas têm se encarregado de fazer bem o dever de casa com diálogo, equilíbrio e responsabilidade, mantendo o estado distante de discussões ideológicas vazias que pouco contribuem para gerar emprego e colocar comida na mesa do povo. Por isso tenho defendido a tese, em minhas palestras e artigos, que o Espírito Santo é um estado luz no Brasil!
O Pará, o 2º colocado no mencionado ranking, computou crescimento de 0,84% na geração de empregos, quase a metade do valor alcançado pelo Espírito Santo. Piauí (+0,83%), Rondônia (+0,66%) e Paraíba (0,65%) completaram a lista das cinco Unidades da Federação (UFs) que mais criaram oportunidades de emprego (ver gráfico).

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Os grandes estados da região Sudeste evidenciaram resultados próximos da média do país, a saber, Minas Gerais (+0,58%), São Paulo (+0,38%) e Rio de Janeiro (+0,36%). Alagoas (-2,10%), Rio Grande do Sul (-0,09%), Sergipe (-0,06%), Roraima (-0,04%) e Pernambuco (+0,03%) foram as UFs que computaram os piores resultados no mercado de trabalho formal.
Retornando ao contexto capixaba, vale destacar que todos os segmentos econômicos contabilizaram saldos positivos na criação de novos postos de trabalho em maio: agropecuária (+7.138), serviços (+2.759), comércio (+1.484), indústria (+1.362) e construção (+850). Com isso, o Espírito Santo alcançou um saldo positivo de 13.593 novas oportunidades de emprego. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2023 o Espírito Santo conta com um saldo de mais de 29 mil postos de trabalho.
Entre janeiro de 2020 a maio de 2023 foram criadas mais de 130 mil novas vagas de trabalho no território capixaba. Alguns fatores explicam esse desempenho, dentre eles assinalamos que a economia capixaba vem registrando crescimento acima da média nacional, com gestão e contas públicas equilibradas e organizadas, bons indicadores sociais e ambiente favorável à atração de investimentos.
Que o Espírito Santo siga, com diálogo, equilíbrio e responsabilidade, sendo referência no caminho do desenvolvimento sustentável e “Salve o povo espírito-santense. Herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente. Em busca de um futuro esperançoso”!

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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