Saldo líquido de emprego é positivo em 155.270 vagas em maio, mostra Caged

Após a criação de 181.436 vagas em abril, o mercado de trabalho formal mostrou nova desaceleração e registrou um saldo positivo de 155.270 carteiras assinadas em maio, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho.
O resultado do mês passado decorreu de 2.000.202 admissões e 1.844.932 demissões. Em maio de 2022, houve abertura de 277.736 vagas com carteira assinada, na série ajustada.
O mercado financeiro já esperava um novo avanço no emprego no mês, mas o resultado veio abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que era de saldo positivo de 188.682 vagas. As projeções indicavam a abertura líquida de 130.000 a 262.030 vagas em maio.
No acumulado dos cinco primeiros meses de 2023, o saldo do Caged já é positivo em 865.360 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 1.103.133 postos formais.