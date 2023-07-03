Sines da Grande Vitória têm 3.515 vagas de emprego e estágio

Sine de Vila Velha tem 62 vagas para carpinteiro Crédito: Freepik

Julho começa com 3.515 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador da Grande Vitória. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.

Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Os postos são para bombeiro hidráulico, carpinteiro, motorista, cozinheiro, estoquista, farmacêutico, mecânico diesel; operador eletromecânico, entre outras chances.

Na Grande Vitória, são mais de 3.500 vagas. A maior oferta está disponível no Sine da Serra, com 1.289 chances. Também há oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica (1.058) e nos Sines de Vitória (123), Cariacica (257) e Vila Velha (788).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 788

788 Açougueiro (10)

Agente de pesquisa (10)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (13)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (45)

Ajudante de padeiro (1)

Analista de exportação e importação (1)

Apontador de obras (4)

Armador de ferragens na construção civil (50)

Armador de ferros (2)

Atendente de lanchonete (23)

Atendente de lojas (3)

Atendente de padaria (5)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (10)

Auxiliar de pessoal (4)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Bombeiro hidráulico (56)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (62)

Carreteiro (motorista de caminhão carreta) (3)

Condutor de pavimentadora (1)

Conferente de carga e descarga (51)

Consultor de vendas (11)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista (55)

Eletricista auxiliar (50)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Engenheiro civil (3)

Estoquista (3)

Farmacêutico (1)

Fiscal de loja (3)

Fresador (fresadora universal) (1)

Gerente de frota (1)

Gerente de restaurante (1)

Gerente de vendas (2)

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de ambulância (1)

Motorista de caminhão (3)

Nutricionista (5)

Operador de caixa (5)

Operador de carregadeira (2)

Operador de compactadora de solos (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (5)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de pá carregadeira (2)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (67)

Pizzaiolo (1)

Rasteleiro de asfalto (3)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista secretária (130)

Repositor - em supermercados (3)

Representante técnico de vendas (1)

Secretário - executivo (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (2)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico em segurança do trabalho (7)

Técnico mecânico (2)

Vendedor - no comércio de mercadorias (10)

Vendedor interno (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.058

1.058 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Agente de vendas (18)

Ajudante de carga e descarga (21)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de distribuição (carga e descarga) (5)

Ajudante de expedição (3)

Ajudante prático (5)

Analista contábil (1)

Analista de marketing (1)

Analista fiscal (1)

Armador (41)

Artífice (3)

Assistente administrativo (1)

Assistente de dp (3)

Assistente de logística (1)

Atendente (3)

Atendente de loja (14)

Atendente de relacionamento (25)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado (2)

Auxiliar de carga e descarga (100)

Auxiliar de cozinha/salgadeira (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de estoque (4)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de fabricação (50)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de obras (98)

Auxiliar de pintura (1)

Auxiliar de produção (40)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar mecânico (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro/soldador (5)

Carga e descarga (50)

Carpinteiro (22)

Conferente (50)

Consultor interno de vendas (1)

Costureira polivalente (2)

Cozinheiro(a) (1)

Cuidador (3)

Desenhista (cadista) (1)

Divulgador /panfletagem (4)

Eletricista (2)

Eletromecânico (1)

Embalador (9)

Empregada doméstica (1)

Encarregado/mestre de obras (1)

Enfermeiro do trabalho (3)

Entregador (4)

Estágio em marketing (1)

Estágio técnico ou superior (1)

Estoquista (21)

Faxineiro (3)

Instrumentista tubista (1)

Lanterneiro (1)

Líder de produção (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico líder (1)

Meio oficial de solda (2)

Meio-oficial (1)

Montador (1)

Motorista (3)

Motorista carreteiro cnh E (85)

Motorista cnh D (3)

Motorista cnh D/E (2)

Motorista de caminhão cnh D (3)

Motorista entregador (1)

Motorista truck – viagem (1)

Motorista truck cnh D (1)

Oficial carpinteiro (10)

Oficial pleno (5)

Oficial pleno carpinteiro (10)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de logística (10)

Operador de máquinas (6)

Operador de ponte rolante (cabine) (1)

Operador de produção (2)

Pedreiro (87)

Porteiro (1)

Pré-vendedora (10)

Rasteleiro (5)

Recepcionista (1)

Recuperador de crédito (1)

Repositor (8)

Soldador (2)

Supervisor (3)

Técnico de segurança no trabalho (3)

Vendedor (3)

Vendedor externo – pj (3)

Vendedor externo (20)

Vendedor interno (5)

Vendedor(a) (4)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (16)

Almoxarife (1)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de vendas (2)

Atendente de relacionamento (23)

Auxiliar administrativo (7)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de planejamento (1)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Borracheiro (1)

Mecânico (1)

Operador de loja (2)

Preparador de estruturas (1)

Soldador (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.289

Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga (36)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de depósito (5)

Ajudante de estruturas metálicas pcd (1)

Ajudante de obras (29)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Alinhador de direção (1)

Almoxarife (4)

Analista de contas (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferros (14)

Artífice de manutenção (4)

Assistente administrativo pcd (1)

Assistente administrativo de rh pcd (1)

Atendente de lanchonete (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de contabilidade/fiscal (2)

Auxiliar de cozinha (27)

Auxiliar de expedição pcd (5)

Auxiliar de limpeza (38)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (3)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Auxiliar de operação (20)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar logístico (16)

Auxiliar logístico jp parttime (10)

Auxiliar operacional de logística (5)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (10)

Caldeireiro montador (20)

Camareira de hotel (2)

Carpinteiro (27)

Comprador pcd (1)

Consultor de vendas (2)

Contador (2)

Corretor de imóveis (15)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (3)

Eletricista de manutenção industrial (3)

Eletricista força e controle (7)

Eletricista montador (5)

Embalador, a mão (10)

Empacotador, a mão pcd (6)

Encanador indústrial (195)

Encarregado de elétrica (3)

Encarregado de soldagem (18)

Enfermeiro pcd (1)

Estagiário (engenheiro de produção) (1)

Estoquista (6)

Fiscal de loja (10)

Fresador cnc (1)

Garçom (2)

Inspetor de linha de produção (9)

Jardineiro pcd (20)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (23)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção veicular (2)

Mecânico de prensas (1)

Mecânico de suspensão (3)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico montador pcd (2)

Mestre de caldeiraria (36)

Modelista (1)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Motofretista (3)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caixa (20)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de fresadora (usinagem de madeira) (1)

Operador de logística (4)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel (1)

Operador de máquinas agrícolas (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de retroescavadeira (6)

Operador de rolo (1)

Operador de suporte técnico (telemarketing) (10)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (lojas) (10)

Padeiro (4)

Pedreiro (38)

Pintor automotivo (1)

Preparador de massa abrasiva (2)

Projetista eletrotécnico (2)

Promotor de vendas (26)

Rastreador de satélite (2)

Reparador de aparelhos eletro doméstico (1)

Repositor (10)

Repositor - em supermercados (10)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (5)

Servente de serviços gerais (10)

Soldador (38)

Soldador de toldo (2)

Soldador tig/mig (199)

Supervisor de manutenção industrial de produção (6)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico de segurança do trabalho (30)

Técnico em enfermagem pcd (3)

Técnico em mecânica industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico (2)

Tratorista operador de roçadeira (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo (30)

Vendedor interno (6)

Vendedor porta a porta (10)

Vistoriador veicular (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 123

Açougueiro (6)

Administrador (1)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (10)

Analista de contabilidade (5)

Analista de folha de pagamento (1)

Analista fiscal (economista) (5)

Armador de ferros (2)

Atendente balconista (2)

Atendente de lojas pcd (2)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (4)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Borracheiro pcd (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (2)

Cuidador em saúde (10)

Eletricista (2)

Embalador, a mão (6)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Garçom (2)

Gari pcd (2)

Jardineiro (1)

Motorista auxiliar (1)

Motorista entregador (1)

Operador de caixa (13)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro de alvenaria (1)

Polidor de veículos (1)

Saladeiro (1)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico de suporte de ti (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vendedor de plano de saúde (1)

Vendedor interno (3)

Zelador de edifício (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.