Sines do Norte e Noroeste do ES têm 433 vagas de emprego e estágio

Oportunidade de trabalho para padeiro Crédito: Freepik

Julho começa com 433 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do Norte e Noroeste do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.

Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Os postos são para cargos como encarregado de obra civil, lixador, cuidador de saúde, técnico de segurança do trabalho, soldador mig, motoboy, operador de empilhadeira, confeiteiro, garçom e jardineiro.

Profissionais do interior podem procurar atendimento nas unidades de Anchieta (36), Cachoeiro de Itapemirim (194), Linhares (97), São Mateus (183) e Aracruz (126), além do Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (27).

Confira as vagas

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 126

Atendente de padaria (3)

Auxiliar de obras civil (3)

Carpinteiro (1)

Cuidador de saúde (3)

Empregada doméstica (2)

Encarregado de obra civil (2)

Encarregado de solda (6)

Engenheiro de projetos (1)

Goivador/soldador (1)

Inspetor de elétrica e instrumentação (1)

Inspetor de estruturas metálicas (1)

Inspetor de pintura (1)

Instrumentista (8)

Instrumentista tubista (2)

Líder de roçada (1)

Lixador (20)

Maçariqueiro (7)

Monitor de informática (1)

Oficial de pedreiro (3)

Pedreiro (10)

Pintor (1)

Repositor de mercadorias (Aracruz/João Neiva) (1)

Soldador eletrodo e Mig (40)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico instrumentista (8)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 97

Açougueiro (1)

Ajudante de expedição (3)

Apontador (3)

Armador (5)

Assistente comercial (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de laboratório (1)

Auxiliar de logística (10)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Borracheiro (2)

Caixa (1)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (2)

Conferente (6)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Eletromecânico (1)

Montador de veículo (1)

Motoboy (1)

Motorista operador de munck (2)

Motosserrista (8)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de loja (1)

Operador de logística (3)

Operador de produção pcd (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de rolo de pneu (1)

Pedreiro (2)

Promotor de vendas (1)

Secretária (3)

Técnico de instalação (1)

Técnico mecânico automotivo (1)

Técnico meio ambiente (2)

Técnico rede telecomunicação (1)

Técnico segurança do trabalho (2)

Vendedor (6)

Vendedor interno (2)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.

Vagas: 183

Administrador de empresa (1)

Açougueiro (1)

Ajudante de padeiro (1)

Armador (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de serviços gerais (Pinheiros) (5)

Auxiliar de produção (30)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de eletricista (2)

Auxiliar de elétrica (17)

Auxiliar de serviços gerais pcd (1)

Almoxarife (1)

Camareira (Itaúnas) (3)

Carpinteiro (4)

Chef de cozinha (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (Guriri) (1)

Coletor de lixo pcd (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro (3)

Consultor de vendas (2)

Chapeiro (1)

Chefe de pista (posto) (5)

Eletricista (17)

Encarregado de obras (1)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista (2)

Estoquista (2)

Frentista (5)

Funileiro (1)

Garçom (2)

Instalador fotovoltaico (3)

Jardineiro (1)

Líder de campo (2)

Manicure (1)

Mecânico soldador (1)

Mecânico de caminhão (1)

Montador automotivo (1)

Oficial de construção civil (5)

Oficial de manutenção (1)

Operador de máquina nível IV (2)

Operador de monitoramento (4)

Padeiro (2)

Plataformista (1)

Professor de inglês (1)

Pedreiro (3)

Promotor de vendas (20)

Recepcionista (1)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de operação (1)

Técnico de instalação de internet (1)

Técnico em instalação de sistema de segurança (1)

Técnico atendente (6)

Vendedor interno (3)

Vendedor externo (2)

Vigia (1)

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.