Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

Sines do Sul do ES têm 230 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Postos são para cargos como açougueiro, analista de logística, camareira de hotel, cortador de mármore e granito, auxiliar de limpeza e pedreiro

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jul 2023 às 12:09
Vaga para operador de retroescavadeira
Vaga para operador de retroescavadeira Crédito: Freepik
Julho começa com 230 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine  do Sul do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.
Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.
Os postos são para cargos como açougueiro, analista de logística, camareira de hotel, cortador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, pedreiro e técnico em segurança do trabalho.
Profissionais do interior podem procurar atendimento nas unidades de Anchieta (36) e Cachoeiro de Itapemirim (194). As agências têm chances para Castelo, Vargem Alta e Marataízes.

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 36
  • Açougueiro (1)
  • Ajudante de açougueiro (1)
  • Ajudante de obras (6)
  • Analista de logística (1)
  • Assistente de departamento pessoal (1)
  • Atendente de padaria (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (doméstica) (1)
  • Camareira de hotel (1)
  • Cortador de mármore e granito (1)
  • Encarregado de obras civis (2)
  • Montador de andaimes (10)
  • Operador de caixa (2)
  • Operador de munck (1)
  • Repositor de mercadorias (1)
  • Supervisor de operação (1)
  • Técnico eletricista (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
  • Vagas: 194
  • Acabador (1)
  • Agente de pátio (madeireira) (5)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Ajudante de resinador (1)
  • Almoxarife (Vargem Alta) (1)
  • Apontador de obras (Vargem Alta) (1)
  • Armador de ferros (1)
  • Auxiliar administrativo (Safra) (1)
  • Auxiliar de almoxarifado (1)
  • Auxiliar de cozinha pcd (1)
  • Auxiliar de limpeza pcd (1)
  • Auxiliar de linha de produção (Castelo) (100)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Auxiliar de mecânico de autos (1)
  • Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)
  • Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Carpinteiro (8)
  • Carpinteiro de fôrmas (concreto) (2)
  • Consultor comercial (1)
  • Costureira de reparação de roupas (2)
  • Costureira em geral (1)
  • Cuidadora (1)
  • Eletricista industrial (2)
  • Eletricista industrial (castelo) (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Faxineiro pcd (1)
  • Gerente de comunicação (1)
  • Mecânico de caminhões (diesel) (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mecânico industrial (1)
  • Mecânico industrial (Castelo) (4)
  • Motorista de caminhão caçamba D (1)
  • Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
  • Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)
  • Operador de ponte (2)
  • Operador de retroescavadeira D (Vargem Alta) (1)
  • Orientador comercial (3)
  • Pedreiro (8)
  • Pedreiro (Marataízes) (5)
  • Polidor (1)
  • Sinaleiro de trânsito pcd (5)
  • Técnico em atendimento externo cnh: A (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (3)
  • Técnico em segurança do trabalho cnh: AB (1)
  • Terapeuta ocupacional (1)
  • Vendedor de balcão (1)
  • Vendedor externo (mármore e granito) (1)
  • Vendedor interno (5)

LEIA MAIS

Empresas preveem investimentos e geração de empregos no Noroeste do ES

Atacarejo faz mutirão com 100 vagas de emprego na Serra

Obras do Parque Costeiro vão criar 90 vagas de emprego em Vitória

Empresa norueguesa da área de petróleo oferece vagas de emprego no ES

Sines do ES abrem 4.178 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cachoeiro de Itapemirim Empregos (ES) Sine
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados