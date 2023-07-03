Sines do Sul do ES têm 230 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Julho começa com 230 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do Sul do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.
Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.
Os postos são para cargos como açougueiro, analista de logística, camareira de hotel, cortador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, pedreiro e técnico em segurança do trabalho.
Profissionais do interior podem procurar atendimento nas unidades de Anchieta (36) e Cachoeiro de Itapemirim (194). As agências têm chances para Castelo, Vargem Alta e Marataízes.
Confira as vagas
Sine de Anchieta
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 36
- Açougueiro (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de obras (6)
- Analista de logística (1)
- Assistente de departamento pessoal (1)
- Atendente de padaria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Auxiliar de serviços gerais (doméstica) (1)
- Camareira de hotel (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
- Encarregado de obras civis (2)
- Montador de andaimes (10)
- Operador de caixa (2)
- Operador de munck (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Supervisor de operação (1)
- Técnico eletricista (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
Sine de Cachoeiro de Itapemirim
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 194
- Acabador (1)
- Agente de pátio (madeireira) (5)
- Ajudante de padeiro (1)
- Ajudante de resinador (1)
- Almoxarife (Vargem Alta) (1)
- Apontador de obras (Vargem Alta) (1)
- Armador de ferros (1)
- Auxiliar administrativo (Safra) (1)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de cozinha pcd (1)
- Auxiliar de limpeza pcd (1)
- Auxiliar de linha de produção (Castelo) (100)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)
- Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Carpinteiro (8)
- Carpinteiro de fôrmas (concreto) (2)
- Consultor comercial (1)
- Costureira de reparação de roupas (2)
- Costureira em geral (1)
- Cuidadora (1)
- Eletricista industrial (2)
- Eletricista industrial (castelo) (1)
- Empregada doméstica (1)
- Faxineiro pcd (1)
- Gerente de comunicação (1)
- Mecânico de caminhões (diesel) (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico industrial (Castelo) (4)
- Motorista de caminhão caçamba D (1)
- Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)
- Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)
- Operador de ponte (2)
- Operador de retroescavadeira D (Vargem Alta) (1)
- Orientador comercial (3)
- Pedreiro (8)
- Pedreiro (Marataízes) (5)
- Polidor (1)
- Sinaleiro de trânsito pcd (5)
- Técnico em atendimento externo cnh: A (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Técnico em segurança do trabalho cnh: AB (1)
- Terapeuta ocupacional (1)
- Vendedor de balcão (1)
- Vendedor externo (mármore e granito) (1)
- Vendedor interno (5)