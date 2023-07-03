Sines do Sul do ES têm 230 vagas de emprego e estágio nesta segunda

Vaga para operador de retroescavadeira Crédito: Freepik

Julho começa com 230 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do Sul do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas pelo comércio, indústria, prestação de serviços, entre outros setores.

Os interessados em aproveitar as chances devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas dos sistemas, sem aviso prévio à medida que forem preenchidas.

Os postos são para cargos como açougueiro, analista de logística, camareira de hotel, cortador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, pedreiro e técnico em segurança do trabalho.

Profissionais do interior podem procurar atendimento nas unidades de Anchieta (36) e Cachoeiro de Itapemirim (194). As agências têm chances para Castelo, Vargem Alta e Marataízes.

Confira as vagas

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 36

Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de obras (6)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (doméstica) (1)

Camareira de hotel (1)

Cortador de mármore e granito (1)

Encarregado de obras civis (2)

Montador de andaimes (10)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Supervisor de operação (1)

Técnico eletricista (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.