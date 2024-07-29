Confira as mais de 5 mil vagas de emprego abertas no ES

Chance para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.401 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (29). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 241. Há oportunidades para ajudante de obras, carpinteiro, consultor de vendas, costureira de máquina de overloque, eletrotécnico, inspetor de qualidade, mecânico de automóvel, passadeira de peças confeccionadas, entre outras chances. 241. Há oportunidades para ajudante de obras, carpinteiro, consultor de vendas, costureira de máquina de overloque, eletrotécnico, inspetor de qualidade, mecânico de automóvel, passadeira de peças confeccionadas, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 714, das quais 170 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para assistente administrativo, operador de máquina, oficial pleno, pedreiro, mecânico hidráulico, soldador, entre outros postos.

Arquivos & Anexos Vagas de emprego em Cariacica Há vagas para conferente de carga e descarga, auxiliar de carga e descarga, arrumador de cargas, assistente administrativo, operador de máquina, oficial pleno, pedreiro, agente de limpeza, mecânico hidráulico, sldador, entre outras. Tamanho do arquivo: 8mb Baixar

Arquivos & Anexos Vagas de emprego para PCD As vagas são para oficial pleno, pedreiro, agente de limpeza, operador de loja, auxiliar de produção, ajudante de motorista, auxiliar de logística, consultora de vendas, gerente comercial, carpinteiro, entre outras oportunidades. Tamanho do arquivo: 94kb Baixar

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.079. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, carpinteiro, confeiteiro, instalador reparador de equipamentos de transmissão em telefonia, motorista de caminhão, entre outras chances. 2.079. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, carpinteiro, confeiteiro, instalador reparador de equipamentos de transmissão em telefonia, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 616. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, balconista, bombeiro hidráulico, cozinheiro geral, eletricista, frentista, operador de telemarketing, operador de caixa, pizzaiolo, recreador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 616. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, balconista, bombeiro hidráulico, cozinheiro geral, eletricista, frentista, operador de telemarketing, operador de caixa, pizzaiolo, recreador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 310. Há oportunidades para agente de reciclagem, ajudante de carga e descarga, armador de ferragens, auxiliar de logística, carregador, dedetizador, instalador - reparador de redes, motorista carreteiro, pedreiro, repositor de supermercados, entre outras chances. 310. Há oportunidades para agente de reciclagem, ajudante de carga e descarga, armador de ferragens, auxiliar de logística, carregador, dedetizador, instalador - reparador de redes, motorista carreteiro, pedreiro, repositor de supermercados, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 103. Há oportunidades para cozinheiro, auxiliar de cozinha, técnico em manutenção eletrônica, serralheiro, operador de munck, operador de escavadeira hidráulica, atendente, ajudante de cozinha, analista contábil, entre outras chances. 103. Há oportunidades para cozinheiro, auxiliar de cozinha, técnico em manutenção eletrônica, serralheiro, operador de munck, operador de escavadeira hidráulica, atendente, ajudante de cozinha, analista contábil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 355. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga de mercadorias, almoxarife, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de lavanderia, balconista, borracheiro, chapeiro, garçom, mecânico de manutenção de ônibus, entre outros postos. 355. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga de mercadorias, almoxarife, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de lavanderia, balconista, borracheiro, chapeiro, garçom, mecânico de manutenção de ônibus, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 125. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção, forneiro de padaria, mecânico de manutenção em ônibus, motorista de caminhão, operador de caixa, padeiro, professor de inglês, repositor de mercadorias, entre outras chances. 125. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, auxiliar de produção, forneiro de padaria, mecânico de manutenção em ônibus, motorista de caminhão, operador de caixa, padeiro, professor de inglês, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 460. Há oportunidades para ajudante de asfalto, ajudante de sinalização, ajudante florestal, assistente técnico de tubulação naval, auxiliar de armazém, auxiliar de serviços de limpeza, eletricista, soldador, entre outras chances. 460. Há oportunidades para ajudante de asfalto, ajudante de sinalização, ajudante florestal, assistente técnico de tubulação naval, auxiliar de armazém, auxiliar de serviços de limpeza, eletricista, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 158. Há oportunidades para atendente de restaurante, auxiliar de operações logísticas, oficial pleno, operador de caixa, operador logístico, operador de máquinas fixas, trabalhador agropecuário polivalente, entre outras chances. 158. Há oportunidades para atendente de restaurante, auxiliar de operações logísticas, oficial pleno, operador de caixa, operador logístico, operador de máquinas fixas, trabalhador agropecuário polivalente, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 136. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de manutenção de ar condicionado automotivo, atendente, bombeiro hidráulico - encanador, camareira, caldeireiro especializado, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. 136. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de manutenção de ar condicionado automotivo, atendente, bombeiro hidráulico - encanador, camareira, caldeireiro especializado, eletricista, montador especializado, mecânico de moto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail : o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 48.Há oportunidades para agente de microcrédito rural, ajudante de pedreiro, consultor de vendas, costureira, instalador de serviços de telecomunicações, pedreiro, servente de obras, técnico em construção civil, entre outras chances. 48.Há oportunidades para agente de microcrédito rural, ajudante de pedreiro, consultor de vendas, costureira, instalador de serviços de telecomunicações, pedreiro, servente de obras, técnico em construção civil, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.