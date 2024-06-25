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Oportunidade

Companhia ferroviária abre 20 vagas para jovens aprendizes no ES

Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 22 anos, o ensino médio completo e disponibilidade para uma jornada de oito horas diárias, nos períodos da manhã e da tarde
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2024 às 12:17

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 12:17

Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) Crédito: VLI/Divulgação
A VLI – operadora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – está com 20 vagas abertas para quem está à procura do primeiro emprego. As oportunidades são para jovens aprendizes em operador de manobra para Vitória.
Os interessados podem se inscrever até 30 de junho, na página de carreira da empresa.
Para participar, os jovens precisam ter idade entre 18 e 22 anos, o ensino médio completo e disponibilidade para uma jornada de oito horas diárias, nos períodos da manhã e da tarde. Também é necessário morar em Vitória ou na região metropolitana.
A aprendizagem contará com capacitação técnica em parceria com o Senai e aplicação prática nas áreas operacionais da empresa. O período de aprendizagem tem duração de 18 meses a dois anos.
Além de remuneração, os selecionados vão receber auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); assistências jurídica, financeira, psicológica e social pelo Programa Apoiar; cesta de Natal; além de uma rede de descontos em várias lojas e restaurantes.
A VLI percorre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo por meio do corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica, que transporta cargas como grãos (soja e milho), fertilizantes, celulose e insumos siderúrgicos e minerais para escoamento no sistema portuário capixaba – onde a companhia movimenta aproximadamente 25 milhões de toneladas anuais, em fluxos de importação e de exportação.
Companhia ferroviária abre 20 vagas para jovens aprendizes no ES

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