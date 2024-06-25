Companhia ferroviária abre 20 vagas para jovens aprendizes no ES

Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) Crédito: VLI/Divulgação

A VLI – operadora da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) – está com 20 vagas abertas para quem está à procura do primeiro emprego . As oportunidades são para jovens aprendizes em operador de manobra para Vitória

Para participar, os jovens precisam ter idade entre 18 e 22 anos, o ensino médio completo e disponibilidade para uma jornada de oito horas diárias, nos períodos da manhã e da tarde. Também é necessário morar em Vitória ou na região metropolitana.

A aprendizagem contará com capacitação técnica em parceria com o Senai e aplicação prática nas áreas operacionais da empresa. O período de aprendizagem tem duração de 18 meses a dois anos.

Além de remuneração, os selecionados vão receber auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); assistências jurídica, financeira, psicológica e social pelo Programa Apoiar; cesta de Natal; além de uma rede de descontos em várias lojas e restaurantes.

A VLI percorre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo por meio do corredor Leste da Ferrovia Centro-Atlântica, que transporta cargas como grãos (soja e milho), fertilizantes, celulose e insumos siderúrgicos e minerais para escoamento no sistema portuário capixaba – onde a companhia movimenta aproximadamente 25 milhões de toneladas anuais, em fluxos de importação e de exportação.