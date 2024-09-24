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Oportunidade

Carone realiza feirão do emprego com 200 vagas em Vitória

Atendimentos serão realizados em dois dias: 25 e 26 de setembro; há postos para auxiliar de açougue, balconista de padaria, recepcionista, operador de caixa, entre outras chances
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2024 às 10:34

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 10:34

Supermercado Carone, em Jardim Camburi.
Supermercado Carone, em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação/ Carone
O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem Superatacado, vai realizar um feirão para contratar novos colaboradores. Serão 200 vagas de emprego para as unidades de Vitória. Para algumas funções, não é necessário ter experiência. 
Todas as oportunidades também são para pessoas com deficiência (PCD). Além da remuneração, a empresa oferece auxílio-alimentação, refeição no refeitório, vale compra assiduidade, plano de saúde, plano odontológico, convênio, entre outros benefícios.
O modelo de trabalho será escala 6x1, escala 12x36, trabalho em tempo parcial (sexta, sábado e domingo).
O atendimento ocorre em dois dias. O primeiro deles será nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, das 9 às 17 horas, no Carone de Jardim Camburi, que fica na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 272.
O segundo dia de entrevistas será na quinta-feira, dia 26 de setembro, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, no SempreTem Jardim Camburi, localizado na Rua Carlos Gomes, 100.
O candidato precisa levar o CPF, documento de identidade e carteira de trabalho. De acordo com a empresa, detalhes sobre vagas e salários serão discutidos durante o processo.

Confira as vagas

  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Auxiliar de padaria e confeitaria
  • Ajudante de depósito
  • Balconista de padaria
  • Balconista de perecíveis
  • Embalador
  • Operador de caixa
  • Recepcionista
  • Repositor de perecíveis
  • Repositor de mercearia

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