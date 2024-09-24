Carone realiza feirão do emprego com 200 vagas em Vitória

Supermercado Carone, em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação/ Carone

O Grupo Carone, dono das marcas Supermercados Carone e Sempre Tem Superatacado, vai realizar um feirão para contratar novos colaboradores. Serão 200 vagas de emprego para as unidades de Vitória. Para algumas funções, não é necessário ter experiência.

Todas as oportunidades também são para pessoas com deficiência (PCD). Além da remuneração, a empresa oferece auxílio-alimentação, refeição no refeitório, vale compra assiduidade, plano de saúde, plano odontológico, convênio, entre outros benefícios.

O modelo de trabalho será escala 6x1, escala 12x36, trabalho em tempo parcial (sexta, sábado e domingo).

O atendimento ocorre em dois dias. O primeiro deles será nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, das 9 às 17 horas, no Carone de Jardim Camburi, que fica na Avenida Judith Leão Castello Ribeiro, 272.

O segundo dia de entrevistas será na quinta-feira, dia 26 de setembro, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, no SempreTem Jardim Camburi, localizado na Rua Carlos Gomes, 100.

O candidato precisa levar o CPF, documento de identidade e carteira de trabalho. De acordo com a empresa, detalhes sobre vagas e salários serão discutidos durante o processo.

Confira as vagas