Caixa contrata estagiários com bolsas de até R$ 1 mil e vagas no ES

Caixa - Caixa Econômica Federal Crédito: Carlos Alberto Silva

Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em diversas regiões do país, inclusive o Espírito Santo.

A bolsa é de R$ 500 para alunos de níveis médio e técnico e de R$ 1.100 para estagiários do nível superior, conforme a carga horária. Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de dezembro, no site da Super Estágios

A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio de nível médio, médio técnico e superior, contemplando os cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas de Projetos Sociais.

De acordo com a instituição, 10% das oportunidades são para pessoas com deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.

Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.

Os candidatos farão parte de um cadastro de reserva. Os contratos terão prazo de seis meses a dois anos.

Vagas para o Espírito Santo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Quem pode participar: estudantes a partir do 1º período

estudantes a partir do 1º período Local do estágio: Vitória

DIREITO

Quem pode participar: estudantes do 3º ao 9º semestre

estudantes do 3º ao 9º semestre Local do estágio: Vitória

PEDAGOGIA, PSICOLOGIA

Quem pode participar : estudantes do 3º ao 7º semestre

: estudantes do 3º ao 7º semestre Local do estágio: Vitória

SERVIÇOS SOCIAIS, CIÊNCIAS SOCIAIS, CIÊNCIAS POLÍTICAS

Quem pode participar : estudantes do 3º ao 7º semestre

: estudantes do 3º ao 7º semestre Local do estágio: Vitória