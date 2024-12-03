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Jovens talentos

Caixa contrata estagiários com bolsas de até R$ 1 mil e vagas no ES

Inscrições podem ser realizadas até 13 de dezembro no site da empresa; há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 10:43

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2024 às 10:43
Caixa
Caixa - Caixa Econômica Federal Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em diversas regiões do país, inclusive o Espírito Santo.
A bolsa é de R$ 500 para alunos de níveis médio e técnico e de R$ 1.100 para estagiários do nível superior, conforme a carga horária. Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de dezembro, no site da Super Estágios
A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio de nível médio, médio técnico e superior, contemplando os cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas de Projetos Sociais.
De acordo com a instituição, 10% das oportunidades são para pessoas com deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.
Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.
Os candidatos farão parte de um cadastro de reserva. Os contratos terão prazo de seis meses a dois anos.

Vagas para o Espírito Santo

  • TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
  • Quem pode participar: estudantes a partir do 1º período
  • Local do estágio: Vitória
  • DIREITO
  • Quem pode participar: estudantes do 3º ao 9º semestre
  • Local do estágio: Vitória
  • PEDAGOGIA, PSICOLOGIA
  • Quem pode participar: estudantes do 3º ao 7º semestre
  • Local do estágio: Vitória
  • SERVIÇOS SOCIAIS, CIÊNCIAS SOCIAIS, CIÊNCIAS POLÍTICAS
  • Quem pode participar: estudantes do 3º ao 7º semestre
  • Local do estágio: Vitória
  • ENSINO MÉDIO
  • Quem pode participar: estudar a partir do 1º ano
  • Local do estágio:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Itaguaçu
  • Iúna
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Montanha
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Linhares
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Santa Marinha de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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