Caixa contrata estagiários com bolsas de até R$ 1 mil e vagas no ES

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em diversas regiões do país, inclusive o Espírito Santo.
A bolsa é de R$ 500 para alunos de níveis médio e técnico e de R$ 1.100 para estagiários do nível superior, conforme a carga horária. Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de dezembro, no site da Super Estágios.
A seleção tem como objetivo preencher vagas de estágio de nível médio, médio técnico e superior, contemplando os cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito, Tecnologia da Informação (TI), Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e áreas de Projetos Sociais.
De acordo com a instituição, 10% das oportunidades são para pessoas com deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.
Para participar, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, Técnico e Superior. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio.
Os candidatos farão parte de um cadastro de reserva. Os contratos terão prazo de seis meses a dois anos.
Vagas para o Espírito Santo
- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- Quem pode participar: estudantes a partir do 1º período
- Local do estágio: Vitória
- DIREITO
- Quem pode participar: estudantes do 3º ao 9º semestre
- Local do estágio: Vitória
- PEDAGOGIA, PSICOLOGIA
- Quem pode participar: estudantes do 3º ao 7º semestre
- Local do estágio: Vitória
- SERVIÇOS SOCIAIS, CIÊNCIAS SOCIAIS, CIÊNCIAS POLÍTICAS
- Quem pode participar: estudantes do 3º ao 7º semestre
- Local do estágio: Vitória
- ENSINO MÉDIO
- Quem pode participar: estudar a partir do 1º ano
- Local do estágio:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Itaguaçu
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Montanha
- Muqui
- Nova Venécia
- Linhares
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Santa Marinha de Jetibá
- Santa Teresa
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória