Governo do ES aumenta valor da bolsa de programa de estágio

Atualmente, os mais de 700 participantes do programa recebem R$ 721,01, segundo informações da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger).

“A ação é uma forma de reconhecer e valorizar a atuação dos estagiários do Jovens Valores, que diariamente contribuem com o desempenho de suas atividades nos diferentes órgãos do Poder Executivo Estadual. E também é um incentivo para que mais estudantes se inscrevam no programa”, destaca o secretário titular da pasta, Marcelo Calmon.