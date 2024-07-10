Governo do ES aumenta valor da bolsa de programa de estágio

O governo do Espírito Santo vai aumentar o valor pago aos estagiários do Programa Jovens Valores a partir deste mês. Com a mudança, os valores serão de R$ 827,95 para os alunos do ensino médio, de R$ 896,94 para os de nível técnico e de R$ 1.034,94 para os de nível superior.
Atualmente, os mais de 700 participantes do programa recebem R$ 721,01, segundo informações da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger).
O Projeto de Lei do Executivo Estadual que propõe o reajuste foi aprovado na última terça-feira (9), em sessão na Assembleia Legislativa do Estado (Ales). Agora, o documento segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).
“A ação é uma forma de reconhecer e valorizar a atuação dos estagiários do Jovens Valores, que diariamente contribuem com o desempenho de suas atividades nos diferentes órgãos do Poder Executivo Estadual. E também é um incentivo para que mais estudantes se inscrevam no programa”, destaca o secretário titular da pasta, Marcelo Calmon.
Os novos valores da bolsa de estágio entram em vigor ainda este mês, com o pagamento de valores retroativos a maio deste ano.