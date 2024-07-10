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Jovens Valores

Governo do ES aumenta valor da bolsa de programa de estágio

Os valores pagos podem chegar a R$ 1.034,94, conforme o curso do estudante; reajuste foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2024 às 11:09

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 11:09

vagas de estágio
Oportunidade para fazer estágio no governo do ES  Crédito: pixabay
governo do Espírito Santo vai aumentar o valor pago aos estagiários do Programa Jovens Valores a partir deste mês. Com a mudança, os valores serão de R$ 827,95 para os alunos do ensino médio, de R$ 896,94 para os de nível técnico e de R$ 1.034,94 para os de nível superior.
Atualmente, os mais de 700 participantes do programa recebem R$ 721,01, segundo informações da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger).
O Projeto de Lei do Executivo Estadual que propõe o reajuste foi aprovado na última terça-feira (9), em sessão na Assembleia Legislativa do Estado (Ales). Agora, o documento segue para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).
“A ação é uma forma de reconhecer e valorizar a atuação dos estagiários do Jovens Valores, que diariamente contribuem com o desempenho de suas atividades nos diferentes órgãos do Poder Executivo Estadual. E também é um incentivo para que mais estudantes se inscrevam no programa”, destaca o secretário titular da pasta, Marcelo Calmon.
Os novos valores da bolsa de estágio entram em vigor ainda este mês, com o pagamento de valores retroativos a maio deste ano.

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