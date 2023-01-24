Anvisa abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 1,1 mil

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de níveis médio e superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com o órgão.

Os estagiários serão contratados com bolsa-auxílio no valor de R$ 486,05 a R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte de R$ 10 por dia. A carga horária a ser cumprida será de 20 a 30 horas semanais.

Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior reconhecido pelo Ministério da Educação, no qual a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico; não ter sido demitido a bem do serviço público; entre outros requisitos. De acordo com as regras do processo seletivo, na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos.

Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente via internet por meio do site do CIEE . O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As etapas do processo seletivo incluem entrevista e análise curricular. Além disso, ao término da inscrição, o candidato estará apto a responder o questionário.

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