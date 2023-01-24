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Jovens talentos

Anvisa abre seleção de estágio com bolsa de até R$ 1,1 mil

Oportunidades estão disponíveis para várias cidades do país, incluindo Vitória; prazo para se inscrever segue até o dia 7 de fevereiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2023 às 09:49

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 09:49

Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de níveis médio e superior. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com o órgão.
Os estagiários serão contratados com bolsa-auxílio no valor de R$ 486,05 a R$ 1.125,69, além de auxílio-transporte de R$ 10 por dia. A carga horária a ser cumprida será de 20 a 30 horas semanais.
Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior reconhecido pelo Ministério da Educação, no qual a atividade de estágio esteja prevista no projeto pedagógico; não ter sido demitido a bem do serviço público; entre outros requisitos. De acordo com as regras do processo seletivo, na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos.
Os interessados podem se inscrever até as 12h do dia 7 de fevereiro, exclusivamente via internet por meio do site do CIEE. O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
As etapas do processo seletivo incluem entrevista e análise curricular. Além disso, ao término da inscrição, o candidato estará apto a responder o questionário.

Confira as vagas

  • Ensino médio regular
  • Administração
  • Contabilidade
  • Direito
  • Arquivologia
  • Economia
  • Gestão pública
  • Gestão de políticas públicas
  • Secretariado executivo
  • Informática
  • Gestão da informação
  • Estatística
  • Agronomia
  • Arquitetura
  • Ciências políticas
  • Ciências biológicas
  • Ciências contábeis
  • Publicidade
  • Marketing
  • Design
  • Fotografia
  • Engenharia da produção
  • Farmácia
  • Enfermagem
  • Saúde coletiva
  • Engenharia biomédica
  • Engenharia química
  • Engenharia civil
  • Engenharia elétrica
  • Química
  • Biomedicina
  • Ciências biológicas
  • Odontologia
  • Medicina
  • Medicina veterinária
  • Nutrição
  • Engenharia de alimentos
  • Pedagogia
  • Recursos humanos
  • Relações internacionais
  • Terapia ocupacional 
  • Psicologia

Onde estão as vagas

  • Aracaju (SE)
  • Belém (PA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Brasília (DF)
  • Campinas (SP)
  • Campo Grande (MS)
  • Corumbá (MS)
  • Cuiabá (MT)
  • Curitiba (PR)
  • Florianópolis (SC)
  • Fortaleza (CE)
  • Goiânia (GO)
  • Guarulhos (SP)
  • João Pessoa (PB)
  • Macaé (RJ)
  • Macapá (AP)
  • Maceió (AL)
  • Manaus (AM)
  • Natal (RN)
  • Pacaraima (RR)
  • Palmas (TO)
  • Porto Alegre (RS)
  • Porto Velho (RO)
  • Recife (PE)
  • Rio Branco (AC)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Salvador (BA)
  • Santos (SP)
  • São Francisco do Sul (SC)
  • São José dos Pinhais (PR)
  • São Luís (MA)
  • São Paulo (SP)
  • Teresina (PI)
  • Várzea Grande (MT)
  • Vitória (ES)

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