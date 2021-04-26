Agências do Sine estão com 1.312 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 1.312 vagas para quem procura emprego estágio no Espírito Santo . Há possibilidade de trabalhar na Grande Vitória e no interior do Estado.

Os postos de trabalho são para cargos como operador de retroescavadeira, analista de marketing, dentista, auxiliar de limpeza, cuidador de idosos, soldador, técnico em edificações e motorista.

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 544 vagas. Ainda na Grande Vitória, o Sine de Vila Velha abre a segunda-feira (26) com 256 oportunidades, enquanto que o Sine da Serra com 124.

Há ainda sete chances no Sine de Vitória e 21 no de Cariacica. A Agência do Trabalho de Viana também tem vagas em aberto, no entanto o quantitativo não foi divulgado.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso “É Pra Já”, localizado à Rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha.

Vagas: a prefeitura não informou o total de vagas disponíveis.

a prefeitura não informou o total de vagas disponíveis. Operador de retroescavadeira

Encarregado de obras

Controlador de frota

SINE DE VILA VELHA

Como se cadastrar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site para fazer o agendamento.

Vagas: 256

256 Ajudante de farmácia (3)

Ajudante de obras (5)

Analista de marketing (2)

Atendente de mesa (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas (1)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (1)

Carpinteiro (3)

Chefe de serviço de limpeza (2)

Consultor de vendas (20)

Controlador de pragas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidador de idosos (1)

Desenvolvedor de TI (100)

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de frios (10)

Marceneiro (3)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista carreteiro (17)

Operador de suporte técnico - telemarketing (6)

Pedreiro (3)

Soldador (2)

Subgerente de restaurante (1)

Vendedor interno (61)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário disponível no os interessados devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 544

544 Agente de registro externo (1)

Ajudante de cozinha (3)

Analista de rede e de comunicação de dados (1)

Analista fiscal (1)

Arrematadeira (4)

Artífice – manutenção em geral (2)

Assistente administrativo pós venda (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de almoxarife (1)

Assistente de contas a receber (1)

Assistente de logística (8)

Assistente de marketing (1)

Assistente de vendas – autopeças diesel (1)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de câmara fria (2)

Auxiliar de corte (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de pcp (7)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Auxiliar de vendas (2)

Cadista (1)

Caldeireiro (1)

Caldeireiro de chaparia (1)

Carpinteiro (4)

Conferente (5)

Consultor de vendas (2)

Cortadores (3)

Costureira pilotista (13)

Costureira retista (14)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (2)

Encapsulador (1)

Escrevente administrativo (1)

Estágio administrativo financeiro (1)

Estágio em administração (6)

Estágio em administração e processo produtivo (1)

Estágio em administração financeira (1)

Estágio em análise de telemarketing (1)

Estágio em atendimento ao cliente (3)

Estágio em atendimento ao cliente recepção (1)

Estágio em ciências contábeis (2)

Estágio em clipping de notícias (5)

Estágio em contabilidade (1)

Estágio em departamento de pessoal (2)

Estágio em desenvolvimento (1)

Estágio em direito (1)

Estágio em e-commerce (1)

Estágio em estética (1)

Estágio em marketing digital (1)

Estágio em moda (1)

Estágio em planejamento de produção (1)

Estágio em radiologia (1)

Estágio em sistema de informação (1)

Estágio em social media (2)

Estágio em telemarketing (5)

Estágio ensino superior (3)

Estágio no ensino médio (1)

Estágio suporte técnico (1)

Esteticista (1)

Estoquista (2)

Fisioterapeuta (1)

Frentista (1)

Gerente comercial e operacional (1)

Gerente de loja (1)

Inspetor de controle de qualidade de produtos e acabamento (4

Instalador predial – bombeiro hidráulico (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro ou oficial marcenaria (2)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de carreta (2)

Mecânico de veículos pesados (1)

Mecânico diesel (4)

Mecânico industrial (1)

Modelista (3)

Montador de esquadrias (2)

Montador de varanda (2)

Mosqueadeira (4)

Motorista – CNH D (3)

Motorista (8)

Motorista cegonheiro – CNH E (20)

Motorista entregador – CMH D (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de equipamento portuário – motorista CNH E

Operador de guindaste de 35 á 135 ton. (22)

Operador industrial (5)

Operador logístico (3)

Pintor automotivo (1)

Projeto mulher no volante – cnh E (30)

Promotor de vendas (2)

Relacionamento com clientes (1)

Representante de atendimento (50)

Secretária (1)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Soldador de chaparia (10)

Supervisor (1)

Supervisor logístico (1)

Técnico elétrico (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em refrigeração (2)

Vendedor (7)

Vendedor de autopeças (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor externo (30)

Zelador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (30)

Ajudante de produção (5)

Ajudante serviços de apoio (20)

Assistente administrativo pós venda (1)

Atendente de relacionamento (30)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de logística operacional (2)

Auxiliar de mecânico diesel (2)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Estágio ensino superior (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico diesel (2)

Pintor automotivo (1)

Representante de atendimento (25)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: o Sine da Serra funciona na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. Por conta da pandemia, o atendimento ocorre em horário reduzido, das 8 às 14 horas.

Vagas: 124

124 Ajudante (4)

Ajudante de mecânica de empilhadeira (4)

Aplicador de material isolante (1)

Auxiliar de marcenaria (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de produção industrial (20)

Carpinteiro (4)

Caseiro (10)

Colocador de outdoor (3)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de caminhões (3)

Empregada doméstica (10)

Encarregado de produção na área de poliuretano (1)

Estofador (3)

Instalador de ar condicionado automotivo (1)

Líder de obras (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de manutenção (2)

Mecânico de manutenção máquinas pesadas - linha amarela (2)

Motorista carreteiro (10)

Operador de empilhadeira (5)

Operador de máquina embaladeira/ auxiliar de produção (1)

Plotador (3)

Técnico agrícola (3)

Técnico de instalação (4)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em edificações (3)

Técnico em empilhadeira / mecânico de empilhadeira (4)

Técnico em mecânica (3)

Técnico mecânico em refrigeração industrial (1)

Vendedor de autopeças (2)

Zelador PCD (4)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 7

7 Ajudante de obras (1)

Ajudante de padeiro (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Confeiteiro (1)

Mecânico de automóvel (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Operador de máquina-elevador (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mai: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mai:

Vagas : 5

: 5 Pintor automotivo (1)

Mecânico de caminhões (1)

Operador de máquinas ferramentas convencionais (1)

Instrutor de operações (1)

Apontador de produção (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected], com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 9

9 Auxiliar administrativo PCD (3)

Consultor de vendas (1)

Garçom (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 229

229 Ajudante de cozinha (2)

Almoxarife (3)

Analista administrativo (25)

Analista de laboratório de controle de qualidade (2)

Analista de negócios (1)

Aplicador de resina em pisos - resinador (4)

Apontador de mão de obra (4)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de estoque - oficial de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de operação (1)

Balanceiro (8)

Biomédico (1)

Borracheiro (3)

Caldeireiro de manutenção (2)

Chefe de seção de expedição (5)

Conferente de controle de produção (1)

Eletricista de instalações de veículo automotores (2)

Encarregado de seção de controle de produção - encarregado de produção (1)

Encarregado de seção de empacotamento (5)

Estivador (30)

Fermentador (1)

Instalador - reparador de rede elétrica (2)

Jardineiro (1)

Lubrificador industrial (2)

Mecânico de automóvel (3)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caldeira (3)

Operador de centrífuga - tratamentos químicos e afins(9)

Operador de cristalização na refinação de açúcar (9)

Operador de estação de tratamento de água (6)

Operador de evaporador na destilação (7)

Operador de máquinas agrícolas - operador de roçadeira (3)

Operador de moenda na fabricação de açúcar (1)

Operador de pá carregadeira (9)

Operador de ponte rolante (4)

Operador de sonda manual (6)

Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar (4)

Promotor de vendas (1)

Servente de obras (13)

Soldador (11)

Técnico de laboratório de análises clínicas (1)

Trabalhador na cultura de cana-de-açúcar (2)

Vigia (14)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o atendimento na agência ocorre somente por agendamento. Para isso, basta o atendimento na agência ocorre somente por agendamento. Para isso, basta clicar aqui

Vagas: 21

21 Ajudante de obras (4)

Armador de ferros (2)

Carpinteiro (2)

Controlador de tráfego (1)

Eletricista de veículos (1)

Encarregado de expedição (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (1)

Pedreiro (4)

Pintor de automóveis (1)

Serralheiro (1)

Vendedor (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 43

43 Armador de ferragens (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de marketing (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Leiturista (2)

Motorista carreteiro (5)

Motorista entregador (6)

Motorista caminhão munck (1)

Movimentador de mercadorias - chapa (20)

Operador de caldeira (1)

Servente de obras (3)

Técnico em enfermagem (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento será realizado de forma presencial, com duas pessoas por vez. O trabalhador precisa levar o currículo, Carteira de Trabalho e Previdência Social com o número do PIS; além do RG e CPF, bem como seu contato e endereço atualizados. O Sine funciona na Avenida Governador Lindenberg, nº 660, no Centro, das 8 às 13 horas.

Vagas: 41

41 Ajudante de motorista (5)

Borracheiro (3)

Consultor de vendas (3)

Consultor de vendas externas (6)

Gerente de vendas (2)

Impressor flexográfico (6)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Mecânico máquinas pesadas (1)

Mecânico manutenção caminhão diesel (1)

Mecânico diesel (1)

Mecatrônico (1)

Motorista administrativo (1)

Motorista operador de munck (3)

Operador de co2 (1)

Pintor automotivo (1)

Porteiro (1)

Técnico de enfermagem (2)

Técnico de meio ambiente (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: