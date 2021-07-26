Agências do Sine abrem 1.753 vagas de emprego e estágio no ES

Agências do Sine têm muitas vagas para soldador nesta segunda-feira (26) Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem a última semana do mês de julho com 1.753 vagas de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É importante lembrar que algumas delas ainda não retornaram com o atendimento presencial.

As oportunidades são para cargos como atendente de balconista, auxiliar de cozinha, garçom, operador de empilhadeira, pedreiro, serralheiro, eletricista, vigia, técnico agrícola, soldador, armador, almoxarife e veterinário. Os postos de trabalho são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema sem aviso prévio.

A maior oferta está disponível no Sine da Serra , com 577 vagas. Há 100 postos para eletricista, 97 para mecânico, 49 para montador de andaime e 23 para soldador. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 566 chances nesta segunda-feira (26). Ainda na Grande Vitória, os trabalhares podem procurar os Sines de Vitória (39) e Vila Velha (103).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, no Boulevard Shopping.

Vagas: 103

103 Arte-finalista (1)

Atendente balconista (15)

Atendente de cafeteria (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (15)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Caldeireiro - chapas de ferro e aço (2)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (1)

Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)

Garçom (16)

Marceneiro (3)

Mecânico de motor a gasolina (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquinas de usinar madeira CNC (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (10)

Pintor de móveis - a pistola (1)

Serralheiro (1)

Soldador (6)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (14)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.

Vagas: 566

566 Açougueiro (13)

Ajudante - diurno (1)

Ajudante - noturno (1)

Ajudante (2)

Ajudante de armazém (2)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Almoxarife (2)

Amarrador (10)

Analista fiscal (1)

Assistente comercial (1)

Assistente de loja/visual merchandising (1)

Assistente de compras (1)

Assistente de monitoramento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Atendente – horista (2)

Atendente (4)

Atendente de loja (2)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de frios (5)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de operações (15)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de saúde bucal (3)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)

Auxiliar operacional - diurno (1)

Balconista de açougue (2)

Balconista de padaria (1)

Borracheiro (1)

Caldeireiro de chaparia fina (1)

Caseiro (1)

Chefe de cozinha (1)

Conferente - diurno (1)

Conferente - noturno (1)

Consultor comercial externo (1)

Consultor comercial interno (1)

Consultor de vendas (42)

Coordenador administrativo (1)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (10)

Cuidador de saúde (5)

Designer gráfico (2)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (3)

Empacotador (2)

Empacotador de roupas (5)

Estagiário de TI (1)

Estágio ensino médio (1)

Estágio setor compras (1)

Estágio técnico em logística (1)

Estampador de serigrafia (3)

Estoquista (7)

Faturista (2)

Fiscal de loja (1)

Garçom (2)

Lanterneiro/funilaria (1)

Lanterneiro/funileiro (1)

Manicure (10)

Manobrista (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de frota leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico I (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Mecânico industrial (1)

Mecânico profissional (1)

Modelista de roupas (5)

Mosqueadeira (4)

Motorista – cnh D (8)

Motorista carreteiro - cnh E (20)

Motorista carreteiro (1)

Motorista cegonheiro – cnh E (12)

Motorista de manobra – cnh D (1)

Motorista entregador – cnh D (2)

Oficial de manutenção predial (4)

Operador de caixa (15)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira retratil/eletrica (1)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de escavadeira - contrato intermitente (1)

Operador de mini pá carregadeira (5)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de retroescavadeira – cnh D (1)

Operador de retroescavadeira e patrol (1)

Pedreiro (10)

Pintor automotivo/veicular (1)

Promotor de vendas - panfletagem (5)

Promotor de vendas (1)

Promotor de vendas externas (1)

Repositor (2)

Representante de atendimento (40)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (1)

Supervisor de rastreamento (1)

Supervisor de vendas (2)

Supervisora de balcão (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

Técnico em informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (6)

Vendedor externo (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (20)

vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (2)

Vagas para pessoas com deficiência:

Agente de vendas (20)

Ajudante (2)

Ajudante de produção (1)

Almoxarife (1)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (5)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (12)

Auxiliar de produção (7)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar operacional logístico (5)

Auxiliar sanitizador (2)

Carpinteiro (1)

Conferente (1)

Encanador hidráulico (1)

Mecânico II - linha amarela/diesel (3)

Mecânico III - linha amarela/diesel (3)

Motorista – cnh D (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamento IV – escavadeira (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

Vagas: 577

Acabador de pedras (1)

Açougueiro (2)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (5)

Assistente administrativo (3)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de limpeza (23)

Auxiliar de logística (27)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar mecânico automotiva e diesel (1)

Auxiliar operacional de logística (3)

Carpinteiro (2)

Conferente (2)

Consultor de vendas interno (1)

Corretor de imóveis (8)

Costureira / pilotista (4)

Costureira / retista (9)

Cozinheiro (4)

Cozinheiro geral (1)

Cumim (4)

Eletricista (100)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de força e controle (7)

Encanador (43)

Estampador de tecido (2)

Estoquista (1)

Expedidor de mercadorias (4)

Faturista (1)

Fresador (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (4)

Instalador de acessórios (1)

Instalador de som e acessório de veículos (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (2)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico (97)

Mecânico de automóveis e caminhões (2)

Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico I - automotivo e diesel (1)

Mecânico II (3)

Modelista (5)

Montador de andaimes (49)

Montador de estruturas metálicas (2)

Motorista carreteiro (7)

Motorista operador de betoneira (5)

Motorista operador de munck (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de máquina (1)

Operador de máquinas pcd (1)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de prensa dobradeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Orçamentista técnico (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro - bloqueiro (6)

Pintor de automóveis (2)

Pizzaiolo (1)

Porteiro PCD (3)

Serralheiro (6)

Soldador (23)

Soldador eletrodo revestido (26)

Soldador mecânico (1)

Soldador tig/er (15)

Sondador de geofísica (3)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (2)

Vendedor (5)

Vendedor - externo e interno (9)

Vendedor / vendedora (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix (trabalhavix.vitoria.es.gov.br). Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.

Vagas: 39

39 Açougueiro (1)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar de limpeza (12)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Borracheiro (1)

Cabeleireiro (3)

Carpinteiro (2)

Cozinheiro geral (1)

Lanterneiro de automóveis - reparação (1)

Maquiador (1)

Montador de estruturas metálicas (2)

Pintor de automóveis (2)

Vendedor interno (3)

Montador de automóveis (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Forneiro de padaria (1)

Gerente administrativo (1)

Atendente de cafeteria (2)

Masseiro - massas alimentícias (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 31

31 Operador de retroescavadeira - temporária (2)

Caldeireiro irata/escalador N1 ou N2 (5)

Inspetor de tráfego rodoviário (1)

Soldador irata (5)

Soldador (3)

Caldeireiro 1 (3)

Assistente de vendas (1)

Vendedor de telemarketing (1)

Assistente de compras (1)

Supervisor departamento pessoal (1)

Auxiliar de limpeza PCD (2)

Garçom (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Técnico instrumentação (2)

Acabador de mármore e granito (1)

Cortador de mármore e granito (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 13 horas, Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 48

48 Apontador (1)

Almoxarife (4)

Armador (3)

Assistente de engenharia (1)

Auxiliar de pedreiro (1)

Auxiliar de pintor (1)

Auxiliar vidraceiro (1)

Cortador de granitos (1)

Expedição (1)

Estagiário engenharia civil (2)

Estoquista irrigação (1)

Fresador (1)

Gerente de loja (1)

Lavadeira para hotel (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico veículos pesados (1)

Pedreiro (5)

Pintor predial (1)

Repositor de mercadoria (2)

Soldador (11)

Técnico agrícola (2)

Técnico informática (1)

Técnico mecânica (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vidraceiro (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente.

Vagas: 245

245 Ajudante de manutenção de Carga (1)

Encanador - temporário (54)

Encanador (44)

Eletricista alpinista N1/N3 (3)

Farmacêutico (1)

Funileiro C (1)

Moleiro (1)

Operador de grua (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora (3)

Pintor industrial (40)

Soldador TIG (40)

Soldador MIG (5)

Soldador tig/eletrodo (47)

Técnico em segurança do trabalho (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já está fazendo atendimento presencial, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina. Em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail: a unidade já está fazendo atendimento presencial, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina. Em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail: [email protected]