Agências do Sine abrem 1.753 vagas de emprego e estágio no ES

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo abrem a última semana do mês de julho com 1.753 vagas de emprego para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades para se candidatar. É importante lembrar que algumas delas ainda não retornaram com o atendimento presencial.
As oportunidades são para cargos como atendente de balconista, auxiliar de cozinha, garçom, operador de empilhadeira, pedreiro, serralheiro, eletricista, vigia, técnico agrícola, soldador, armador, almoxarife e veterinário. Os postos de trabalho são atualizados diariamente e podem ser retirados do sistema sem aviso prévio.
A maior oferta está disponível no Sine da Serra, com 577 vagas. Há 100 postos para eletricista, 97 para mecânico, 49 para montador de andaime e 23 para soldador. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 566 chances nesta segunda-feira (26). Ainda na Grande Vitória, os trabalhares podem procurar os Sines de Vitória (39) e Vila Velha (103).
No interior do Estado, há vagas nos Sines de Anchieta (31), Aracruz (245), Linhares (48) e São Mateus (144).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, no Boulevard Shopping.
- Vagas: 103
- Arte-finalista (1)
- Atendente balconista (15)
- Atendente de cafeteria (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (15)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de linha de produção (2)
- Caldeireiro - chapas de ferro e aço (2)
- Coordenador administrativo (1)
- Copeiro (1)
- Costureira em geral (1)
- Cozinheiro geral (1)
- Desenhista industrial gráfico - designer gráfico (1)
- Garçom (16)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de motor a gasolina (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de máquinas de usinar madeira CNC (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (10)
- Pintor de móveis - a pistola (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (6)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor porta a porta (14)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência está funcionando com atendimento presencial, por meio de agendamento. O candidato deverá ligar com um dia de antecedência para realizar o agendamento. Os telefones são 3354-5510 ou 3354-5507.
- Vagas: 566
- Açougueiro (13)
- Ajudante - diurno (1)
- Ajudante - noturno (1)
- Ajudante (2)
- Ajudante de armazém (2)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de oficina (1)
- Almoxarife (2)
- Amarrador (10)
- Analista fiscal (1)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de loja/visual merchandising (1)
- Assistente de compras (1)
- Assistente de monitoramento (1)
- Assistente de vendas (1)
- Assistente fiscal (1)
- Atendente – horista (2)
- Atendente (4)
- Atendente de loja (2)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de armazém (5)
- Auxiliar de câmara fria (3)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de frios (5)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de operações (15)
- Auxiliar de produção (10)
- Auxiliar de saúde bucal (3)
- Auxiliar de serviços técnicos (1)
- Auxiliar de torneiro mecânico (1)
- Auxiliar mecânico automotivo e diesel (1)
- Auxiliar operacional - diurno (1)
- Balconista de açougue (2)
- Balconista de padaria (1)
- Borracheiro (1)
- Caldeireiro de chaparia fina (1)
- Caseiro (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Conferente - diurno (1)
- Conferente - noturno (1)
- Consultor comercial externo (1)
- Consultor comercial interno (1)
- Consultor de vendas (42)
- Coordenador administrativo (1)
- Costureira (10)
- Costureira pilotista (5)
- Costureira retista (10)
- Cuidador de saúde (5)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (3)
- Empacotador (2)
- Empacotador de roupas (5)
- Estagiário de TI (1)
- Estágio ensino médio (1)
- Estágio setor compras (1)
- Estágio técnico em logística (1)
- Estampador de serigrafia (3)
- Estoquista (7)
- Faturista (2)
- Fiscal de loja (1)
- Garçom (2)
- Lanterneiro/funilaria (1)
- Lanterneiro/funileiro (1)
- Manicure (10)
- Manobrista (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de automóveis e caminhões (2)
- Mecânico de frota leve (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico I (1)
- Mecânico II - linha amarela/diesel (3)
- Mecânico III - linha amarela/diesel (3)
- Mecânico industrial (1)
- Mecânico profissional (1)
- Modelista de roupas (5)
- Mosqueadeira (4)
- Motorista – cnh D (8)
- Motorista carreteiro - cnh E (20)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista cegonheiro – cnh E (12)
- Motorista de manobra – cnh D (1)
- Motorista entregador – cnh D (2)
- Oficial de manutenção predial (4)
- Operador de caixa (15)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de empilhadeira retratil/eletrica (1)
- Operador de equipamento IV – escavadeira (1)
- Operador de escavadeira - contrato intermitente (1)
- Operador de mini pá carregadeira (5)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de retroescavadeira – cnh D (1)
- Operador de retroescavadeira e patrol (1)
- Pedreiro (10)
- Pintor automotivo/veicular (1)
- Promotor de vendas - panfletagem (5)
- Promotor de vendas (1)
- Promotor de vendas externas (1)
- Repositor (2)
- Representante de atendimento (40)
- Soldador (1)
- Supervisor comercial (1)
- Supervisor de faturamento (1)
- Supervisor de obras (1)
- Supervisor de rastreamento (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Supervisora de balcão (2)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico em informática (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Tutor de polo - comercial (2)
- Vendedor (6)
- Vendedor externo (3)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor porta a porta (20)
- vendedor pré-vendas (2)
- Vendedora (2)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Agente de vendas (20)
- Ajudante (2)
- Ajudante de produção (1)
- Almoxarife (1)
- Apontador de obras (1)
- Armador (1)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de armazém (5)
- Auxiliar de atendimento (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de obras (12)
- Auxiliar de produção (7)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Auxiliar operacional logístico (5)
- Auxiliar sanitizador (2)
- Carpinteiro (1)
- Conferente (1)
- Encanador hidráulico (1)
- Mecânico II - linha amarela/diesel (3)
- Mecânico III - linha amarela/diesel (3)
- Motorista – cnh D (5)
- Operador de empilhadeira (2)
- Operador de equipamento IV – escavadeira (1)
- Operador de telemarketing (2)
- Pedreiro (1)
- Representante de atendimento (30)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
- Vagas: 577
- Acabador de pedras (1)
- Açougueiro (2)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras (5)
- Assistente administrativo (3)
- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (1)
- Auxiliar de almoxarifado pcd (2)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de limpeza (23)
- Auxiliar de logística (27)
- Auxiliar de mecânico diesel (1)
- Auxiliar mecânico automotiva e diesel (1)
- Auxiliar operacional de logística (3)
- Carpinteiro (2)
- Conferente (2)
- Consultor de vendas interno (1)
- Corretor de imóveis (8)
- Costureira / pilotista (4)
- Costureira / retista (9)
- Cozinheiro (4)
- Cozinheiro geral (1)
- Cumim (4)
- Eletricista (100)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista de força e controle (7)
- Encanador (43)
- Estampador de tecido (2)
- Estoquista (1)
- Expedidor de mercadorias (4)
- Faturista (1)
- Fresador (1)
- Fresador cnc (1)
- Garçom (4)
- Instalador de acessórios (1)
- Instalador de som e acessório de veículos (1)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (2)
- Lavador de automóveis (1)
- Mecânico (97)
- Mecânico de automóveis e caminhões (2)
- Mecânico de máquinas pesadas - manutenção (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico I - automotivo e diesel (1)
- Mecânico II (3)
- Modelista (5)
- Montador de andaimes (49)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Motorista carreteiro (7)
- Motorista operador de betoneira (5)
- Motorista operador de munck (1)
- Operador de escavadeira (1)
- Operador de máquina (1)
- Operador de máquinas pcd (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de prensa dobradeira (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Orçamentista técnico (1)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro - bloqueiro (6)
- Pintor de automóveis (2)
- Pizzaiolo (1)
- Porteiro PCD (3)
- Serralheiro (6)
- Soldador (23)
- Soldador eletrodo revestido (26)
- Soldador mecânico (1)
- Soldador tig/er (15)
- Sondador de geofísica (3)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Torneiro mecânico (2)
- Vendedor (5)
- Vendedor - externo e interno (9)
- Vendedor / vendedora (1)
- Vendedor interno (2)
- Vendedor porta a porta (5)
- Vidraceiro (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix (trabalhavix.vitoria.es.gov.br). Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil.
- Vagas: 39
- Açougueiro (1)
- Ajudante de motorista (2)
- Auxiliar de limpeza (12)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Borracheiro (1)
- Cabeleireiro (3)
- Carpinteiro (2)
- Cozinheiro geral (1)
- Lanterneiro de automóveis - reparação (1)
- Maquiador (1)
- Montador de estruturas metálicas (2)
- Pintor de automóveis (2)
- Vendedor interno (3)
- Montador de automóveis (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Forneiro de padaria (1)
- Gerente administrativo (1)
- Atendente de cafeteria (2)
- Masseiro - massas alimentícias (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
- Vagas: 31
- Operador de retroescavadeira - temporária (2)
- Caldeireiro irata/escalador N1 ou N2 (5)
- Inspetor de tráfego rodoviário (1)
- Soldador irata (5)
- Soldador (3)
- Caldeireiro 1 (3)
- Assistente de vendas (1)
- Vendedor de telemarketing (1)
- Assistente de compras (1)
- Supervisor departamento pessoal (1)
- Auxiliar de limpeza PCD (2)
- Garçom (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Técnico instrumentação (2)
- Acabador de mármore e granito (1)
- Cortador de mármore e granito (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 13 horas, Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 48
- Apontador (1)
- Almoxarife (4)
- Armador (3)
- Assistente de engenharia (1)
- Auxiliar de pedreiro (1)
- Auxiliar de pintor (1)
- Auxiliar vidraceiro (1)
- Cortador de granitos (1)
- Expedição (1)
- Estagiário engenharia civil (2)
- Estoquista irrigação (1)
- Fresador (1)
- Gerente de loja (1)
- Lavadeira para hotel (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico veículos pesados (1)
- Pedreiro (5)
- Pintor predial (1)
- Repositor de mercadoria (2)
- Soldador (11)
- Técnico agrícola (2)
- Técnico informática (1)
- Técnico mecânica (1)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vidraceiro (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento ocorre das 8 às 17 horas, na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente.
- Vagas: 245
- Ajudante de manutenção de Carga (1)
- Encanador - temporário (54)
- Encanador (44)
- Eletricista alpinista N1/N3 (3)
- Farmacêutico (1)
- Funileiro C (1)
- Moleiro (1)
- Operador de grua (2)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Operador de motoniveladora (3)
- Pintor industrial (40)
- Soldador TIG (40)
- Soldador MIG (5)
- Soldador tig/eletrodo (47)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já está fazendo atendimento presencial, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Bairro Carapina. Em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail: [email protected].
- Vagas: 144
- Acabador de mármore (1)
- Assistente financeiro (1)
- Auxiliar de operador GOE (1)
- Auxiliar de capotaria (1)
- Ajudante de cozinha (4)
- Ajudante florestal (2)
- Auxiliar mecânico (2)
- Auxiliar de vidraceiro (2)
- Caminhoneiro caçambeiro (3)
- Capoteiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Consultor de vendas externas (3)
- Comprador (1)
- Churrasqueiro (1)
- Cozinheiro (6)
- Cozinheiro (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletromecânico (1)
- Engenheiro eletricista (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Estágio de curso superior (2)
- Garçom (8)
- Instrutor de inglês (1)
- Instrutor de francês (1)
- Isolador (2)
- Mecânico de manutenção (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Meio oficial (7)
- Motorista de caminhão pipa (2)
- Operador polivalente de máquina (3)
- Operador de grua PCD (4)
- Operador de goe (1)
- Operador de instalações industriais (1)
- Operador logístico (1)
- Operador de pá carregadeira (2)
- Operador de UGV (1)
- Operador de sonolog (1)
- Operador de motoniveladora (1)
- Pedreiro (4)
- Pintor de automóveis (2)
- Polidor de veículos (2)
- Representante comercial (2)
- Soldador (36)
- Supervisor de automação (1)
- Supervisor de vendas (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em automação (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (3)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor externo (6)
- Veterinário (1)
- Vigia (2)