Abertas vagas para trabalhar no Hospital Materno Infantil da Serra

Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

O Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra , será inaugurado no dia 16 de fevereiro e o processo seletivo para a contratação dos funcionários já começou. Primeiramente, as oportunidades de emprego são destinadas a enfermeiros e técnicos de enfermagem.

[email protected], informando no campo de assunto a vaga que pretende concorrer. Os profissionais podem mandar o currículo para o e-mail:, informando no campo de assunto a vaga que pretende concorrer.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia será a instituição que irá fazer a gestão do hospital. O Termo de Fomento, firmando a parceria com a Prefeitura da Serra foi assinada na última terça-feira (3).

De acordo com a instituição, os profissionais que já enviaram seus currículos para os cadastros de reserva dos processos seletivos realizados pela Irmandade não precisam enviar novamente, pois já estão automaticamente participando desta seleção.

A unidade hospitalar vai atender gestantes de risco habitual, risco alto, isso sem contar com cirurgias ginecológicas, pediátricas, além do ambulatório para atendimento às vítimas de violência sexual.

A Prefeitura da Serra informou que o Materno Infantil terá a capacidade mensal para atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A unidade, que tem três pavimentos, conta com 60 leitos obstétricos; 10 Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).