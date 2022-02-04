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Saúde

Abertas vagas para trabalhar no Hospital Materno Infantil da Serra

Unidade será inaugurada no dia 16 de fevereiro; neste primeiro momento,  serão contratados enfermeiros e técnicos em enfermagem

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 15:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 fev 2022 às 15:24
Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra
Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra
O Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra, será inaugurado no dia 16 de fevereiro e o processo seletivo para a contratação dos funcionários já começou. Primeiramente, as oportunidades de emprego são destinadas a enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Os profissionais podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo de assunto a vaga que pretende concorrer.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia será a instituição que irá fazer a gestão do hospital. O Termo de Fomento, firmando  a parceria com a Prefeitura da Serra foi assinada na última terça-feira (3).
De acordo com a instituição, os profissionais que já enviaram seus currículos para os cadastros de reserva dos processos seletivos realizados pela Irmandade não precisam enviar novamente, pois já estão automaticamente participando desta seleção.
A unidade hospitalar vai atender gestantes de risco habitual, risco alto, isso sem contar com cirurgias ginecológicas, pediátricas, além do ambulatório para atendimento às vítimas de violência sexual.
A Prefeitura da Serra informou que o Materno Infantil terá a capacidade mensal para atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A unidade, que tem três pavimentos, conta com 60 leitos obstétricos; 10 Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).
A previsão é de que sejam realizadas 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades. Além disso, um cartório civil funcionará no local para fazer o registro dos bebês.

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