Abertas vagas para trabalhar no Hospital Materno Infantil da Serra

Os profissionais podem mandar o currículo para o e-mail: [email protected], informando no campo de assunto a vaga que pretende concorrer.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia será a instituição que irá fazer a gestão do hospital. O Termo de Fomento, firmando a parceria com a Prefeitura da Serra foi assinada na última terça-feira (3).
De acordo com a instituição, os profissionais que já enviaram seus currículos para os cadastros de reserva dos processos seletivos realizados pela Irmandade não precisam enviar novamente, pois já estão automaticamente participando desta seleção.
A unidade hospitalar vai atender gestantes de risco habitual, risco alto, isso sem contar com cirurgias ginecológicas, pediátricas, além do ambulatório para atendimento às vítimas de violência sexual.
A Prefeitura da Serra informou que o Materno Infantil terá a capacidade mensal para atender 8.700 gestantes por ano e realizar 725 partos por mês. A unidade, que tem três pavimentos, conta com 60 leitos obstétricos; 10 Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).
A previsão é de que sejam realizadas 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades. Além disso, um cartório civil funcionará no local para fazer o registro dos bebês.