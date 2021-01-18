Abertas mais de 1,2 mil vagas no ES para trabalhar com carteira assinada

Profissionais que querem trabalhar com carteira assinada devem ficar atentos às oportunidades Crédito: Fernando Madeira

Quem está à procura de emprego já pode preparar o currículo. A semana começa com 1.252 vagas abertas nas agências do Sine e do Trabalhador em todo o Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Os interessados devem mandar o currículo por e-mail ou entregá-los presencialmente, conforme o atendimento estabelecido pelas unidades.

A maior oferta de vagas está disponível em Cariacica , sendo 302 chances na Agência do Trabalhador e 180 no Sine. Na Grande Vitória, há ainda 176 oportunidades no Sine da Serra, 195 no de Vila Velha e 38 no de Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve preencher o formulário (disponível no o trabalhador deve preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 302

Açougueiro (8)

Ajudante de caminhão e armazém (5)

Ajudante de carga e descarga (7)

Ajudante de entrega (5)

Ajudante de manutenção veicular (1)

Ajudante de serviços gerais (2)

Amarrador de cargas (1)

Arrematadeira (4)

Artífice (3)

Assistente financeiro (1)

Assistente fiscal e financeiro (2)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente comercial (2)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de salão-supermercado (2)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar de serviços gerais indústria (15)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (6)

Balconista de farmácia (5)

Cardiologista (1)

Clínico geral (4)

Conferente (2)

Consultor de marketing digital (1)

Costureira (4)

Costureira de modinha (1)

Cuidador em saúde mental (2)

Dermatologista (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista de veículos (1)

Embalador (1)

Encarregado de loja (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Engenheiro de produção (2)

Engenheiro mecânico (1)

Estagiário técnico ou superior em administração (1)

Estágio de marketing (2)

Estoquista (4)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Fonoaudiólogo (2)

Fresador (1)

Funileiro / lanterneiro (2)

Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)

Greidista (1)

Instalador eletricista automotivo jr. (1)

Instalador eletricista automotivo pl. (1)

Jovem aprendiz (7)

Mecânico (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de refrigeração e climatização (2)

Mecânico diesel (2)

Mecânico diesel (3)

Mecânico industrial (2)

Montador de veículos (2)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (15)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de guincho (1)

Motorista entregador (1)

Neurologista (1)

Nutricionista (1)

Operador de maquina de roupas (2)

Operador de maquinas III (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (5)

Pediatra (2)

Perfumista (2)

Pilotista (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor de veiculo automotivo (1)

Promotor de vendas (1)

Promotor vendedor

Promotor vendedor (1)

Psiquiatra (2)

Recepcionista (1)

Repositor de hortifruti (3)

Representante de atendimento (40)

Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)

Sondador spt (2)

Técnico em pães (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor - cobrir férias (1)

Vendedor externo linhares (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedor técnico (5)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar administrativo (5)

Embalador (3)

Gari (1)

Operador de call center (2)

Representante de atendimento (25)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 61

Analista de recursos humanos (1)

Auxiliar de produção (5)

Operador de escavadeira (5)

Auxiliar de limpeza (1)

Mecânico montador (3)

Soldador (3)

Vendedor interno (1)

Assistente social (1)

Bombeiro civil (1)

Agente de crédito (1)

Serralheiro (1)

Pintor industrial (1)

Rasteleiro (2)

Ajudante de cozinha (10)

Atendente balconista (10)

Coordenador de restaurante (10)

Motorista entregador (1)

Gerente de produção (1)

Despachante aduaneiro (1)

Lavador de veículos (1)

Vendedor interno (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.

Vagas: 176

Açougueiro (1)

Ajudante de obras (1)

Almoxarife (1)

Atendente balconista (21)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de arte-finalista (1)

Auxiliar de cozinha (41)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Balanceiro (1)

Caseiro (1)

Chapeiro (1)

Controlador de pragas (2)

Coordenador de restaurante (44)

Costureira (2)

Cozinheiro de restaurante (4)

Eletricista (3)

Eletricista de instalações industriais (1)

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)

Encarregado (1)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de seção de controle de produção (1)

Encarregado de tráfego rodoviário (1)

Frentista 2)

Garçom (3)

Gerente de produção e operações (1)

Lavador de roupas (2)

Marceneiro (1)

Marceneiro de móveis (2)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de veículos (1)

Metalizador (1)

Motorista caminhão munck (1)

Motorista carreteiro (3)

Operador de caixa (1)

Operador de laminador (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Pintor de veículos (2)

Psicólogo clínico (2)

Psicopedagogo (2)

Representante comercial (2)

Retificador (2)

Serralheiro (2)

Soldador (1)

Supervisor de manutenção industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Vendedor de serviços (1)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: a s oportunidades são divulgadas no a s oportunidades são divulgadas no site Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 38

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (1)

Confeiteiro (3)

Costureira em geral (1)

Padeiro (1)

Auxiliar de cozinha (8)

Mecânico de motocicletas (1)

Vendedor de consórcio (20)

Forneiro de padaria (1)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador pode acessar o o trabalhador pode acessar o portal Trabalha Vila Velha . As vagas também podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 195

Açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Chefe de cozinha (1)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de roupas (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Fiscal de caixa (1)

Mecânico de equipamentos industriais (4)

Motorista de caminhão (2)

Operador de alto-forno (1)

Operador de equipamentos pesados e móveis (4)

Operador de lingotamento (2)

Operador de máquina de empacotar (3)

Operador de ponte rolante (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (4)

Promotor de vendas (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 11

Caldeireiro (1)

Cuidador de idosos (1)

Soldador (1)

Assistente administrativo (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Técnico em edificações (1)

Mecânico automotivo (1)

Pintor jatista (3)

SINE DE CACHOEIRO

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas: 72

Acabador de mármore e granito (4)

Agente de pátio (1)

Auxiliar de carregamento (10)

Ajudante de cozinha (2)

Auxiliar de garçom (2)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Classificador de minérios (4)

Cortador de mármore (4)

Costureira (1)

Cozinheiro geral (2)

Dedetizador (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)

Montador de artefatos de madeira (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de ponte rolante (3)

Polidor de mármore (5)

Polidor de pedras (1)

Salgadeiro (2)

Serrador de mármore (1)

Servente de limpeza (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (3)

Supervisor de vendas (2)

Vendedor permissionário (2)

Vendedor de informações comerciais (5)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o atendimento na agência ocorre, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 180

Açougueiro (11)

Ajudante de motorista (3)

Ajudante de obras (4)

Analista fiscal (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de produção (1)

Balconista (1)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador (1)

Eletricista de baixa-tensão (1)

Eletricista de veículos (1)

Gari (3)

Marceneiro (2)

Mecânico diesel (3)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista carreteiro (8)

Motorista de caminhão (3)

Motorista de guincho (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (4)

Prospector (1)

Serigrafista (1)

Vendedor permissionário (15)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou [email protected]

Vagas: 189

Acabador de mármore e granito (3)

Açougueiro (1)

Agente de serviços (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Ajudante de linha de produção (39)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar técnico (2)

Atendente de balcão (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira de máquina industrial (10)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)

Costureira em geral (5)

Eletricista (2)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de produção (1)

Enfestador de tecidos (1)

Engenheiro de produção (1)

Estoquista (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de produção (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de manutenção de motos (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (11)

Motorista de caminhão guincho (1)

Motorista de táxi (1)

Operador de cad para confecção (1)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquina de bordado (3)

Operador de produção (20)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Polidor de granitos (1)

Recepcionista (1)

Representante comercial (2)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em zootecnia (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor externo (12)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor pracista (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares.