Abertas mais de 1,2 mil vagas no ES para trabalhar com carteira assinada

Quem está à procura de emprego já pode preparar o currículo. A semana começa com 1.252 vagas abertas nas agências do Sine e do Trabalhador em todo o Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio. Os interessados devem mandar o currículo por e-mail ou entregá-los presencialmente, conforme o atendimento estabelecido pelas unidades.
A maior oferta de vagas está disponível em Cariacica, sendo 302 chances na Agência do Trabalhador e 180 no Sine. Na Grande Vitória, há ainda 176 oportunidades no Sine da Serra, 195 no de Vila Velha e 38 no de Vitória.
No interior do Estado, a semana começa com 189 postos de trabalho em Colatina, 11 em Aracruz, 61 em Anchieta, 72 em Cachoeiro de Itapemirim e 28 em Linhares.
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
- Vagas: 302
- Açougueiro (8)
- Ajudante de caminhão e armazém (5)
- Ajudante de carga e descarga (7)
- Ajudante de entrega (5)
- Ajudante de manutenção veicular (1)
- Ajudante de serviços gerais (2)
- Amarrador de cargas (1)
- Arrematadeira (4)
- Artífice (3)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente fiscal e financeiro (2)
- Assistente técnico nível III (1)
- Atendente comercial (2)
- Auxiliar administrativo (5)
- Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)
- Auxiliar de câmara fria (3)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de padeiro (2)
- Auxiliar de salão-supermercado (2)
- Auxiliar de serviços gerais (13)
- Auxiliar de serviços gerais indústria (15)
- Balanceiro (1)
- Balconista de açougue (6)
- Balconista de farmácia (5)
- Cardiologista (1)
- Clínico geral (4)
- Conferente (2)
- Consultor de marketing digital (1)
- Costureira (4)
- Costureira de modinha (1)
- Cuidador em saúde mental (2)
- Dermatologista (1)
- Designer gráfico (2)
- Eletricista de veículos (1)
- Embalador (1)
- Encarregado de loja (1)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Engenheiro de produção (2)
- Engenheiro mecânico (1)
- Estagiário técnico ou superior em administração (1)
- Estágio de marketing (2)
- Estoquista (4)
- Farmacêutico (2)
- Fiscal de loja (1)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Fonoaudiólogo (2)
- Fresador (1)
- Funileiro / lanterneiro (2)
- Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)
- Greidista (1)
- Instalador eletricista automotivo jr. (1)
- Instalador eletricista automotivo pl. (1)
- Jovem aprendiz (7)
- Mecânico (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico de refrigeração e climatização (2)
- Mecânico diesel (2)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico industrial (2)
- Montador de veículos (2)
- Motorista (1)
- Motorista carreteiro (15)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de guincho (1)
- Motorista entregador (1)
- Neurologista (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de maquina de roupas (2)
- Operador de maquinas III (2)
- Operador de pá carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (5)
- Pediatra (2)
- Perfumista (2)
- Pilotista (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor de veiculo automotivo (1)
- Promotor de vendas (1)
- Promotor vendedor
- Promotor vendedor (1)
- Psiquiatra (2)
- Recepcionista (1)
- Repositor de hortifruti (3)
- Representante de atendimento (40)
- Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)
- Sondador spt (2)
- Técnico em pães (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor - cobrir férias (1)
- Vendedor externo linhares (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)
- Vendedor técnico (5)
- Vendedora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Auxiliar administrativo (5)
- Embalador (3)
- Gari (1)
- Operador de call center (2)
- Representante de atendimento (25)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência, das 8 às 12 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.
- Vagas: 61
- Analista de recursos humanos (1)
- Auxiliar de produção (5)
- Operador de escavadeira (5)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Mecânico montador (3)
- Soldador (3)
- Vendedor interno (1)
- Assistente social (1)
- Bombeiro civil (1)
- Agente de crédito (1)
- Serralheiro (1)
- Pintor industrial (1)
- Rasteleiro (2)
- Ajudante de cozinha (10)
- Atendente balconista (10)
- Coordenador de restaurante (10)
- Motorista entregador (1)
- Gerente de produção (1)
- Despachante aduaneiro (1)
- Lavador de veículos (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas.
- Vagas: 176
- Açougueiro (1)
- Ajudante de obras (1)
- Almoxarife (1)
- Atendente balconista (21)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de arte-finalista (1)
- Auxiliar de cozinha (41)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Balanceiro (1)
- Caseiro (1)
- Chapeiro (1)
- Controlador de pragas (2)
- Coordenador de restaurante (44)
- Costureira (2)
- Cozinheiro de restaurante (4)
- Eletricista (3)
- Eletricista de instalações industriais (1)
- Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)
- Encarregado (1)
- Encarregado de manutenção (1)
- Encarregado de seção de controle de produção (1)
- Encarregado de tráfego rodoviário (1)
- Frentista 2)
- Garçom (3)
- Gerente de produção e operações (1)
- Lavador de roupas (2)
- Marceneiro (1)
- Marceneiro de móveis (2)
- Mecânico de bicicleta (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de veículos (1)
- Metalizador (1)
- Motorista caminhão munck (1)
- Motorista carreteiro (3)
- Operador de caixa (1)
- Operador de laminador (1)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Pintor de veículos (2)
- Psicólogo clínico (2)
- Psicopedagogo (2)
- Representante comercial (2)
- Retificador (2)
- Serralheiro (2)
- Soldador (1)
- Supervisor de manutenção industrial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Terapeuta ocupacional (2)
- Vendedor de serviços (1)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: a s oportunidades são divulgadas no site Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.
- Vagas: 38
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Balconista (1)
- Confeiteiro (3)
- Costureira em geral (1)
- Padeiro (1)
- Auxiliar de cozinha (8)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Vendedor de consórcio (20)
- Forneiro de padaria (1)
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: o trabalhador pode acessar o portal Trabalha Vila Velha. As vagas também podem ser acessadas através do Whatsapp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.
- Vagas: 195
- Açougueiro (2)
- Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de corte (3)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar de linha de produção (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Coordenador de restaurante (50)
- Cortador de roupas (3)
- Cozinheiro geral (1)
- Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Fiscal de caixa (1)
- Mecânico de equipamentos industriais (4)
- Motorista de caminhão (2)
- Operador de alto-forno (1)
- Operador de equipamentos pesados e móveis (4)
- Operador de lingotamento (2)
- Operador de máquina de empacotar (3)
- Operador de ponte rolante (2)
- Padeiro confeiteiro (1)
- Pedreiro (4)
- Promotor de vendas (2)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Topógrafo (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 11
- Caldeireiro (1)
- Cuidador de idosos (1)
- Soldador (1)
- Assistente administrativo (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Técnico em edificações (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Pintor jatista (3)
SINE DE CACHOEIRO
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
- Vagas: 72
- Acabador de mármore e granito (4)
- Agente de pátio (1)
- Auxiliar de carregamento (10)
- Ajudante de cozinha (2)
- Auxiliar de garçom (2)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Classificador de minérios (4)
- Cortador de mármore (4)
- Costureira (1)
- Cozinheiro geral (2)
- Dedetizador (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (1)
- Montador de artefatos de madeira (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de ponte rolante (3)
- Polidor de mármore (5)
- Polidor de pedras (1)
- Salgadeiro (2)
- Serrador de mármore (1)
- Servente de limpeza (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de logística (3)
- Supervisor de vendas (2)
- Vendedor permissionário (2)
- Vendedor de informações comerciais (5)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o atendimento na agência ocorre, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 180
- Açougueiro (11)
- Ajudante de motorista (3)
- Ajudante de obras (4)
- Analista fiscal (1)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de escrituração fiscal (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de produção (1)
- Balconista (1)
- Coordenador de restaurante (10)
- Cortador (1)
- Eletricista de baixa-tensão (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Gari (3)
- Marceneiro (2)
- Mecânico diesel (3)
- Montador de móveis de madeira (2)
- Motorista carreteiro (8)
- Motorista de caminhão (3)
- Motorista de guincho (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (4)
- Prospector (1)
- Serigrafista (1)
- Vendedor permissionário (15)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou [email protected]
- Vagas: 189
- Acabador de mármore e granito (3)
- Açougueiro (1)
- Agente de serviços (1)
- Ajudante de churrasqueiro (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Ajudante de linha de produção (39)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar técnico (2)
- Atendente de balcão (1)
- Babá (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro (1)
- Chapeiro de hamburgueria (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (3)
- Costureira de máquina industrial (10)
- Costureira máquina reta (1)
- Costureira em geral máquina 3 e 4 fios (1)
- Costureira em geral (5)
- Eletricista (2)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (4)
- Encarregado de produção (1)
- Enfestador de tecidos (1)
- Engenheiro de produção (1)
- Estoquista (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de produção (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (1)
- Mecânico de manutenção de motos (1)
- Mecânico de motos (1)
- Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (11)
- Motorista de caminhão guincho (1)
- Motorista de táxi (1)
- Operador de cad para confecção (1)
- Operador de máquina de corte de roupas (2)
- Operador de máquina de bordado (3)
- Operador de produção (20)
- Operador de ponte rolante (1)
- Padeiro (1)
- Polidor de granitos (1)
- Recepcionista (1)
- Representante comercial (2)
- Serralheiro (1)
- Soldador (13)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em zootecnia (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de comércio atacadista (1)
- Vendedor externo (12)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor pracista (1)
- Vendedor interno (3)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro, Linhares.
- Vagas: 28
- Agente relacionamento (4)
- Ajudante de carga descarga (4)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de dentista (1)
- Balconista de açougue (1)
- Engenheiro agrícola (1)
- Instalador de bateria (1)
- Instrumentista (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Motorista caminhão leve cat C (1)
- Motorista caminhão munk (1)
- Motorista caminhão truck (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Oficial Manutenção predial (1)
- Serralheiro(1)
- Soldador (1)
- Supervisor pós venda (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Trocador de óleo (1)
- Vendedor externo (1)
- Vendedor interno (2)