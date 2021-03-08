Abertas 2,4 mil vagas de emprego nos Sines do ES; veja como concorrer

Carteira de Trabalho: vagas abertas no ES Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com milhares de oportunidades para quem está buscando um emprego com carteira assinada no Espírito Santo . Só nas agências dos Sine e do Trabalhador, são 2.411 postos de trabalho abertos em todo o Estado nesta segunda-feira (8).

São chances para todos os níveis de escolaridade para cargos como desenvolvedor de TI, ajudante de cozinha, motorista, atendente de telemarketing, atendente de restaurante e vendedor, que são as funções que mais estão contratando. Há ainda oportunidades para estagiários.

Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Algumas ainda não retornaram às atividades presenciais e recebem os currículos apenas por e-mail. Neste caso, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 590

Auxiliar de serviços gerais (2)



Ajudante de padaria (2)



Operador de retífica e polimento (2)



Consultor de vendas (2)



Promotor de relacionamento (2)



Mecânico de carreta (2)



Eletricista montador D (3)



Auxiliar de obras (5)



Promotor de vendas (3)



Zelador (1)



Operador de caixa (5)



Estágio Ensino Superior (3)



Soldador TIG (3)



Oficial pedreiro (5)



Auxiliar de estoque (5)



Ajudante de cozinha (3)



Auxiliar de serviços gerais (5)



Supervisor logístico (1)



Técnico segurança do trabalho (1)



Operador de retroescavadeira (1)



Assistente de logística (2)



Vendedor externo (2)



Operador de retroescavadeira (4)



Encarregado de obra (3)



Vendedor de consórcio (5)



Auxiliar de obras (10)



Auxiliar de jardinagem (2)



Balconista (15)



Faturista (1)



Analista de RH sênior (1)



Pintor automotivo (1)



Lanterneiro (1)



Camareira (3)



Ajudante geral de serralheiro (3)



Vendedor técnico (1)



Motorista CNH B (4)



Assistente de vendas (1)



Assistente de TI (1)



Estagiário de administração (3)



Assistente de departamento de pessoal (1)



Encarregado de logística (1)



Auxiliar de estoque/repositor (5)



Vendedora/maquiagem (3)



Vendedora (5)



Estágio de logística (1)



Estágio técnico em logística (3)



Vendedor (5)



Assistente de vendas (1)



Operador de equipamentos – pá carregadeira (1)



Vendedor interno (3)



Instalador de som (1)



Instalador de insulfilm (1)



Eletricista automotivo (1)



Auxiliar de serviços gerais (5)



Operador de câmara fria (3)



Balconista de açougue (5)



Estágio (2)



Açougueiro (5)



Assessor de loja (1)



Auxiliar comercial (3)



Operador de pá carregadeira (1)



Vendedor de automóveis (1)



Consultor de lojas (1)



Assistente financeiro (1)



Cozinheira (3)



Porteiro (5)



Consultor de locação e vendas (3)



Assistente de operações pleno (2)



Estágio de expansão (1)



Promotor de vendas (2)



Consultor de vendas (2)



Empregada doméstica (3)



Auxiliar de vendas (2)



Técnico de instalação (7)



Auxiliar de escritório/recepcionista (3)



Instalador de telecomunicação (20)



Mecânico automotivo (2)



Ajudante de obra (10)



Pedreiro de acabamento (4)



Ajudante de carga e descarga - contrato intermitente (15)



Ajudante de carga e descarga (15)



Vendedor (1)



Ajudante de caminhão (5)



Motorista CNH D (4)



Balconista de padaria (3)



Ajudante de produção I (1)



Auxiliar de hospedagem (1)



Auxiliar de carga e descarga (5)



Vidraceiro (1)



Vendedor - Grande Vitória (2)



Repositor (2)



Almoxarife (1)



Estoquista (1)



Operador de retifica e polimento (1)



Atendente de loja (3)



Operador de caixa (2)



Pintor automotivo (1)



Laminador de fibra de vidro (1)



Serralheiro (4)



Eletricista veicular (2)



Motorista carreteiro CNH E (30)



Pintor de veículos (1)



Ajudante de pintor de veículos (1)



Atendente / secretária (1)



Técnico instalador de rastreador e acessórios (2)



Ajudante mecânico (1)



Balconista de açougue (3)



Agente funerário (1)



Soldador chaparia (3)



Motorista CNH C (3)



Supervisor de vendas PAP (1)



Pintor automotivo (1)



Motorista CNH E (3)



Funileiro / lanterneiro (2)



Mecânico diesel (2)



Balconista de açougue (5)



Açougueiro (5)



Montador de veículos (2)



Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)



Representante de atendimento (50)



Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante serviços de apoio (15)



Atendente de relacionamento (20)



Agente de vendas (20)



Auxiliar de serviços gerais (1)



Embalador (12)



Representante de atendimento (30)



Motorista CNH A e D (1)



Porteiro (45)



Ajudante de produção I (1)

Auxiliar operacional (2)



Ajudante de produção (1)



Auxiliar de produção (1)



Auxiliar administrativo (1)



Estágio ensino superior (1)



Auxiliar de logística operacional (2)



SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. O Sine fica na Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho.

Vagas: 192

Desenvolvedor de TI (100)

Atendente de telemarketing (40)

Vendedor de consórcio (20)

Manicure (4)



Consultor de vendas (3)



Ajudante de cozinha (1)



Auxiliar de laboratorista de solo (1)



Consultor (1)



Cozinheiro de embarcações (1)



Empregado doméstico nos serviços gerais (3)



Fiel de depósito (2)



Garçom (1)



Lanterneiro de automóveis (reparação) (1)



Mecânico (1)



Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)



Montador de móveis de madeira (1)



Motorista de automóveis (1)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais (1)



Padeiro (1)



Pedreiro (1)



Polidor de automóveis (1)



Promotor de vendas (1)



Recuperador de guias e cilindros (1)



Soldador (1)



Taifeiro (exceto militares) (1)



Vendedor orçamentista (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de jacaraípe, das 8h às 17h.

Vagas: 820

Açougueiro (1)



Ajudante de cozinha industrial (105)



Ajudante de mecânica (5)



Ajudante de serviços gerais (23)



Artífice (3)



Assistente técnico - técnico em Nutrição (3)



Atendente de restaurante (71)



Auxiliar administrativo (6)



Auxiliar de cozinha (75)



Auxiliar de manutenção (1)



Auxiliar de pizzaiolo (6)



Auxiliar de produção na área industrial (48)



Borracheiro (5)



Chapeiro (4)



Chefe de cozinha - industrial (4)



Coordenador de restaurante (75)



Costureira (3)



Cozinheiro industrial (17)



Cozinheiro líder - industrial (4)



Eletricista (44)



Eletricista de caminhões - caminhão marca Scania (3)



Eletricista montador (12)



Instrumentista (49)



Líder de elétrica (12)



Mecânico de automóveis (6)



Mecânico de motos-pleno (3)



Mecânico de refrigeração C (3)



Mecânico montador (24)



Meio oficial de cozinha - industrial (29)



Montador de andaime (12)



Motoboy (22)



Motorista - categoria B (16)



Motorista carreteiro (12)



Motorista operador de garra sucateira - operador de escavadeira (2)



Operador de empilhadeira (1)



Operador de prensa vulcanizadora (1)



Operador de retifica e polimento (2)



Operador de retroescavadeira (3)



Operador de trator pneu (2)



Operador rolo compactador (6)



Pedreiro (12)



Pintor (12)



Reparador de redes e aparelhos de internet - instalador de internet fibra - (3)



Serralheiro (2)



Soldador (16)



Técnico em instalação (4)



Técnico de refrigeração automotiva (6)



Técnico de segurança do trabalho- instrutor (2)



Técnico em empilhadeira/mecânico de empilhadeira (6)



Técnico em refrigeração (10)



Topógrafo (12)



Vendedor autônomo (5)



Vendedor externo nível superior (2)



Vendedor porta a porta (4)



Vistoriador em veículos para geração de laudo de transferência (1)



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o portal Trabalha Vix

Vagas: 32

Atendente de telemarketing (20)



Carpinteiro (2)



Lanterneiro de automóveis - reparação (1)



Mecânico (1)



Técnico de manutenção elétrica (1)



Auxiliar em saúde bucal (1)



Sushiman (1)



Auxiliar de padeiro (1)



Operador de máquinas operatrizes (1)



Mecânico de manutenção de automóveis (2)



Consultor (1)



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VIANA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Praça Central de Marcílio de Noronha. O atendimento é entre 9 e 18 horas.

Vagas: 11

Técnico em mecânica ou mecatrônica (1)



Técnico em elétrica (1)



Técnico em segurança do trabalho (1)



Mecânico automotivo diesel (1)



Eletricista automotivo diesel (1)



Operador de máquina (1)



Assistente operacional de transportadora (1)



Encarregado de obras (1)



Calceteiro (especialista em pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas) (1)



Cozinheiro(a) profissional (1)



Analista de garantia (1)



SINE ESTADUAL DE CARIACICA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 178

Atendente de mesa (50)



Auxiliar de cozinha (50)



Auxiliar de marceneiro (1)



Auxiliar operacional de logística (1)



Carregador (2)



Consultor de vendas (1)



Coordenador de restaurante (50)



Cortador de roupas (1)



Eletricista de veículos (2)



Encarregado de alvenaria (1)



Encarregado de matadouro (2)



Instalador de acessórios de veículos (2)



Marceneiro (2)



Montador de estruturas metálicas (2)



Montador de móveis de madeira (1)



Pintor de móveis (1)



Serralheiro (1)



Sondador de geofísica (1)



Torneiro mecânico (1)



SINE ESTADUAL DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 44

Consultor de vendas (7)

Motoboy (1)

Vendedor externo (1)

Coordenador de restaurante (10)

Ajudante de cozinha (10)

Atendente balconista (10)

Estagiário de Ciências Contábeis (1)

Estagiário de Engenharia de Produção (1)

Estagiário de RH (1)

Estagiário de Administração (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

SINE ESTADUAL DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: o trabalhador deve enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Vagas: 54

Torneiro mecânico (1)



Supervisor de produção (1)



Soldador (1)



Caldeireiro (1)



Motorista carreteiro (50)



SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí [email protected]

Vagas: 10

Consultor de vendas (1)



Costureira em geral (1)

Designer gráfico (1)

Eletricista de baixa tensão (1)

Motoristas de veículos de pequeno e médio porte (1)

Pizzaiolo (1)



Salgadeiro (1)



Serralheiro (1)



Técnico agrícola (1)



Vendedor interno (1)



SINE ESTADUAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 210

Ajudante de eletricista (1)



Aplicador de resinas em pisos - resinador (1)



Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de cozinha (52)



Bombeiro hidráulico (3)



Coordenador de restaurante (50)



Cozinheiro industrial (2)



Eletricista (5)



Empregado doméstico nos serviços gerais (1)



Gerente de loja e supermercado (4)



Gerente de restaurante (2)



Instalador - reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações (1)



Jardineiro (1)



Mecânico de motor a diesel (1)



Nutricionista (2)



Operador de câmera de televisão - Operador de circuito fechado de TV (2)



Operador de empilhadeira (1)



Operador de equipamentos elétricos - Operador de varredeira (2)



Operador de ponte rolante (1)



Operador de pórtico rolante (1)



Operador de tratores diversos – pneus (1)



Pedreiro (3)



Pintor de obras (6)



Polidor de mármore (1)



Polidor de pedras (2)



Serrador de mármore (1)



Supervisor comercial (1)



Supervisor de vendas comercial (1)



Vendedor permissionário (6)



Vendedor interno (3)



Vistoriador de risco de auto - vistoriador veicular (2)



SINE ESTADUAL DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: [email protected] ou [email protected]

Vagas: 65

Acabador de mármore e granito (1)

Ajudante de pizzaiolo (2)

Atendente de restaurante (15)



Artífice (1)

Auxiliar de cozinha (15)

Coordenador de restaurante (15)

Encarregado administrativo (1)

Empregada doméstica (1)

Entregador de gás (2)

Gerente de loja (1)

Lanterneiro (1)

Mecânico de caminhões (1)

Mecânico de automóveis (1)

Motorista de caminhão entregador (3)

Motorista carreteiro (1)

Passadeira (1)

Pintor automotivo (1)

Porteiro (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor pracista (1)

SINE ESTADUAL DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 157

Afretador (1)

Ajudando acabador (1)

Ajudante aterro (4)

Ajudante carga/descarga (3)

Ajudante serralheiro (1)

Ajudante de produção - PCD (10)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil-fiscal (1)

Auxiliar engenharia (3)

Auxiliar montagem industrial (3)

Assistente fiscal (1)

Balconista de farmácia (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Caldeireiro (3)

Coordenador pedagógico (2)

Conferente (1)

Eletricista (3)

Encanador industrial (3)

Enfermeiro (1)

Estagiário contábil (1)

Estoquista (1)

Gesseiro - liso (2)

Gesseiro - placa (3)

Maqueiro (6)

Monitor (1)

Motorista carreteiro (10)

Orientador comercial (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de máquina UV (2)

Pedreiro cerâmica (10)

Pedreiro reboco/piso (10)

Pintor automotivo (3)

Pintor de alvenaria (15)

Pizzaiolo (1)

Rebobinador de motor (1)

Repositor de mercadoria (1)

Serrador de granito (1)

Soldador (3)

Técnico agrícola (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Torneiro mecânico (1)

Tratorista (30)

Vendedor de cursos (1)

Vendedor de irrigação (1)



Vendedor externo (1)



Vendedor interno (2)



SINE ESTADUAL DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]