Abertas 1.826 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine do ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A semana é mais curta por conta do feriado, mas cheia de oportunidades de trabalho e estágio no Espírito Santo . As agências do Sine e de emprego têm 1.826 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que os atendimentos serão retomados apenas na quarta-feira, dia 8 de setembro.

Entre as vagas estão: açougueiro, bombeiro hidráulico, eletricista, costureira, auxiliar de logística, gerente de supermercados, serralheiro, pizzaiolo, costureira, mecânico, serralheiro, cozinheiro, consultor de vendas, pedreiro, auxiliar de dentista, analista de logística, entre outras.

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 855 postos de trabalho, sendo 157 para pessoas com deficiência. De acordo com a unidade, são mais de 250 oportunidades para candidatos sem experiência e que buscam o primeiro emprego em áreas como balconista de açougue, operador de caixa, empacotador, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, camareira, ajudante de carga e descarga e repositor.

Há ainda vagas de emprego disponíveis nos Sines da Serra (263), Vila Velha (223), Vitória (71), Cariacica (96), Barra de São Francisco (13), Colatina (70), Linhares (111) e São Mateus (124).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 223

223 Açougueiro (3)

Agente de micro-finanças (3)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor (2)

Analista fiscal - economista (1)

Atendente de lanchonete (5)

Atendente de loja (2)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de confeitaria (4)

Auxiliar de engenheiro da construção civil (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Bombeiro hidráulico (10)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (1)

Chefe de confeitaria (2)

Churrasqueiro (1)

Conferente de carga e descarga (2)

Costureira de máquina de overloque (2)

Costureira de máquina reta (7)

Costureira de máquinas industriais (4)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (1)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Encarregado de garagem (8)

Encarregado de obras (1)

Encarregado de patrimônio (8)

Encarregado de supermercado (5)

Estoquista (2)

Fiscal de loja (2)

Gerente de operações de serviços de assistência técnica (1)

Gerente de supermercado (1)

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil (1)

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (1)

Mecânico de automóveis (8)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de instalação de ar-condicionado (3)

Pedreiro (24)

Pintor de obras (3)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (1)

Porteiro (8)

Repositor em supermercado (10)

Serralheiro (1)

Servente de limpeza e desossa em açougue (4)

Soldador (1)

Supervisor comercial (1)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 855

855 Acabador de granito (2)

Açougueiro (28)

Ajudante (15)

Ajudante de caminhão (10)

Ajudante de carga e descarga (5)

Ajudante de cozinha (5)

Ajudante de manutenção (5)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de oficina (1)

Ajudante de padaria (5)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante de produção (20)

Ajudante geral (5)

Ajudante geral de mecânica (1)

Analista de infraestrutura (1)

Analista de segurança da informação (1)

Analista de suporte técnico (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Armador (10)

Arrematadeira de roupas (6)

Assistente administrativo (2)

Assistente comercial (3)

Assistente de compras (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de rastreamento (1)

Assistente de vendas (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente técnico (1)

Atendente (8)

Atendente de padaria (10)

Atendente/vendedor (3)

Auxiliar administrativo (10)

Auxiliar administrativo/financeiro (1)

Auxiliar de almoxarifado (6)

Auxiliar de armador de ferragem (10)

Auxiliar de armazém (15)

Auxiliar de câmara fria (4)

Auxiliar de corte (3)

Auxiliar de cozinha (9)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de departamento pessoal (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de expedição (9)

Auxiliar de indústria (10)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de produção (10)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar mecânico automotivo e diesel (2)

Balconista (5)

Balconista de açougue (13)

Borracheiro (1)

Caixa (2)

Caldeireiro - chaparia fina (6)

Camareira (2)

Capoteiro (1)

Carga e descarga de caminhão (20)

Chapeiro (5)

Concretista (5)

Confeiteiro (5)

Confeiteiro(a) (3)

Conferente (8)

Consultor comercial externo (1)

Consultor(a) de vendas (5)

Coordenador administrativo (1)

Copeiro(a) (5)

Costureira (10)

Costureira pilotista (5)

Costureira retista (6)

Cozinheiro(a) (5)

Cuidador de saúde (5)

Desossador (3)

Eletricista (1)

Eletricista industrial (1)

Emissor de documentos (1)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de frota (2)

Estágio ensino médio - diurno (5)

Estágio ensino médio (7)

Estágio superior (1)

Estágio técnico em mecânica/refrigeração (2)

Estoquista (1)

Fiscal de patrimônio (1)

Fresador (1)

Garçom (5)

Lavadeira (3)

Líder de equipe - cozinha (2)

Manicure (10)

Mecânico – linha pesada (2)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de automóveis e caminhões (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (2)

Mecânico profissional (1)

Modelista (4)

Mosqueadeira de roupas (4)

Motorista – CNH categoria D (25)

Motorista carreteiro - CNH categoria E (23)

Motorista de caminhão – CNH categoria C (2)

Motorista de caminhão CNH categoria D (5)

Motorista munck -CNH categoria D (2)

Motorista truck – CNH categoria D (5)

Oficial de manutenção (1)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (9)

Operador de empilhadeira – CNH categoria B (13)

Operador de lingorítimo (1)

Operador de pátio (5)

Operador de perfuratriz (2)

Pedreiro (3)

Pintor automotivo/veicular (2)

Promotor de vendas externas (3)

Repositor (10)

Representante de atendimento (40)

Salgadeira (1)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de faturamento (1)

Supervisor de obras (5)

Técnico de enfermagem do trabalho (1)

Técnico de manutenção (5)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em edificações (2)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (10)

Tutor de polo - comercial (2)

Vendedor (15)

Vendedor de pneus (1)

Vendedor interno (8)

Vendedor pré-vendas (2)

Vendedora (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante (10)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de produção (12)

Apontador de obras (1)

Armador (1)

Assistente de operações (5)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de armazém (10)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (15)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Carpinteiro (1)

Conferente (3)

Embalador (2)

Empacotador (3)

Encanador hidráulico (1)

Gari (3)

Motorista – CNH categoria D (20)

Operador de caixa (5)

Operador de empilhadeira -CNH categoria B (4)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (1)

Recepcionista/administrativo (3)

Repositor (3)

Representante de atendimento (30)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 263

263 Ajudante de cozinha (7)

Analista de logística (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Arrematadeira (6)

Artífice (2)

Assistente social (1)

Auxiliar de costureira - no acabamento (4)

Auxiliar de dentista (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (20)

Cadista (3)

Carregador - veículos de transportes terrestres (2)

Costureira em geral - pilotista (4)

Costureira máquina reta (6)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de linha morta I e II (40)

Eletricista de linha viva I e II (10)

Eletricista de manutenção (5)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (30)

Eletricista (48)

Encarregado de manutenção (6)

Enfermeiro (1)

Instrumentista (5)

Mecânico de manutenção (1)

Modelista (4)

Motorista carreteiro (2)

Oficial de manutenção (1)

Operador de empilhadeira (7)

Padeiro (1)

Pedreiro (1)

Porteiro (4)

Supervisor de operação elétrica (5)

Técnico administração - estágio (1)

Técnico em instrumentação (2)

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas pública (5)

Vendedor de consórcio (14)

Vendedor de serviços (3)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 71

71 Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de pintor (1)

Analista contábil (3)

Analista fiscal - economista (2)

Arrematadeira (6)

Assistente de vendas (2)

Atendente de mesa (5)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (4)

Auxiliar de costureira - no acabamento (6)

Auxiliar de expedição - estágio (3)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1)

Auxiliar de linha de produção PCD (4)

Balconista (1)

Cadista - desenhista técnico de arquitetura (3)

Carpinteiro (2)

Chapeiro (2)

Coordenador de contabilidade (2)

Costureira de máquina reta (6)

Costureira em geral (6)

Estofador de móveis - temporário (1)

Gerente de restaurante (1)

Jardineiro (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Modelista (3)

Montador de automóveis (1)

Pedreiro de alvenaria (1)

Pintor de automóveis (1)

Pizzaiolo (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 96

96 Armador de ferragens (20)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de dobrador (1)

Carpinteiro (21)

Costureira em geral (10)

Costureira de overloque (1)

Eletricista de prédios (5)

Encanador (5)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de automóvel (1)

Montador soldador (1)

Operador de motoniveladora (4)

Operador de máquina de dobrar chapas (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de tesoura volante (1)

Pedreiro (1)

Pintor a revolver (1)

Representante técnico de vendas (1)

Servente de obras (1)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em atendimento e vendas (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor permissionário (1)

Vendedor porta a porta (8)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF. os interessados devem enviar o currículos para o e-mail:com o número de CPF.

Vagas: 13

13 Analista de departamento pessoal (1)

Analista PCP (1)

Balconista (1)

Engenheiro civil (1)

Operador de pórtico rolante (1)

Representante comercial (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motorista de veículos de cargas em geral (1)

Motociclistas de entregas rápidas (1)

Soldador (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 70

70 Ajudante de obras (5)

Atendente comercial (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar - armador de ferragens na construção civil (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico para automóveis (1)

Auxiliar de edificações, serviços gerais (2)

Atendente de padaria (2)

Confeiteira padaria de supermercado (1)

Consultor técnico em oficina (1)

Costureira jeans (1)

Encarregado administrativo (1)

Encarregado de limpeza (1)

Encarregado de obras (3)

Expedidor (1)

Frentista (2)

Jardineiro (1)

Montador - base para colchão e sofá (2)

Motoboy (3)

Motorista de táxi cnh B (1)

Motorista entregador cnh D (2)

Motorista de caminhão (3)

Movimentador de mercadorias - chapa (5)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de motoniveladora patrol (3)

Pedreiro (6)

Representante comercial distribuidora de cosméticos (2)

Repositor de supermercado (3)

Soldador para máquinas agrícolas (2)

Supervisor de vendas e-commerce (1)

Técnico de edificações - construção civil (1)

Técnico de manutenção mecânica (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 111

111 Analista suprimentos (1)

Analista de diálogo social (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção PCD (4)

Auxiliar técnico segurança do trabalho (1)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (4)

Caseiro (1)

Comprador (1)

Consultor comercial externo (2)

Contador (2)

Cozinheira (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista de veículos (2)

Encarregado de obras (3)

Encarregado de caldeiraria (2)

Estoquista (3)

Farmacêutico (1)

Gerente transportadora (2)

Instrutor de trânsito (2)

Lubrificador auto pesados (2)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico caminhão (2)

Motorista de munck (3)

Operador de caixa (1)

Operador retroescavadeira (1)

Oficial pedreiro (5)

Pedreiro oficial (2)

Pedreiro (5)

Pintor oficial de obras (10)

Repositor / entregador (1)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro (2)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (5)

Soldador mig/er (2)

Soldador tig/cr (4)

Técnico agrícola (1)

Técnico em automação (1)

Técnico de alimentos (1)

Trabalhador rural (6)

Vendedor interno/externo (1)

Vendedor (2)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.