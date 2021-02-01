Abertas 1.641 vagas de emprego no ES; veja onde mandar currículo

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e de emprego do Espírito Santo começam o mês de fevereiro com 1.641 vagas abertas nesta segunda-feira (1º) para quem procura um trabalho com carteira assinada. As oportunidades são para funções como auxiliar mecânico, açougueiro, costureira, balconista de farmácia, pintor de veículo, gari, fisioterapeuta e vendedor.

Os interessados devem procurar uma das unidades ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento de cada agência. Se o documento for enviado por meio eletrônico, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se candidatar: os interessados poderão realizar o cadastro no Centro Multiuso “É Pra Já”, na rua Espírito Santo, s/n, Marcílio de Noronha (na segunda praça do bairro), no horário das 9 às 18 horas.

Vagas: 14

14 Analista de garantia

Assistente administrativo pós-venda

Auxiliar de funileiro / Lanterneiro

Auxiliar de mecânico

Auxiliar de pintor veicular

Consultor de peças

Consultor externo de pós venda

Eletricista veicular

Funileiro / Lanterneiro

Lubrificador

Montador de reforma

Motorista carreteiro

Operador de rastreamento

Pintor veicular

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário (disponível no [email protected], colocando no campo assunto o código da vaga e a função. os interessados devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 401

401 Açougueiro (8)

Agente funerário (1)

Ajudante de caminhão e armazém (5)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de padaria e confeitaria (2)

Ajudante de pintor de veículos (1)

Ajudante mecânico (1)

Arrematadeira (4)

Artífice (3)

Assistente fiscal e financeiro (2)

Assistente social (1)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente / secretária (1)

Atendente de self-service (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo de RMA (1)

auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de recebimento (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Auxiliar de serviços gerais indústria (13)

Auxiliar de técnico de informática (2)

Balconista de açougue (7)

Balconista de farmacia (4)

Balconista de padaria (2)

Cardiologista (1)

Casal de caseiro (2)

Clínico geral (4)

Conferente (3)

Consultor de marketing digital (1)

Consultor de vendas externas (3)

Costureira (4)

Costureira de modinha (1)

Cuidador em saúde mental (2)

Dermatologista (1)

Designer gráfico (2)

Eletricista veicular (1)

Embalador (1)

Empacotador (4)

Encapsulador (1)

Encarregado de distribuição (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Engenheiro de produção (2)

Engenheiro mecânico (1)

Estagiário técnico ou superior em administração (1)

Estágio de marketing (2)

Estágio sac – serviço de atendimento ao cliente (1)

Estoquista (4)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (1)

Fonoaudiólogo (2)

Fresador (1)

Funileiro / lanterneiro (2)

Garçom (3)

Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)

Greidista (1)

Instalador de som e acessórios (1)

Jovem aprendiz (5)

Laminador de fibra de vidro (1)

Manobrista (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (5)

Montador de veículos (2)

Motorista (3)

Motorista carreteiro (35)

Motorista CNH E (3)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de guincho (1)

Motorista entregador (1)

Neurologista (1)

Nutricionista (3)

Operador (a) de telemarketing (10)

Operador de máquina de roupas (2)

Operador de rastreamento (1)

Pediatra (2)

Pedreiro (2)

Perfumista (2)

Pilotista (1)

Pintor automotivo (3)

Pintor de veículo automotivo - carreta (1)

Pintor de veículos (1)

Primeiro emprego - instalador de som e acessórios (1)

Promotor vendedor - Guarapari (1)

Promotor vendedor - São Mateus (1)

Psicólogo (1)

Psiquiatra (2)

Repositor de mercearia (4)

Representante de atendimento (70)

Serralheiro (5)

Soldador (2)

Supervisor de vendas pap (1)

Técnico de manutenção – elétrica e refrigeração (1)

Técnico em pães (1)

Técnico instalador de rastreador e acessórios (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor - cobrir férias (1)

Vendedor (5)

Vendedor externo - Linhares (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedor técnico (4)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Embalador (13)

Gari (1)

Representante de atendimento (40)

SINES DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Rua Sete de Setembro, 95, Centro, das 8 às 17 horas.

Vagas : 282

: 282 Ajudante de cozinha (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Motorista de automóveis - categoria AB (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Salgadeiro (1)

Técnico de apoio ao usuário de informática (1)

Vendedor interno (1)

Costureira (120)

Polotista (10)

Arrematadeira (15)

Cortador de tecido (5)

Estoquista (5)

Estampadeira (8)

Design gráfico (3)

Engenheiro de produção (2)

Costureira em geral (6)

Auxiliares administrativos (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra, das 8h às 17h.

Vagas: 318

318 Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (5)

Analista de exportação e importação (2)

Arrematadeira (4)

Auxiliar de escrituração fiscal (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar operacional de logística pcd (1)

Balanceiro - porteiro pcd (2)

Caldeireiro de manutenção (1)

Caldeireiro montador (6)

Capoteiro (1)

Chapeiro (1)

Controlador de pragas (1)

Costureira (1)

Costureira de máquina reta (5)

Cozinheiro geral (2)

Desenhista industrial gráfico (2)

Eletricista (5)

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)

Encanador industrial (10)

Encarregado de cozinha (1)

Engenheiro de produção (2)

Estoquista (1)

Lavador de roupas (1)

Lixador de peças de metal (8)

Maçariqueiro (6)

Marceneiro de móveis (2)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (140)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (1)

Metalizador (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista (1)

Operador de caminhão operador de equipamentos ii (2)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de tratores diversos (5)

Pedreiro (6)

Psicólogo clínico (2)

Psicopedagogo (2)

Retificador (1)

Soldador (46)

Técnico de saneamento (1)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta à porta (15)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas on-line, por meio do site da PMV no as oportunidades de emprego disponíveis no Sine da Capital são divulgadas on-line, por meio do site da PMV no link Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade online no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 44

44 Atendente de lanchonete PCD (2)

Auxiliar de escritório (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (1)

Costureira em geral (1)

Engenheiro civil (5)

Gerente comercial (1)

Lavador de automóveis (2)

Mestre de obras (1)

Promotor de vendas (4)

Serralheiro (1)

Soldador (5)

Vendedor interno (1)

Analista fiscal (1)

Analista contábil (1)

Oficial de manutenção (1)

Coordenador de obras (1)

Marteleteiro (8)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona da Faça Fácil, das 8 às 17 horas, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 154

154 Açougueiro (1)

Ajudante de obras (4)

Analista fiscal (1)

Atendente de mesa (50)

Atendente de pedágio (2)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de produção (1)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador (1)

Eletricista de veículos (1)

Jardineiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista carreteiro (8)

Operador de máquinas (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (4)

Pizzaiolo (1)

Recuperador de crédito (2)

Serigrafista (1)

Vendedor porta a porta (5)

Vidraceiro (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 12 horas, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro.

Vagas: 19

19 Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de recursos humanos (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Bombeiro civil (1)

Cabeleireiro (2)

Estagiário administração (1)

Estagiário de engenharia civil (1)

Estagiário de rh (1)

Gerente de produção (1)

Rasteleiro (2)

Serviços gerais / doméstica (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 12

12 Técnico eletrônico (1)

Eletricista montador (3)

Auxiliar de elétrica (3)

Enfermeiro (2)

Motorista socorrista (1)

Empregado doméstica (1)

Técnico enfermagem do trabalho (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 12

12 Atendente de padaria (1)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Designer gráfico (1)

Garçom (1)

Pizzaiolo (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor Interno (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 196

196 Acabador de mármore e granito (3)

Almoxarife (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Ajudante de linha de produção (41)

Auxiliar de elétrica (3)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar técnico (2)

Atendente de balcão (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira de máquina industrial (10)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral 1)

Cozinheira (1)

Eletricista (5)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de produção (1)

Enfestador de tecidos (1)

Entregador de gás (1)

Frentista (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de produção (1)

Gravador à mão - encadernação (1)

Instalador e reparador de redes e cabos telefônicos (1)

Lavador de veículos - motos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de manutenção de motos (1)

Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (10)

Motorista de caminhão pipa (1)

Motorista de caminhão guincho munck (1)

Motorista de táxi (1)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquina de bordado (2)

Operador de máquina laser bordado (1)

Operador de produção (20)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro (1)

Polidor de granitos (1)

Representante comercial (6)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Técnico manutenção de impressoras (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico em zootecnia (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio (1)

Vendedor externo (13)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor pracista (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os candidatos podem procurar a agência que funciona, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.