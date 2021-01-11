834 vagas abertas para mandar currículo e conseguir um emprego no ES

Vagas para quem procura emprego com carteira assinada no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A semana começa com 834 vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances estão disponíveis nas agências do Sine ou do trabalhador do Espírito Santo.

Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos como açougueiro, balconista, vendedor, manobrista, motorista, auxiliar de serviços gerais, pediatra, fiscal de caixa e auxiliar administrativo.

Os interessados devem procurar uma das unidades ou enviar o currículo por e-mail, de acordo com a forma de atendimento estabelecida por cada agência. Se o documento foi enviado para o endereço eletrônico, é necessário informar o nome do cargo.

Na Grande Vitória, são 571 vagas. A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica , com 230 chances. O Sine de Vila Velha tem 195 oportunidades, enquanto que o da Serra e o de Cariacica, 71 e 37, respectivamente. Já no Sine de Vitória abre a semana com 38 postos de trabalho.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem preencher o formulário (disponível no os interessados devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura ) e enviar para o e-mail [email protected] , colocando no campo assunto o código da vaga e a função.

Vagas: 230

Açougueiro (6)

Ajudante de caminhão (1)

Ajudante de entrega (5)

Ajudante de jardinagem (1)

Ajudante de manutenção veicular (1)

Ajudante de serviços gerais - trabalho em altura (2)

Ajudante de sondador (3)

Amarrador de cargas (1)

Analista de licitação (1)

Assistente técnico nível III (1)

Atendente comercial (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cargas (2)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços gerais indústria (16)

Balanceiro (1)

Balconista de açougue (5)

Balconista de farmácia (5)

Cardiologista (1)

Clínico geral (4)

Conferente (2)

Costureira de modinha (1)

Dermatologista (1)

Eletricista de manutenção- temporário (1)

Embalador (1)

Encarregado de loja (1)

Encarregado de perecíveis (1)

Estagiário técnico ou superior em administração (1)

Estágio de marketing (2)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Fresador (1)

Instalador eletricista automotivo jr. (1)

Instalador eletricista automotivo pl. (1)

Jovem aprendiz (7)

Maçariqueiro (4)

Manobrista (1)

Mecânico (1)

Mecânico alinhador (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos- temporário (1)

Mecânico de refrigeração e climatização (2)

Mecânico industrial (2)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (15)

Motorista categoria E (1)

Neurologista (1)

Operador de câmara fria (2)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de máquinas III (2)

Operador de pá carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (5)

Operador de ponte rolante-temporário (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Ortopedista (1)

Pediatra (2)

Perfumista (2)

Pilotista (1)

Pintor de veículo automotivo - carreta (1)

Promotor de vendas (1)

Repositor de hortifruti (1)

Representante de atendimento (40)

Sondador spt (2)

Técnico em pães (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Empacotador (1)

Gari (1)

Operador de call center (2)

Representante de atendimento (27)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site Trabalha Vix ( os interessados devem acessar o site Trabalha Vix ( trabalhavix.vitoria.es.gov.br ). Na ferramenta, o trabalhador tem acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador de Vitória pode ligar para o número 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 38

Açougueiro (1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de padeiro (1)

Confeiteiro (3)

Fiscal de caixa (1)

Forneiro de padaria (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Motorista de caminhão (1)

Padeiro (2)

Supervisor de vendas comercial (1)

Vendedor de consórcio (20)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre das 8h às 17h.

Vagas: 71

Armador de estrutura de concreto - montador de galpão (1)

Armazenista (2)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de arte-finalista (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar técnico de edificações (1)

Auxiliar técnico de instalações eletromecânica (1)

Borracheiro (1)

Chapeiro (1)

Costureira (1)

Cozinheiro de restaurante (4)

Encarregado - líder de obras (2)

Encarregado de obras (1)

Lavador de roupas (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Metalizador (1)

Motorista caminhão munck (2)

Motorista carreteiro (12)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de laminador (1)

Operador de retroescavadeira (3)

Pintor de veículos (1)

Repositor de mercadorias (1)

Representante comercial (1)

Retificador (1)

Serralheiro (2)

Técnico de controle de qualidade (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (5)

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: o trabalhador pode conferir as vagas pelo o trabalhador pode conferir as vagas pelo site Trabalha Vila Velha . Também é possível acessar as oportunidades pelo WhatsApp 98882-3987 e pelo telefone 3139-9904.

Vagas: 195

Açougueiro (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (3)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Chefe de cozinha (1)

Coordenador de restaurante (50)

Cortador de roupas (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Fiscal de caixa (1)

Mecânico de equipamentos industriais (4)

Motorista de caminhão (2)

Operador de alto-forno (1)

Operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração (4)

Operador de lingotamento (2)

Operador de máquina de empacotar (3)

Operador de ponte rolante (2)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (4)

Promotor de vendas (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Topógrafo (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou [email protected]

Vagas: 8

Caldeireiro (1)

Cuidador de idosos (1)

Soldador (1)

Assistente administrativo (1)

Mecânico automotivo (1)

Pintor jatista (3)

SINE DA BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currí os interessados devem enviar o currículo para o e-mail currí [email protected]

Vagas: 12

Acabador de mármore (1)

Agente funerário (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Bobinador eletricista (1

Consultor de vendas (1)

Eletricista de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Casa do Cidadão, das 8 às 17 horas, na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 37

Açougueiro (10)

Ajudante de obras (4)

Analista fiscal (1)

Auxiliar de escrituração (1)

Auxiliar de expedição (1)

Costureira em geral (3)

Gari (3)

Marceneiro (2)

Montador de móveis de madeira (2)

Montador de estruturas metálicas (3)

Motorista carreteiro (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (4)

Prospector (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail os interessados devem mandar o currículo para o e-mail [email protected]

Vagas: 178

Acabador de mármore e granito (3)

Açougueiro (1)

Agente de serviços (1)

Ajudante de churrasqueiro (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Ajudante de linha de produção (39)

Assistente administrativo (1)

Auxiliar de soldador (2)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lanchonete (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Chapeiro de hamburgueria (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira de máquinas industriais (10)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral (6)

Eletricista (2)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (4)

Encarregado de produção (1)

Enfestador de tecidos (1)

Engenheiro de produção (1)

Estoquista (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de qualidade (1)

Lavador de veículos (1)

Limpador de piscinas (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de manutenção de motos (1)

Mecânico de motos (1)

Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão guincho (1)

Motorista de táxi (1)

Operador de caixa (1)

Operador de cad (1)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquina de bordado (1)

Operador de produção (20)

Operador de ponte rolante (1)

Padeiro experiência (1)

Polidor de granitos (1)

Recepcionista (2)

Representante comercial autônomo (2)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor externo (12)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor pracista (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 666, Centro.

Vagas: 21

Atendente (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de dentista (1)

Coordenador de loja (1)

Encarregado de obras e manutenção (1)

Engenheiro agrícola (1)

Gestor administrativo (1)

Instrumentista (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de caminhões (1)

Operador de empilhadeira (3)

Oficial de manutenção predial (1)

Serralheiro (1)

Técnico eletrotécnico (1)

Trocador de óleo (1)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: os interessados devem mandar o currículo para o e-mail: [email protected]